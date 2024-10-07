Как работодателям применять новую шкалу ставок по НДФЛ

Новая шкала ставок по НДФЛ с 2025 года
Для более справедливого налогообложения доходов физлиц с 2025 года вводится пятиступенчатая шкала ставок по НДФЛ (ст. 2 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ, ст. 224 НК в новой редакции). Работодатели будут применять ее к доходам по трудовым договорам и по договорам ГПХ.
Новые ставки распространяются не только на налоговых резидентов РФ, но и на нерезидентов, работающих в российских компаниях удаленно, на иностранцев на патенте, высококвалифицированных специалистов, беженцев, переселенцев.
Суть новой шкалы — чем больше сумма годового дохода, тем выше ставка НДФЛ. Вместо нынешних двух ставок (базовая — 13% и повышенная — 15% с дохода свыше 5 млн руб.) будут действовать пять ставок налога:
Годовой доход, руб.
Ставка НДФЛ
до 2,4 млн (включительно)
13%
от 2,4 млн до 5 млн (включительно)
312 тыс. руб. + 15% с дохода, превышающего 2,4 млн руб.
от 5 млн до 20 млн (включительно)
702 тыс. руб. + 18% с дохода, превышающего 5 млн руб.
от 20 млн до 50 млн (включительно)
3 402 тыс. руб. + 20% с дохода, превышающего 20 млн руб.
более 50 млн (включительно)
9 402 тыс. руб. + 22% с дохода, превышающего 50 млн руб.
Светлана Беляева — Разобраться в налогах
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Как применять шкалу ставок при расчете НДФЛ в 2025 году
Ставки более 13% применяют не ко всей сумме дохода за год, а лишь к той его части, которая превышает установленный порог (ст. 225 НК). Данное правило действует и сейчас при доходе более 5 млн руб., но с 2025 года таких порогов станет больше.
Например, если работнику с начала 2025 года выплачено 3 млн руб., по новой шкале НДФЛ определяется так:
312 000 + 15% х (3 000 000 – 2 400 000) = 312 000 + 90 000 = 402 000 руб.
С суммы 2,4 млн налог удерживается по ставке 13% (312 000 руб.), а с части дохода, которая превысила 2,4 млн, но не достигла 5 млн – по ставке 15%.
Если до конца года выплаты работнику превысят очередной порог (5 млн руб.), к сумме превышения будет применена третья ставка – 18% и т.д.
Заметим, что по повышенным ставкам НДФЛ будет удерживаться с тех сотрудников, чья зарплата в среднем составляет более 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн : 12 месяцев).
Пример
В 2025 году заместителю директора компании выплачено 5 280 000 руб., налоговые вычеты не применялись. Рассмотрим, как будет исчисляться НДФЛ из его зарплаты по мере выплаты дохода:
Месяц (2025 год)
Выплаты в месяце, руб. (нарастающим итогом с начала года)
Расчет НДФЛ, руб. (нарастающим итогом с начала года)
НДФЛ, удержанный за месяц, руб.
Январь
440 000,00
440 000 х 13% = 57 200
57 200
Февраль
880 000,00
880 000 х 13% = 114 400
114 400 – 57 200 = 57 200
Март
1 320 000,00
1 320 000 х 13% = 171 600
171 600 – 114 400 = 57 200
Апрель
1 760 000,00
1 760 000 х 13% = 228 800
228 800 – 171 600 = 57 200
Май
2 200 000,00
2 200 000 х 13% = 286 000
286 000 – 228 800 = 57 200
Июнь
2 640 000,00
312 000 + 15% х (2 640 000 – 2 400 000) = 348 000
348 000 – 286 000 = 62 000
Июль
3 080 000,00
312 000 + 15% х (3 080 000 – 2 400 000) = 414 000
414 000 – 348 000 = 66 000
Август
3 520 000,00
312 000 + 15% х (3 520 000 – 2 400 000) = 480 000
480 000 – 414 000 = 66 000
Сентябрь
3 960 000,00
312 000 + 15% х (3 960 000 – 2 400 000) = 546 000
546 000 – 480 000 = 66 000
Октябрь
4 400 000,00
312 000 + 15% х (4 400 000 – 2 400 000) = 612 000
612 000 – 546 000 = 66 000
Ноябрь
4 840 000,00
312 000 + 15% х (4 840 000 – 2 400 000) = 678 000
678 000 – 612 000 = 66 000
Декабрь
5 280 000,00
702 000 + 18% х (5 280 000 – 5 000 000) = 752 400
752 400 – 678 000 = 74 400
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Как с 2025 года применять новые ставки к доходам работников на Крайнем Севере
В районах Крайнего Севера, приравненных к нему местностях и других регионах с неблагоприятным климатом Правительство устанавливает процентные надбавки и районные коэффициенты, на которые умножается сумма заработка работающих там граждан (ст. 315–317 ТК, ст. 10, 11 закона от 19.02.1993 № 4520-1). Величина таких коэффициентов зависит от территории, на которой трудится человек, а на размер надбавок влияет еще и стаж работника.
Новая пятиступенчатая шкала НДФЛ на указанные коэффициенты и надбавки не распространяется — для них сохранили прежние ставки налога (п. 6.2 ст. 210, п. 1.2 ст. 224 НК в редакции закона № 176-ФЗ):
Сумма надбавок и районных коэффициентов с начала года, руб.
Ставка НДФЛ
до 5 млн (включительно)
13%
свыше 5 млн
650 тыс. руб. + 15% с дохода, превышающего 5 млн руб.
НДФЛ с остальной части заработка «северян» рассчитывается по общей пятиступенчатой шкале ставок.
Пример
В 2025 году сотрудник заработал 6 млн руб., из них:
начисления по окладу — 4 млн руб.;
сумма начисленных надбавок и районного коэффициента — 2 млн руб.
Как рассчитать НДФЛ:
312 000 + 15% (4 000 000 – 2 400 000) = 552 000 руб. — НДФЛ с окладной части.
2 000 000 х 13% = 260 000 руб. — НДФЛ с надбавок и коэффициента.
552 000 + 260 000 = 812 000 руб. — общая сумма НДФЛ с доходов за 2025 год.
6 000 000 – 812 000 = 5 188 000 руб. — сумма выплат сотруднику после удержания НДФЛ.
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