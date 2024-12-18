Переплатили отпускные: что делать бухгалтеру

Причины переплаты
Предоставили отпуск авансом
В течении рабочего года сотруднику предоставляется отпуск в размере 28 календарных дней (ст. 115 ТК). Уйти в него после приема на работу разрешается через пол года. Но в статье 122 ТК указано, что работник может уйти в отпуск и раньше, если руководство даст на это согласие. Бывает, что сотрудники увольняются, не отработав полученную авансом оплату за отпуск и у них образуются долги перед компанией, которые бухгалтерия «должна закрыть».
Ошиблись в расчетах
Счетные ошибки возникают из-за неверных арифметических вычислений. Например, бухгалтер случайно вместо плюса поставил минус. Если для возврата переплаты придется обращаться в суд, прикладывают объяснительную записку бухгалтера, в которой следует привести математические формулы и подробные расчеты.
Произошел сбой в учетной программе
Переплата может возникать не по вине расчетчика зарплаты, а из-за сбоя в программе для ведения бухучета. Причем, это происходит не так уж и редко.
К ошибкам могут приводить как неверные арифметические расчеты, так и применение устаревших нормативно-правовых актов — если программу не обновили вовремя.
При обращении в суд для истребования переплаты с сотрудника, сбой в программе придется доказывать. Как вариант — приложить заключение или отчет IT-департамента компании. Объяснительной записки или акта расчетчика зарплаты будет недостаточно. Также имейте в виду, что суды не всегда признают сбой в программе счетной ошибкой.
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Способы решения проблемы
Существует, как минимум, три способа решить вопрос с переплатой отпускных:
Сотрудник дает добровольное согласие на возврат долга.
Переплата возвращается через суд.
Прощение долга работнику.
Но излишне уплаченные отпускные не всегда можно вернуть (абз. 5 ч. 2 ст. 137 ТК). Требовать их возврата при увольнении незаконно, если:
сотрудник призывается в армию;
увольнение работника происходит по состоянию здоровья и это подтверждается медицинским заключением;
сотрудника увольняют в связи с реорганизацией или ликвидацией организации, а также по сокращению штата;
работник принимался на место временно отсутствующего сотрудника;
увольнение происходит по причине чрезвычайных обстоятельств.
Переплата возвращается добровольно
Если работник согласился вернуть переплаченную сумму добровольно путем удержания из зарплаты (не оспаривает оснований и размеров), он должен заявить об этом письменно. Руководитель компании подписывает приказ об удержании долга с указанием месяца начала удержания.
При этом бухгалтер должен учитывать лимиты на удержания, установленные статьей 138 ТК — не более 20% в месяц, а в случаях, предусмотренных ФЗ — не более 50%.
Бухгалтер сторнирует проводку по излишне начисленным отпускным и проводку по удержанию с них НДФЛ. Образовавшуюся переплату по НДФЛ зачитывают в счет будущих платежей в бюджет или возвращают на расчетный счет.
По страховым взносам также образуется переплата. Поэтому в текущем периоде делают корректировки по их начислению, а сама переплата регулируется дальнейшими платежами. Бывает, что в персонифицированном учете по работнику образуются отрицательные суммы — такой отчет у организации не примут. В этом случае корректировку делают не в текущем, а в предыдущем периоде.
Возврат через суд
Если сотрудник отказывается возвращать переплату добровольно, организация вправе обратиться в судебные органы. На сумму долга (без НДФЛ), которую компания планирует взыскать с работника, делают проводку Дт73 Кт70.
А далее возможны варианты:
Компания выиграла дело. Возвращенный долг списывают проводкой Дт 50(51) Кт73. Расходы по переплате сторнируют и в БУ и в НУ, также сторнируется излишне удержанный НДФЛ. Образовавшуюся переплату по страховым взносам отражают в отчетности текущего месяца как задолженность фонда. Переплата по НДФЛ возвращается на расчетный счет либо зачитывается в счет предстоящих платежей в бюджет.
Компания проиграла суд. Переплаченную сумму отпускных возвращают на счет 70: Дт70 Кт73. Затем расходы списываются на счет 91, а в налоговом учете аннулируются. Страховые взносы считаются уплаченными правомерно. Корректировка по НДФЛ также не нужна.
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Сотруднику прощают долг
Этот вариант самый простой, так как предполагает минимум корректировок в учете и не требует дополнительных расходов, например, на оплату пошлины и услуг юриста.
Проводку по начислению отпускных сторнируют, а сумма переплаты исключается из расходов по НУ. Дебетовое сальдо по счету 70 будет «висеть» до списания.
НДФЛ и страховые взносы с суммы переплаты отпускных полагаются уплаченными обосновано.
Долг сотрудника списывают по приказу директора или по истечении трехлетнего срока исковой давности проводкой Дт91 Кт70.
Светлана Беляева — Разобраться в налогах
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