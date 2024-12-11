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Блокировка счетов налоговой инспекцией

Блокировка счетов: что изменится с 2025 года

Блокировка расчетного счета — кошмар любого предпринимателя. В этой статье мы разберем нововведения в правилах блокировки счетов со стороны ФНС с 2025 года, чтобы бизнес мог подготовиться и принять меры для защиты от неожиданных ограничений, задержки платежей и потери доверия партнеров. 
Блокировка счетов: что изменится с 2025 года
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Почему ФНС блокирует счета предпринимателей 

Расчетные счета компаний и предпринимателей блокирует не ФНС, а банки, но по требованию ФНС.

Налоговая присылает в банк требование с информацией о счетах компании или предпринимателя, на которые банк обязан наложить арест и приостановить все расходные операции. К исключениям относятся операции по уплате налогов и других платежей, которые по очередности идут раньше, например, алименты, зарплата. 

ФНС требует заблокировать счет, если:

  • На ЕНС налогоплательщика образовалось отрицательное сальдо, то есть компания или предприниматель не заплатили налог вовремя (п. 1 ст. 76 НК). На погашение задолженности налоговая дает восемь дней, далее следует решение о взыскании и блокировка. Если остаток денег на счете налогоплательщика больше суммы недоимки, то под блокировку попадет только сумма задолженности.

  • Компания или ИП не сдали декларацию или расчет в течение 20 дней после установленного срока сдачи (п. 3 ст. 76 НК).

  • Бизнес нарушил требования к работе по ЭДО (п. 5.1 ст. 23 НК). Здесь речь идет о двух возможных ситуациях. Первая — неподключение к ЭДО с ФНС в течение 10 дней после появления такой обязанности. Например, если численность работников достигла 10 человек или компания стала плательщиком НДС. Вторая ситуация — когда налогоплательщик проигнорировал полученное по ЭДО требование от налоговой и не отправил квитанцию о получении в шестидневный срок.

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Что изменится в правилах блокировки счета с 2025 года

С 2025 года у ФНС на одну причину для блокировки счета станет меньше. Это связано с тем, что налоговое требование будет считаться полученным автоматически через шесть дней после отправки, подтвержденной оператором ЭДО. В связи с этим необходимость направлять в налоговую инспекцию квитанцию о приеме требования отпадает.

Но бизнесу все равно не стоит расслабляться, так как банки могут заблокировать счета в целях исполнения требований 115-ФЗ

Банки обязаны контролировать и проверять операции своих клиентов, а также предотвращать попытки финансирования терроризма, экстремизма и легализации доходов, полученных преступным путем. В помощь всему банковскому сектору платформа ЦБ «Знай своего клиента», которая относит всех юрлиц и предпринимателей в три группы риска. Чем больше сомнительных операций проводит бизнес, тем выше его группа риска, и вероятнее блокировка. 

На незаконность деятельности компании или ИП могут указывать:

  • Регулярное обналичивание крупных сумм или переводы частным лицам, поскольку затрудняют отслеживание движения средств.

  • Несоответствие платежей виду деятельности компании. Например, розничный магазин получает оплату за строительные работы.

  • Низкая налоговая нагрузка по сравнению со средними показателями в отрасли.

  • Заниженная зарплата сотрудников при отсутствии реальной хозяйственной деятельности.

  • Необычные транзакции и внезапная несвойственная активность.

  • Связи с неблагонадежными контрагентами, известными нарушениями налогового законодательства, легализацией доходов, полученных преступным путем.

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