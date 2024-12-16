Компенсируем работнику расходы при разъездной работе

В положении о разъездной работе закрепляют, помимо общих положений, следующие условия:

Порядок оформления.

Приказы на каждую поездку оформлять не нужно, но письменное поручение за подписью непосредственного руководителя — маршрутный или путевой лист — потребуется. Если речь идет о поездках на городском, муниципальном транспорте, метро, то расходы подтверждают проездные билеты.

Также обязательно закрепите обязанность сотрудника по окончании поездки сдать в бухгалтерию не только путевой или маршрутный лист, но также авансовый отчет и подтверждающие документы.

Размер, порядок возмещения расходов.

По ТК нужно возмещать затраты на проезд, на наем жилья, суточные и иные необходимые расходы (ст. 168.1 ТК). Зарплата выплачивается, а не сохраняется, как средний заработок при командировке. В этом пункте надо прописать условия о том:

проезд на каком именно транспорте возмещается;

в каком размере компенсируется проживание (в сутки);

каков размер суточных. Необлагаемый лимит суточных в настоящее время — 700 руб. за день по России, 2500 — за рубежом. На все суммы сверх нужно начислять НДФЛ и взносы.

Также установите, когда именно выплачивается возмещение, и какие документы принимаются в качестве подтверждения стоимости проезда и проживания. Можно дополнить, что отсутствие документов влечет за собой отсутствие возмещения расходов.