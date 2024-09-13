Кто ответит за налоговые ошибки компании

Вернемся к примечанию к ст. 2.4 КоАП и увидим то, что за «налоговые» административные правонарушения (они описаны в гл. 15 КоАП) несут ответственность руководители и / или иные работники юридических лиц, если на них возложены функции организационно-распорядительного, административно-хозяйственного характера.

Причем не так важно формальное наименование должности. ВС предписывает судам анализировать круг обязанностей лица и характер нарушения (п. 24 постановления Пленума ВС от 24.10.2006 № 18, далее — постановление ВС № 18).

Должностные лица могут понести наказание по ст. 15.3–15.9, 15.11 КоАП за нарушение сроков:

Также наказание грозит за непредставление / несообщение сведений, необходимых для налогового контроля (ст. 15.6 КоАП), нарушение порядка открытия счета (ст. 15.7КоАП), грубое нарушение требований к бухучету, в том числе к бухгалтерской / финансовой отчетности (ст. 15.11 КоАП).

Вот за эти нарушения отвечают должностные лица организации. Подчеркнем, что ИП по этим составам не могут понести ответственность в качестве должностных лиц (прим. к ст. 15.3 КоАП) — даже тогда, когда они сами выполняют обязанности руководителя, главбуха. Для ИП за их собственные огрехи установлена налоговая ответственность (п. 1 ст. 107 НК).

Где проходит «водораздел» сфер ответственности руководителя и главного бухгалтера?

При решении вопроса о том, кто отвечает по ст. 15.5, 15.6 и 15.11 КоАП, ВС предписывает судам исходить из того, что:

руководитель отвечает за надлежащую организацию бухучета;

главный бухгалтер (или бухгалтер, если в штате нет главного бухгалтера) — за ведение бухучета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности (п. 1 ст. 6, п. 2 ст. 7 закона о бухучете, п. 24 постановления ВС № 18).

Если в организации есть бухгалтерская служба, то ответственность за грубое нарушение требований к учету (ст. 15.11 КоАП) несет главбух (постановление ВС от 09.06.2006 № 77-АД06-2), за нарушение срока представления данных для открытия / закрытия счета (ст. 15.4 КоАП) отвечает руководитель юридического лица (постановление зампреда ВС от 19.11.2007 № 34-АД07-4).

Нередко главный бухгалтер или бухгалтер ссылается на то, что просто выполнял приказ руководства и потому, например:

не представил сведения для налогового контроля (ст. 15.6 КоАП);

грубо нарушил требования к учету, отчетности (ст. 15.11 КоАП).

Голословного заявление об этом недостаточно. Суд, по указанию ВС, должен исходить из того, что за последствия таких проступков отвечает руководитель — но при условии, что имелось разногласие между бухгалтером и управленцем и руководитель дал письменное указание нарушить требования закона (п. 4 ст. 7 закона о бухучете, п. 25 постановления ВС № 18).

Нередко возникает вопрос: а как же аутсорсеры? Ответ: никак. Все равно отвечает руководитель. Если правонарушения по ст. 15.6 и 15.11 КоАП совершены третьими лицами, которые вели бухучет на основании гражданско-правового договора, то последствия все равно ложатся на руководителя как на того, кто отвечает за организацию бухгалтерского учета (ст. 6, 18 закона о бухучете, п. 26 постановления ВС № 18).

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