Ученический договор с сотрудником: особенности оформления, страховые взносы, риски

Ученический договор — удобный инструмент и для повышения профуровня сотрудника и для экономии на страховых взносах. Рассказываем, как оформлять ученические договоры так, чтобы получать только пользу, а не штрафы.

Особенности оформления

Цель ученического договора — подготовка кадров для организации, ИП не вправе заключать ученический договор (ст. 198 ТК, апелляционные определения Омского облсуда от 15.01.14, дело № 33-177/2014, Свердловского облсуда от 06.11.14, № 33-14401/2014, Пензенского облсуда от 20.05.14, № 33-1223 и т.п.). Такой контракт можно подписать не только со штатными специалистами (в дополнение к основному трудовому контракту), но и с соискателями.

Впрочем, условия относительно получения новых знаний и навыков можно включить в основной трудовой контракт, или оформить как допсоглашение.

Заключать или не заключать ученический договор, решает работодатель, это его право (ст. 198 ТК, апелляционное определение Красноярского крайсуда от 14.07.14, дело № 33-6661/2014).

Обучение может проходить как с отрывом, так и без отрыва от производства (ст. 198 ТК). В последнем случае необходимо обеспечить ученику гарантии, положенные учащимся (например, неполное рабочее время). Если навыки и знания приобретаются с отрывом от производства, то необходимо полностью освободить трудящегося от его обязанностей, пока он не освоит программу.

По ученическому договору нельзя оформлять повышение квалификации (ст. 196, 198, апелляционные определения Свердловского облсуда от 15.10.14, дело № 33-13392/2014, Санкт-Петербургского горсуда от 05.11.15, кейс № 33-18707/2015 и т.п.).

В какой форме заключать ученический договор

В письменной, в двух экземплярах (один для ученика-работника, второй — для хранения в организации, ст. 200 ТК). Типовой формы не существует, вы можете разработать свой вариант, только проверьте, чтобы в нем были все нужные условия. А именно (ст. 199, 200, 204 ТК):

наименования и реквизиты работодателя и ученика;

квалификация, приобретаемая учеником;

работодатель создает условия для обучения;

ученик обязан пройти обучение, отработать срок, указанный в ученическом договоре;

срок договора;

размеры стипендии (она должна выплачиваться независимо от успешности освоения программы);

если применимо, то расценки на продукцию, изготавливаемую при практических занятиях.

Факультативно в ученический договор включают и иные условия (сроки сдачи, расписание занятий по теории и практике и т.п.), главное, чтобы не было условий, противоречащих ТК. Впрочем, даже если они каким-то образом попадут в текст, применяться они не должны (ст. 206 ТК).

При приеме на работу соискателя в трудовой не делают запись об обучении, также и в трудовую книжку уже работающего человека о заключении ученического договора не вносят (ст. 66 ТК).

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На какой срок заключается ученический договор

На тот, которого достаточно для получения необходимой квалификации (ст. 200 ТК). Если срок, первоначально указанный в ученическом договоре, сокращается или увеличивается, то достаточно подписать допсоглашение об этом (ст. 200, 201 ТК).

Также действие договора продлевается в случаях, установленных законом, например, нахождение на больничном, прохождение военных сборов и т.п. Отметим, что время ученичества не включается в стаж для отпуска (апелляционное определение Хабаровского крайсуда от 28.06.13, дело № 33-3658/13).

Какие возможны формы обучения

Можно ли обучать самостоятельно — да. Причем, вопреки мнению некоторых специалистов, для производственного обучения силами работодателя не нужна лицензия.

В самом деле, образование — лицензируемая деятельность, (ст. 91 закона об образовании, подп. 40 п. 1 ст. 12 закона о лицензировании). Однако образование и обучение — не одно и то же, и производственное обучение (в т.ч. стажировка) не требует лицензии (см. апелляционные определения Свердловского облсуда от 26.05.15 № 33-7740/2015, ВС Рес. Бурятия от 17.03.14, дело № 33-535, Волгоградского облсуда от 24.12.14, дело № 33-448/2015, определение Приморского крайсуда от 22.12.14, дело № 33-10857 и т.п.). Можно поручить обучение сторонним ИП или организациям — вот им нужна лицензия.

Должен ли работодатель создавать условия для обучения

Да, необходимо, в том числе:

дать возможность применять знания на практике (в том числе производить продукцию на практических занятиях, и получать за нее оплату, ст. 204 ТК);

платить стипендию (ст. 204 ТК);

освобождать от работы (при обучении с отрывом от производства) или изменить режим труда (при обучении без отрыва) (ст. 203 ТК);

при обучении с отрывом от производства — сохранять место работы (должность), средний заработок (ст. 187 ТК);

закрепить наставника из квалифицированного персонала и т.п.

