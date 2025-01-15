Можно ли сдавать отчетность раньше

Налоговый кодекс не запрещает заранее подавать отчетность, декларации, расчеты — до истечения налогового, отчетного периода. Но попытки сдать документы заранее приводят к тому, что ИФНС отказывается их принимать. Рассказываем, почему.

Когда отчетность содержит предположения

Согласно ст. 13 закона о бухучете, отчетность должна быть достоверной и составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета. Первичная документация должна включать достоверные данные (ст. 169, 171, 172, 252 НК, ст. 9 закона о бухучете).

Налогоплательщики обязаны подавать декларацию / расчет за налоговый / отчетный период на следующий день после дня окончания соответствующего налогового / отчетного периода.

Если отсутствует первичная документация — основание для определения налоговой базы, исчисления суммы налога, подлежащей уплате, — то и информация, содержащаяся в отчетности, декларации / расчете, которые представлены до завершения соответствующего периода, является предположительной (мнимой). При отсутствии первичных документов достоверно определить объем обязательств не сможет даже эксперт.

Такие выводы сделал ВС в определении от 01.02.2023 № 305-ЭС22-25615, подтверждая выводы, сделанные АС Московского округа по спору о том, что организация представила налоговую декларацию по НДС в последний день отчетного квартала, не дожидаясь его окончания, а ИФНС не приняла представленную декларацию (постановление АС Московского округа от 12.09.2022 № А40-213006/2021).

Для полноты картины отметим, что ранее тот же АС Московского округа не увидел никаких нарушений в том, чтобы налогоплательщик подавал декларацию по НДС досрочно. Ссылки были сделаны на то, что в НК не указано начало исчисления предельного срока подачи декларации. Отказ в приеме нарушает права налогоплательщика (постановление АС Московского округа от 30.06.2022, дело № А41-71625/2021).

Но, как видим, тенденция изменилась.

Скачайте готовые чек-листы и методички в нашем Telegram, чтобы исключить налоговые риски в своей работе Скачать

Что будет, если подать декларацию раньше

Отчетность будет включать предположительные сведения и не будет иметь юридической силы. Следовательно, налоговики не должны ее принимать и проводить камеральную проверку. Это касается и деклараций, поданных в последний день текущего периода. На это указала ФНС в информации от 26.07.2023.

Если налогоплательщик ограничится подачей только этой декларации, он может быть подвергнут санкциям по ст. 119 НК, как за несдачу отчетности. То есть оштрафован на сумму в 5% не уплаченной (не перечисленной) в установленный срок суммы налога (страховых взносов) на основании декларации / расчета за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% от указанной суммы и не менее 1 000 руб.

Чтобы не допускать подобных ошибок нужно вовремя ликвидировать пробелы в знаниях и, при необходимости, своевременно консультироваться у профессионалов. С УКЦ «Разобраться в налогах» вы всегда будете в курсе актуального законодательства, а также сможете получить консультацию в случае возникновения разногласий с ИФНС.

Скачайте методичку со сроками уплаты налогов в 2025 Скачать

Читайте также:

Реклама: ООО «БЛТ Партнерс», ИНН 9710092683, erid: 2W5zFHpsqoN