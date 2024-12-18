Переплатили отпускные: что делать бухгалтеру

сотрудника увольняют в связи с реорганизацией или ликвидацией организации, а также по сокращению штата;

Но излишне уплаченные отпускные не всегда можно вернуть ( абз. 5 ч. 2 ст. 137 ТК ). Требовать их возврата при увольнении незаконно, если :

Если работник согласился вернуть переплаченную сумму добровольно путем удержания из зарплаты (не оспаривает оснований и размеров), он должен заявить об этом письменно. Руководитель компании подписывает приказ об удержании долга с указанием месяца начала удержания.

При этом бухгалтер должен учитывать лимиты на удержания, установленные статьей 138 ТК — не более 20% в месяц, а в случаях, предусмотренных ФЗ — не более 50%.

Бухгалтер сторнирует проводку по излишне начисленным отпускным и проводку по удержанию с них НДФЛ. Образовавшуюся переплату по НДФЛ зачитывают в счет будущих платежей в бюджет или возвращают на расчетный счет.

По страховым взносам также образуется переплата. Поэтому в текущем периоде делают корректировки по их начислению, а сама переплата регулируется дальнейшими платежами. Бывает, что в персонифицированном учете по работнику образуются отрицательные суммы — такой отчет у организации не примут. В этом случае корректировку делают не в текущем, а в предыдущем периоде.