Помните о том, что на ученика на 100% распространяются все нормы ТК, в том числе об охране труда (ст. 205 ТК), ряд гарантий и запретов. К примеру, запрещено (ст. 203 ТК) привлекать к сверхурочному труду и направлять в командировки (если они не связаны с ученичеством). Ученикам при заключении трудового договора не устанавливают испытательный срок (ст. 207 ТК).

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Когда ученический договор прекращается

По общему правилу — по окончании обучения (ученичества), но в договоре можно закрепить, например, что договор прекращается, например, при пропусках уроков без уважительных причин, при неудовлетворительных результатах промежуточных проверок знаний, в связи с ликвидацией образовательной организации, или работодателя и т.п.

Что будет, если работник уволится

Увольнение, т.е. расторжение трудового договора с работником (по любому основанию, установленному ст. 77 ТК), — это основание для прекращения ученического договора. Поскольку ученический договор являются дополнительным к трудовому, то он прекращается в связи с расторжением основного (кассационное определение СК Пензенского облсуда от 22.11.11 № 33-2953).

В ученических договорах нередко содержится условие о сроке, который человек должен отработать по окончании обучения.

Важно отметить, что наличие такого срока не исключает увольнение работника, он вправе расторгнуть трудовой договор в любое время. Труд свободен, и человек вправе им распоряжаться по своему усмотрению (ст. 37 Конституции).

Однако при увольнении по неуважительной причине работодатель вправе потребовать компенсации понесенных затрат на обучение (ст. 249 ТК), если стороны не договорились об ином.

Если работодатель не предоставит бывшему ученику работу по полученному образованию, то работник вправе уволиться и не возмещать стоимость обучения (см., к примеру, определение ВС от 13.01.20 № 18-КГ19-145).

Уважительные причины необходимо прописать в ученическом договоре (так советует Роструд, см. письмо от 18.10.13 № 852-6-1), в противном случае работодатель сам решает, уважительны причины или нет. Однако тогда не исключены судебные разбирательства с работником, у которого может быть другое мнение. Суды, как правило, считают уважительными такие житейские обстоятельства, как:

переезд за военнослужащим супругом;

заболевание, исключающее труд в определенных условиях, местностях, например, на Крайнем Севере;

необходимость ухода за членами семьи–инвалидами;

выход на пенсию и т.п.

Страховые взносы и выплаты по ученическому договору

Все выплаты, которые произведены в рамках ученических договоров, не облагаются страховыми взносами. Несмотря на то, что ученический договор регулируется ТК (см. апелляционное определение Омского облсуда от 15.01.14, кейс № 33-177/2014), он не является трудовым. Он также и не договор ГПХ, следовательно, выплаты в его рамках не являются объектом обложения взносами (ст. 56, 198, 199 ТК, п. 1 ст. 420 НК, письма Минфина от 21.06.19 № 03-15-06/45624, от 03.07.17 № 03-15-06/41745)

Может ли ИФНС переквалифицировать ученический договор в трудовой и произвести доначисления

Ученический договор не может быть признан ничтожной сделкой, поскольку он не договор ГПХ (апелляционное определение Мосгорсуда от 04.06.15 № 33-13784/15).

Если вы на самом деле заключили ученический договор, соблюли все условия и требования, описанные выше, то оснований для переквалификации нет. Если на самом деле имели место трудовые отношения, и под видом стипендии выплачивалась зарплата — с тем, чтобы экономить на страховых взносах, то основания для переквалификации есть.

Какие признаки могут указать на то, что ученический договор маскировал трудовой:

срок ученического договора и испытательного срока, обычного для компании, совпадают;

совпадение графиков труда учеников и другого персонала;

сдельно-повременный характер стипендии, ее зависимость от квалификации, сложности выполняемых операций, условий выполнения (ночью, на выходных, в праздники, выплата надбавок за вредность);

отсутствие письменного ученического договора;

отсутствие в ученическом договоре необходимых условий, целей (см. выше);

отсутствие наставничества при обучении силами работодателя;

отсутствие договоров со сторонними образовательными организациями;

отсутствие проверки полученных знаний (экзаменов, аттестаций и т.п.).

Наличие совокупности таких признаков поможет ИФНС доказать фиктивность ученического договора. И суд сочтет доначисления законными (см., например, постановление АС Уральского округа от 21.09.23, кейс № А76-38601/2022).

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