Как рассчитать компенсацию за задержку зарплаты

В каких случаях платят компенсацию за задержку зарплаты
Работодатель утверждает сроки выплаты заработной платы и прописывает их в трудовом договоре. Зарплата должна выплачиваться не реже двух раз в месяц (ст. 136 ТК). При этом время между последним днем периода начисления зарплаты и датой ее выплаты не должно превышать 15 дней. Получается, что срок выплаты вознаграждения за вторую половину месяца не может быть установлен позже пятнадцатого числа следующего месяца.
При нарушении сроков выдачи зарплаты работодатель обязан выплатить работнику компенсацию. При этом компенсация полагается работнику и в случае задержки других платежей: отпускных, командировочных, премий, различных доплат, а также выплат при увольнении.
Обязанность выплатить компенсацию возникает вне зависимости от вины работодателя. Например, в случае задержки платежа по вине банка, работодатель все равно должен рассчитать и выплатить работнику компенсацию за несвоевременное поступление денег.
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Расчет компенсации за задержку зарплаты
Ставка
Компенсация за задержку зарплаты, по сути, является платой за пользование чужими денежными средствами. Процент за задержку начисляется в размере 1/150 ставки Банка России за каждый день просрочки. Для расчета берется ключевая ставка, актуальная в периоде задержки.
Это минимальный размер — работодатель по своему усмотрению может установить больший размер компенсации за задержку выплат работникам. В этом случае повышенный размер компенсации прописывается в трудовом договоре, иных локальных нормативных актах работодателя, коллективном договоре.
Сумма
Процент компенсации начисляется только с невыплаченных сумм. Например, когда работнику причитается 30 000 рублей, а выплачено только 10 000 рублей, то компенсацию следует начислять с невыплаченного остатка — 20000 рублей.
Если задержали несколько выплат, расчет компенсации осуществляется по каждой выплате в зависимости от срока задержки.
Компенсация выплачивается по начисленным и невыплаченным вовремя суммам. Но схитрить и просто не отражать в учете неуплаченную в срок сумму не получится. Если работник пойдет в суд и будет вынесено решение в его пользу, то работодателю придется выплатить причитающиеся деньги, в том числе компенсацию за просрочку платежа за весь срок задержки.
Срок
Начисление компенсации начинается со дня, следующего за установленным сроком выплаты, и заканчивается в день фактической выплаты.
Пример
Рассмотрим порядок расчета компенсации на примере.
Условия: в компании установлены следующие сроки выплаты зарплаты: до 20 числа за первую половину месяца, до 5 числа следующего месяца за вторую половину.
Ставка ЦБ установлена в размере: с 18.12.23 — 16%, с 29.07.24 — 18%.
В 2024 году компания выплатила заработную плату за июль 15 августа.
Рассчитаем компенсацию для работника с окладом 60 000 рублей в месяц.
Для упрощения примера допустим, что выплаты за первую и вторую половину месяца производятся равными частями.
Решение: выплата за первую половину месяца составила 26 100 рублей (60 000 рублей — НДФЛ 13% = 52 200 рублей / 2). Просрочка на 27 календарных дней (срок выплаты 19 июля, так как 20 июля — суббота).
Выплата за вторую половину месяца составила 26100 рублей, задержка на 10 календарных дней (срок выплаты 5 августа).
Сумма компенсации за первую половину месяца составляет 814,32 руб. и состоит из двух частей:
250,56 руб. = 26100 руб. 16% 1/150 * 9 дней — за период с 19 по 29 июля.
563,76 руб. = 26100 руб. 18% 1/150 * 18 дней — за период с 30 июля по 15 августа.
Сумма компенсации за вторую половину месяца составляет 313,20 руб. = 26100 руб. 18% 1/150 * 10 дней — за период с 5 по 15 августа.
Итого, общая сумма компенсации за задержку зарплаты составляет 1 127,52 руб.
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Налоги
Напоминаем, что компенсация за нарушение сроков выплат работникам облагается НДФЛ и страховыми взносами.
Поскольку компенсация за задержку зарплаты выступает мерой ответственности работодателя и не является возмещением затрат работника, она не попадает под действие п. 1 ст. 217 НК — перечня необлагаемых НДФЛ выплат.
Аналогично, компенсация за задержку зарплаты не указана в перечне выплат, необлагаемых страховыми взносами (ст. 422 НК). Такой позиции придерживается ИФНС и с ней согласен Верховный Суд (определение ВС от 20.025.2024 № 305-ЭС19-19610(25)).
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