Как работодателям применять новую шкалу ставок по НДФЛ

Ставки более 13% применяют не ко всей сумме дохода за год, а лишь к той его части, которая превышает установленный порог (ст. 225 НК). Данное правило действует и сейчас при доходе более 5 млн руб., но с 2025 года таких порогов станет больше.

Например, если работнику с начала 2025 года выплачено 3 млн руб., по новой шкале НДФЛ определяется так:

312 000 + 15% х (3 000 000 – 2 400 000) = 312 000 + 90 000 = 402 000 руб.

С суммы 2,4 млн налог удерживается по ставке 13% (312 000 руб.), а с части дохода, которая превысила 2,4 млн, но не достигла 5 млн – по ставке 15%.

Если до конца года выплаты работнику превысят очередной порог (5 млн руб.), к сумме превышения будет применена третья ставка – 18% и т.д.

Заметим, что по повышенным ставкам НДФЛ будет удерживаться с тех сотрудников, чья зарплата в среднем составляет более 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн : 12 месяцев).