Как ФНС будет проверять бизнес в 2025 году: виды налоговых мероприятий и основные тенденции

Возможности применения ПСН резко сужены:

для оценки возможности использования спецрежима стал иметь значение доход прошлого года ;

утрачена возможность «дробить» патенты при совмещении УСН и ПСН, так как учитываются патенты по всему календарному году.

Далеко не все бизнесмены стремятся стать плательщиками НДС, а упрощенцы с доходами свыше 60 млн руб. ими стали с 2025 года. Поэтому можно смело прогнозировать «рейды», направленные на игры с доходностью, в том числе и с помощью дробления.

Одно из условий амнистии — решение, которое зафиксировало применение схемы, должно вступить в силу с 12 июля 2024 года. Не могут амнистироваться налогоплательщики, которые:

распределяют единые бизнес-процессы между якобы самостоятельными ИП и фирмами на спецрежимах;

не попадали раньше в поле зрения ИФНС.

Налоговые органы будут не только пристально следить за уже уличенными в дроблении, но и за всеми потенциальными нарушителями.

В этом им будут помогать те же маркетплейсы — «Вайлдберриз», «Озон», «Яндекс Маркет», «Мегамаркет», «Авито». Они будут обмениваться информацией о дроблении с ФНС.