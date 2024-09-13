Кто ответит за налоговые ошибки компании

Должностные лица организации: кто это
НК не содержит такого понятия. В обиходе ими считаются:
руководитель фирмы;
главный бухгалтер;
бухгалтер;
и.о., которые фактически исполняют обязанности руководителей, главбухов, бухгалтеров;
другие лица, которые в силу должностных инструкций, договоров и т.п. вправе совершать те или иные ключевые обязанности.
В КоАП описаны правонарушения в налоговой области, за которые штрафуют и другим образом наказывают физических лиц. Тут же, в примечании к ст. 2.4 КоАП, дан пространный перечень должностных лиц, но нюанс в том, что этот список универсального характера не имеет.
Арбитражные суды устанавливают вину лица не потому, что название его должности имеется в указанном списке, а по совокупности фактических обстоятельств дела (постановления 4 ААС от 08.02.2013 № 04АП-6283/12, 9 ААС от 05.02.2013 № 09АП-41308/12).
В этом есть некоторая условность. Ведь сама фирма не может совершать правонарушение, если не было совершено соответствующего действия (распоряжения, принятия решения и т.п.) или не сделано то, что нужно (не сдана декларация, не представлены документы и т.п.).
Рассмотрим, кто же все-таки из физических лиц рискует понести ответственность за свои действия / бездействие, в результате которого фирма нарушила налоговую дисциплину.
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Кто несет административную ответственность за налоговые ошибки
Вернемся к примечанию к ст. 2.4 КоАП и увидим то, что за «налоговые» административные правонарушения (они описаны в гл. 15 КоАП) несут ответственность руководители и / или иные работники юридических лиц, если на них возложены функции организационно-распорядительного, административно-хозяйственного характера.
Причем не так важно формальное наименование должности. ВС предписывает судам анализировать круг обязанностей лица и характер нарушения (п. 24 постановления Пленума ВС от 24.10.2006 № 18, далее — постановление ВС № 18).
Должностные лица могут понести наказание по ст. 15.3–15.9, 15.11 КоАП за нарушение сроков:
постановки на учет в налоговом органе (ст. 15.3 КоАП);
представления сведений об открытии и о закрытии счета в банке, иной кредитной организации (ст. 15.4 КоАП);
представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам) (ст. 15.5 КоАП);
исполнения поручения о перечислении налога / сбора, страхового взноса, пеней, штрафа (ст. 15.8 КоАП).
Также наказание грозит за непредставление / несообщение сведений, необходимых для налогового контроля (ст. 15.6 КоАП), нарушение порядка открытия счета (ст. 15.7КоАП), грубое нарушение требований к бухучету, в том числе к бухгалтерской / финансовой отчетности (ст. 15.11 КоАП).
Вот за эти нарушения отвечают должностные лица организации. Подчеркнем, что ИП по этим составам не могут понести ответственность в качестве должностных лиц (прим. к ст. 15.3 КоАП) — даже тогда, когда они сами выполняют обязанности руководителя, главбуха. Для ИП за их собственные огрехи установлена налоговая ответственность (п. 1 ст. 107 НК).
Где проходит «водораздел» сфер ответственности руководителя и главного бухгалтера?
При решении вопроса о том, кто отвечает по ст. 15.5, 15.6 и 15.11 КоАП, ВС предписывает судам исходить из того, что:
руководитель отвечает за надлежащую организацию бухучета;
главный бухгалтер (или бухгалтер, если в штате нет главного бухгалтера) — за ведение бухучета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности (п. 1 ст. 6, п. 2 ст. 7 закона о бухучете, п. 24 постановления ВС № 18).
Если в организации есть бухгалтерская служба, то ответственность за грубое нарушение требований к учету (ст. 15.11 КоАП) несет главбух (постановление ВС от 09.06.2006 № 77-АД06-2), за нарушение срока представления данных для открытия / закрытия счета (ст. 15.4 КоАП) отвечает руководитель юридического лица (постановление зампреда ВС от 19.11.2007 № 34-АД07-4).
Нередко главный бухгалтер или бухгалтер ссылается на то, что просто выполнял приказ руководства и потому, например:
не представил сведения для налогового контроля (ст. 15.6 КоАП);
грубо нарушил требования к учету, отчетности (ст. 15.11 КоАП).
