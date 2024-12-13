Как рассчитать компенсацию за задержку зарплаты

Работодатель утверждает сроки выплаты заработной платы и прописывает их в трудовом договоре. Зарплата должна выплачиваться не реже двух раз в месяц (ст. 136 ТК). При этом время между последним днем периода начисления зарплаты и датой ее выплаты не должно превышать 15 дней. Получается, что срок выплаты вознаграждения за вторую половину месяца не может быть установлен позже пятнадцатого числа следующего месяца.

При нарушении сроков выдачи зарплаты работодатель обязан выплатить работнику компенсацию. При этом компенсация полагается работнику и в случае задержки других платежей: отпускных, командировочных, премий, различных доплат, а также выплат при увольнении.

Обязанность выплатить компенсацию возникает вне зависимости от вины работодателя. Например, в случае задержки платежа по вине банка, работодатель все равно должен рассчитать и выплатить работнику компенсацию за несвоевременное поступление денег.