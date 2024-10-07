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НДФЛ

Как работодателям применять новую шкалу ставок по НДФЛ

С 1 января 2025 года НДФЛ с выплат работникам надо исчислять по новой прогрессивной шкале налоговых ставок. Рассказываем, как работодателю применять такую шкалу при расчете налога.

Новая шкала ставок по НДФЛ с 2025 года

Для более справедливого налогообложения доходов физлиц с 2025 года вводится пятиступенчатая шкала ставок по НДФЛ (ст. 2 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ, ст. 224 НК в новой редакции). Работодатели будут применять ее к доходам по трудовым договорам и по договорам ГПХ. 

Новые ставки распространяются не только на налоговых резидентов РФ, но и на нерезидентов, работающих в российских компаниях удаленно, на иностранцев на патенте, высококвалифицированных специалистов, беженцев, переселенцев.

Суть новой шкалы — чем больше сумма годового дохода, тем выше ставка НДФЛ. Вместо нынешних двух ставок (базовая — 13% и повышенная — 15% с дохода свыше 5 млн руб.) будут действовать пять ставок налога:

Годовой доход, руб.

Ставка НДФЛ

до 2,4 млн (включительно)

13%

от 2,4 млн до 5 млн (включительно)

312 тыс. руб. + 15% с дохода, превышающего 2,4 млн руб.

от 5 млн до 20 млн (включительно)

702 тыс. руб. + 18% с дохода, превышающего 5 млн руб.

от 20 млн до 50 млн (включительно)

3 402 тыс. руб. + 20% с дохода, превышающего 20 млн руб.

более 50 млн (включительно)

9 402 тыс. руб. + 22% с дохода, превышающего 50 млн руб.

Светлана Беляева — Разобраться в налогах

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Как применять шкалу ставок при расчете НДФЛ в 2025 году

Ставки более 13% применяют не ко всей сумме дохода за год, а лишь к той его части, которая превышает установленный порог (ст. 225 НК). Данное правило действует и сейчас при доходе более 5 млн руб., но с 2025 года таких порогов станет больше.

Например, если работнику с начала 2025 года выплачено 3 млн руб., по новой шкале НДФЛ определяется так:

  • 312 000 + 15% х (3 000 000 – 2 400 000) = 312 000 + 90 000 = 402 000 руб.

С суммы 2,4 млн налог удерживается по ставке 13% (312 000 руб.), а с части дохода, которая превысила 2,4 млн, но не достигла 5 млн – по ставке 15%.

Если до конца года выплаты работнику превысят очередной порог (5 млн руб.), к сумме превышения будет применена третья ставка – 18% и т.д.

Заметим, что по повышенным ставкам НДФЛ будет удерживаться с тех сотрудников, чья зарплата в среднем составляет более 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн : 12 месяцев).

Пример

В 2025 году заместителю директора компании выплачено 5 280 000 руб., налоговые вычеты не применялись. Рассмотрим, как будет исчисляться НДФЛ из его зарплаты по мере выплаты дохода:

Месяц (2025 год)

Выплаты в месяце, руб. (нарастающим итогом с начала года)

Расчет НДФЛ, руб. (нарастающим итогом с начала года)

НДФЛ, удержанный за месяц, руб.

Январь

440 000,00

440 000 х 13% = 57 200

57 200

Февраль

880 000,00

880 000 х 13% = 114 400

114 400 – 57 200 = 57 200

Март

1 320 000,00

1 320 000 х 13% = 171 600

171 600 – 114 400 = 57 200

Апрель

1 760 000,00

1 760 000 х 13% = 228 800

228 800 – 171 600 = 57 200

Май

2 200 000,00

2 200 000 х 13% = 286 000

286 000 – 228 800 = 57 200

Июнь

2 640 000,00

312 000 + 15% х (2 640 000 – 2 400 000) = 348 000

348 000 – 286 000 = 62 000

Июль

3 080 000,00

312 000 + 15% х (3 080 000 – 2 400 000) = 414 000

414 000 – 348 000 = 66 000

Август

3 520 000,00

312 000 + 15% х (3 520 000 – 2 400 000) = 480 000

480 000 – 414 000 = 66 000

Сентябрь

3 960 000,00

312 000 + 15% х (3 960 000 – 2 400 000) = 546 000

546 000 – 480 000 = 66 000

Октябрь

4 400 000,00

312 000 + 15% х (4 400 000 – 2 400 000) = 612 000

612 000 – 546 000 = 66 000

Ноябрь

4 840 000,00

312 000 + 15% х (4 840 000 – 2 400 000) = 678 000

678 000 – 612 000 = 66 000

Декабрь

5 280 000,00

702 000 + 18% х (5 280 000 – 5 000 000) = 752 400

752 400 – 678 000 = 74 400

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Как с 2025 года применять новые ставки к доходам работников на Крайнем Севере

В районах Крайнего Севера, приравненных к нему местностях и других регионах с неблагоприятным климатом Правительство устанавливает процентные надбавки и районные коэффициенты, на которые умножается сумма заработка работающих там граждан (ст. 315317 ТК, ст. 10, 11 закона от 19.02.1993 № 4520-1). Величина таких коэффициентов зависит от территории, на которой трудится человек, а на размер надбавок влияет еще и стаж работника.

Новая пятиступенчатая шкала НДФЛ на указанные коэффициенты и надбавки не распространяется — для них сохранили прежние ставки налога (п. 6.2 ст. 210, п. 1.2 ст. 224 НК в редакции закона № 176-ФЗ):

Сумма надбавок и районных коэффициентов с начала года, руб.

Ставка НДФЛ

до 5 млн (включительно)

13%

свыше 5 млн

650 тыс. руб. + 15% с дохода, превышающего 5 млн руб.

НДФЛ с остальной части заработка «северян» рассчитывается по общей пятиступенчатой шкале ставок.

Пример

В 2025 году сотрудник заработал 6 млн руб., из них:

  • начисления по окладу — 4 млн руб.;

  • сумма начисленных надбавок и районного коэффициента — 2 млн руб.

Как рассчитать НДФЛ:

  1. 312 000 + 15% (4 000 000 – 2 400 000) = 552 000 руб. — НДФЛ с окладной части.

  2. 2 000 000 х 13% = 260 000 руб. — НДФЛ с надбавок и коэффициента.

  3. 552 000 + 260 000 = 812 000 руб. — общая сумма НДФЛ с доходов за 2025 год.

  4. 6 000 000 – 812 000 = 5 188 000 руб. — сумма выплат сотруднику после удержания НДФЛ.

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