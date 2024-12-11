Блокировка счетов: что изменится с 2025 года

Блокировка расчетного счета — кошмар любого предпринимателя. В этой статье мы разберем нововведения в правилах блокировки счетов со стороны ФНС с 2025 года, чтобы бизнес мог подготовиться и принять меры для защиты от неожиданных ограничений, задержки платежей и потери доверия партнеров.

Почему ФНС блокирует счета предпринимателей

Расчетные счета компаний и предпринимателей блокирует не ФНС, а банки, но по требованию ФНС.

Налоговая присылает в банк требование с информацией о счетах компании или предпринимателя, на которые банк обязан наложить арест и приостановить все расходные операции. К исключениям относятся операции по уплате налогов и других платежей, которые по очередности идут раньше, например, алименты, зарплата.

ФНС требует заблокировать счет, если:

На ЕНС налогоплательщика образовалось отрицательное сальдо, то есть компания или предприниматель не заплатили налог вовремя (п. 1 ст. 76 НК). На погашение задолженности налоговая дает восемь дней, далее следует решение о взыскании и блокировка. Если остаток денег на счете налогоплательщика больше суммы недоимки, то под блокировку попадет только сумма задолженности.

Компания или ИП не сдали декларацию или расчет в течение 20 дней после установленного срока сдачи (п. 3 ст. 76 НК).

Бизнес нарушил требования к работе по ЭДО (п. 5.1 ст. 23 НК). Здесь речь идет о двух возможных ситуациях. Первая — неподключение к ЭДО с ФНС в течение 10 дней после появления такой обязанности. Например, если численность работников достигла 10 человек или компания стала плательщиком НДС. Вторая ситуация — когда налогоплательщик проигнорировал полученное по ЭДО требование от налоговой и не отправил квитанцию о получении в шестидневный срок.

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Что изменится в правилах блокировки счета с 2025 года

С 2025 года у ФНС на одну причину для блокировки счета станет меньше. Это связано с тем, что налоговое требование будет считаться полученным автоматически через шесть дней после отправки, подтвержденной оператором ЭДО. В связи с этим необходимость направлять в налоговую инспекцию квитанцию о приеме требования отпадает.

Но бизнесу все равно не стоит расслабляться, так как банки могут заблокировать счета в целях исполнения требований 115-ФЗ.

Банки обязаны контролировать и проверять операции своих клиентов, а также предотвращать попытки финансирования терроризма, экстремизма и легализации доходов, полученных преступным путем. В помощь всему банковскому сектору платформа ЦБ «Знай своего клиента», которая относит всех юрлиц и предпринимателей в три группы риска. Чем больше сомнительных операций проводит бизнес, тем выше его группа риска, и вероятнее блокировка.

На незаконность деятельности компании или ИП могут указывать:

Регулярное обналичивание крупных сумм или переводы частным лицам, поскольку затрудняют отслеживание движения средств.

Несоответствие платежей виду деятельности компании. Например, розничный магазин получает оплату за строительные работы.

Низкая налоговая нагрузка по сравнению со средними показателями в отрасли.

Заниженная зарплата сотрудников при отсутствии реальной хозяйственной деятельности.

Необычные транзакции и внезапная несвойственная активность.

Связи с неблагонадежными контрагентами, известными нарушениями налогового законодательства, легализацией доходов, полученных преступным путем.

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