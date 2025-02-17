Как ФНС будет проверять бизнес в 2025 году: виды налоговых мероприятий и основные тенденции

Виды налоговых мероприятий
В 2025 году в целом инструментарий формально остался прежним:
Камеральные проверки — проверки всех представленных деклараций, расчетов по контрольным соотношениям, сопоставление с данными всех отчетов, представленных как самим налогоплательщиком, так и его контрагентами. При необходимости истребуются пояснения, документы, углубленно проверяют «убыточные» или представленные для использования льгот декларации.
Выездные проверки — проводятся по итогам предпроверочного анализа. «Кандидатов» отбирают по 12 критериям, в том числе по признакам низкой налоговой нагрузки, высокой доле вычетов НДС, подозрению на дробление, работы с номинальными компаниями — «техничками» и т. п.
Контрольные закупки — налоговики проводят, чтобы проверить, применяется ли ККТ и соответствует ли она установленным требованиям. В ходе закупки приобретается товар, работа или услуга с проверкой выдачи кассового чека со всеми необходимыми реквизитами. Выявление нарушений в ходе контрольной закупки в рамках контроля за соблюдением применения ККТ (в том числе за полнотой учета выручки) позволяет ИФНС незамедлительно начать документарную или выездную проверку (закон от 28.12.2024 № 54-ФЗ).
Попробуем спрогнозировать сферы, в которых налоговики будут особенно беспощадны к недочетам. Это не исчерпывающий анализ.
Законность применения спецрежимов
Возможности применения ПСН резко сужены:
для оценки возможности использования спецрежима стал иметь значение доход прошлого года;
утрачена возможность «дробить» патенты при совмещении УСН и ПСН, так как учитываются патенты по всему календарному году.
Далеко не все бизнесмены стремятся стать плательщиками НДС, а упрощенцы с доходами свыше 60 млн руб. ими стали с 2025 года. Поэтому можно смело прогнозировать «рейды», направленные на игры с доходностью, в том числе и с помощью дробления.
Одно из условий амнистии — решение, которое зафиксировало применение схемы, должно вступить в силу с 12 июля 2024 года. Не могут амнистироваться налогоплательщики, которые:
распределяют единые бизнес-процессы между якобы самостоятельными ИП и фирмами на спецрежимах;
не попадали раньше в поле зрения ИФНС.
Налоговые органы будут не только пристально следить за уже уличенными в дроблении, но и за всеми потенциальными нарушителями.
В этом им будут помогать те же маркетплейсы — «Вайлдберриз», «Озон», «Яндекс Маркет», «Мегамаркет», «Авито». Они будут обмениваться информацией о дроблении с ФНС.
Амнистия по дроблению запущена
Если налоговые проверки 2025–2026 гг. не выявят признаков дробления, можно будет избавиться от доначислений, пеней, некоторых штрафов.
Тем, кто уже попался на дроблении, в 2025–2026 гг., нельзя допускать и тени подозрения в том, что они продолжают применять эту схему. Иначе амнистироваться или вообще не выйдет, или выйдет, но на куда менее выгодных условиях.
Налоговики будут пристально следить за этим. Также ИФНС повысит внимание к брошенным компаниям, подозревая, что они использовались в дроблении и, таким образом, собственник пытается избежать ответственности.
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Контроль за «переездами»
Налоговая реформа устранила быстрые выгоды от налоговой миграции, то есть перерегистрации бизнеса (переезда ИП) в регионы с более выгодными ставками.
Новая редакция п. 2 ст. 346.21 НК устанавливает, что при переезде в регион с более выгодной налоговой ставкой в течение трех лет последовательно с даты переезда упрощенец должен платить по старым ставкам (от которых пытался избавиться). Но вряд ли стоит рассчитывать на то, что налоговики успокоятся и более не будут отслеживать попытки фиктивной миграции в качестве инструмента долгосрочного налогового «планирования».
«Черная» сторона прогрессивной шкалы НДФЛ
Не все работодатели хотят платить за свой счет НДФЛ и страховые взносы. С введением прогрессивной шкалы налога и инфляционными процессами можно спрогнозировать стремление «вывести» за штат высокооплачиваемых работников. Например, придать руководителю статус ИП и «поручить» ему управление фирмой.
Налоговики будут обращать внимание на подобного рода факты, ведь вскрытие маскировки фактических трудовых отношений высокооплачиваемого работника или множества сотрудников фирмы грозит крупными доначислениями, штрафами и пенями.
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Сотрудничество с самозанятыми
С 1 января 2025 года Роструд ведет реестр работодателей, практикующих нелегальную занятость. Можно утверждать, что ведомства наладили эффективный обмен информацией в трудовой сфере.
Поэтому ГИТ, выявив непорядок в своей сфере, обязательно подаст сигнал «смежникам» из ФНС. Они обязательно возьмут на карандаш фактических работодателей и будут проверять каждый факт сотрудничества с самозанятыми на предмет сокрытия фактических трудовых отношений.
Интернет-реклама
В этой сфере все довольно неясно. С маркировкой интернет-рекламы разобрались не все, потому не исключено, что налоговики будут внимательно проверять правомерность учета рекламы в расходах. Расходы будут снимать, если, например:
сведения о рекламе не представлены в Роскомнадзор, как того требует закон о рекламе (ст. 18.1 закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ);
реклама размещена у незарегистрированного блогера;
рекламная информация размещена на ресурсе, доступ к которому ограничен;
реклама размещена на иностранном информресурсе, который нарушает российское законодательство.
Контрольные закупки, проверка эквайринга, выдача чеков
Также налоговики пристально следят за применением ККТ, к тому же льготников, которые могут работать без ККТ, стало меньше.
Можно прогнозировать рост количества проверок компаний, управляющих рынками. Теперь они отвечают за применение ККТ продавцами рынка (закон от 08.08.2024 № 284-ФЗ).
Также налоговики смогут автоматически выявлять торговые точки, где принимают безналичную оплату без кассовых чеков — и, скорее всего, будут пользоваться этой возможностью. Технически это будет реализовано с помощью новых тегов, которые будут фиксировать безналичную оплату, в том числе в интернете (проект поправок опубликован, ID проекта 152683).
После того как проект будет принят, нельзя будет незаметно принять оплату по карте без передачи чека в ФНС. То есть разработан механизм выявления компаний и ИП, которые проводят операции эквайринга без ККТ, осталось его запустить.
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