Голословного заявление об этом недостаточно. Суд, по указанию ВС, должен исходить из того, что за последствия таких проступков отвечает руководитель — но при условии, что имелось разногласие между бухгалтером и управленцем и руководитель дал письменное указание нарушить требования закона (п. 4 ст. 7 закона о бухучете, п. 25 постановления ВС № 18).
Нередко возникает вопрос: а как же аутсорсеры? Ответ: никак. Все равно отвечает руководитель. Если правонарушения по ст. 15.6 и 15.11 КоАП совершены третьими лицами, которые вели бухучет на основании гражданско-правового договора, то последствия все равно ложатся на руководителя как на того, кто отвечает за организацию бухгалтерского учета (ст. 6, 18 закона о бухучете, п. 26 постановления ВС № 18).
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Кто несет уголовную ответственность за налоговые ошибки
Уголовная ответственность — дело частное, то есть юридическое лицо не может быть преступником. Поэтому за совершение налоговых преступлений:
по ст. 199 УК «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации»;
по ст. 199.1 УК «Неисполнение обязанностей налогового агента»;
по ст. 199.2 УК «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов»
несут ответственность должностные лица. А именно — лица, уполномоченные законом или доверенностью подписывать документы, представляемые в налоговые органы от имени организации:
руководитель;
лицо, фактически выполняющее обязанности руководителя;
уполномоченный представитель (ст. 29 НК).
Обратим внимание на последний пункт: он подразумевает, что за налоговую ошибку организации, которая повлекла за собой ответственность по УК, может понести ответственность не только штатный бухгалтер, но и аутсорсер.
Независимо от формального закрепления статуса под статью возможно подвести того, кто фактически вел учет (постановление КС от 08.12.2017 № 39-П), то есть осуществляет бухгалтерский и налоговый учет, формирует финансовые документы, составляет и представляет отчетность (приговор Череповецкого горсуда Вологодской области от 06.06.2016 № 1-111/2016), даже не числясь в штате (приговор Ленинского райсуда г. Ростова-на-Дону от 09.02.18, дело № 1-19/2018). Должностное лицо организации — чаще всего главный бухгалтер, — нередко рассматривается следствием как член организованной группы, пособник. К ответственности может быть привлечен руководитель организации-аутсорсера, который оказывал клиенту содействие в уклонении от уплаты налогов (постановление Троицкого райсуда г. Москвы от 24.12.019 по делу № 1-356/19).
Правда, аутсорсеры, как правило, освобождаются от ответственности — или соглашаясь свидетельствовать против штатных сотрудников, или в связи с истечением сроков привлечения к ответственности. А вот фактические должностные лица — их статус подтверждают свидетельские показания, переписка (и электронная тоже), документы, уполномочивающие аутсорсера оказывать соответствующие услуги, — отвечают «по полной».
Несколько слов о субсидиарной ответственности
Налоговые правонарушения вполне способны стать причиной банкротства организации. И если будет доказано, что причиной налоговых ошибок фирмы стали действия / бездействие должностного лица, то не исключено наступление для него субсидиарной ответственности.
Ее суть в том, что если имущества организации недостаточно для погашения требований кредиторов, оно осуществляется за счет физического лица, чьи решения привели к банкротству. Потому что именно это должностное лицо не менее трех лет перед финансовым крахом прямо управлял должником или влиял на менеджмент (п. 1 ст. 61.10 закона о банкротстве).
Это могут быть:
руководитель;
члены исполнительного органа;
ликвидаторы.
а также лица, которые получали выгоду из незаконного или недобросовестного поведения руководителей должника — в числе последних может оказаться главбух, бухгалтер или вообще любое лицо, ведущее учет.
Субсидиарная ответственность может последовать, если главбух:
являясь КДЛом, искажал учетную документацию, затруднив тем самым банкротные процедуры (кейс ООО «Спринклер», дело № А40-161770/2014);
не являясь КДЛом, по указанию руководства искажал или уничтожал документацию (дело Елены Феофановой, дело № А63-577/2015).
Все должностные лица не должны допускать действий, которые повлекут за собой претензии налоговых органов. За налоговые ошибки организации может понести ответственность не только само юридическое лицо, но и руководитель, главбух, бухгалтер, который в силу небрежности, недостаточной неосведомленности допустил эту ошибку.
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