УСН с 2025 года: как выбрать налоговую ставку

Почему важен выбор ставки
Напомним, что если доход за 2024 год превысил «порог» в 60 млн руб., то упрощенцы должны платить НДС по пониженным ставкам или по общепринятым. Пониженные ставки для плательщиков УСН составляют, в зависимости от дохода, полученного в 2024 году (и далее):
5% — если доход менее 250 млн руб. (включительно);
7% — если доход от 250 до 450 млн руб.
Но принять к вычету входной (предъявленный продавцами) НДС будет нельзя.
Или можно работать на общих ставках — 20% (10% — по некоторым товарным группам), и заявлять налоговые вычеты по НДС по всем основаниям.
Также не следует забывать о том, что в любом случае придется исчислять НДС по ставке:
20% (10% — для определенных групп) при импорте товаров, если ввозимый товар не освобожден от НДС;
20 / 120% — в качестве налогового агента по НДС.
И вычеты в этих случаях возможны лишь для тех, кто работает на общих ставках НДС — 20% и 10%.
Важно сделать правильный выбор, так как от выбранных ставок нельзя будет отказаться в течение 12 налоговых периодов, то есть 3 лет.
Учебно-консалтинговый центр «Разобраться в налогах» повышает квалификацию бухгалтеров, аудиторов и налоговых консультантов, а также дает ценные знания, необходимые в работе собственникам бизнеса, директорам, предпринимателям.
Разобраться в налогах
Оформите Библиотеку лучших вебинаров 2024 «Великолепная семерка» с 99,9% скидкой всего за 12 рублей
Что выгоднее: пониженные или общие ставки
Этот вопрос каждый бизнесмен должен решить сам, мы предлагаем лишь общие подходы.
Полагаем, что стандартные ставки НДС 10% или 20% будут более выгодны налогоплательщикам, у которых велика доля «входящего» налога.
Если говорить о торговом предприятии со стандартным с оборотом 60–250 млн руб., то при наценке меньше 40% может оказаться выгоднее ставка 20%. При наценке больше 40% — ставка 5%.
Если оборот составит 250–450 млн руб., то при наценке менее 65% выгоднее ставка 20% а, при наценке более 65% — ставка 7%. Размер ФОТ не влияет на сумму НДС, перечисляемую в бюджет.
Предположим, у торгового предприятия годовой оборот в 70 млн руб. (в том числе НДС в 6,66 млн руб.).
При ставке 5% НДС к уплате составит 3,33 млн руб. (70 млн х 5 : 105).
При ставке 20% (даже с вычетом) НДС к уплате составит 5 млн руб. (70 млн руб. х 20 : 120 — 6,66 млн).
Теперь предположим, что оборот лежит в пределах 250–450 млн руб.
Торговое предприятие приобретает товар на 260 млн руб. (НДС — 43,33 млн руб.).
При ставке 20% НДС к уплате составит 23,33 млн руб. (400 млн руб. х 20 : 120 – 43,33 млн).
При ставке 7% НДС к уплате составит 26,16 млн (400 млн руб. х 7 : 107)
По услугам, полагаем, ситуация несколько другая: пониженные ставки выгоднее, если основные затраты приходятся на фонд оплаты труда. Вычеты по НДС в этом случае не так важны.
Например, при годовом обороте в 70 млн руб., на ФОТ у вас приходится 50 млн руб., и если вы решите приобрести расходные материалы на 5 млн руб. (НДС 0,83 млн руб.), то ставка 5% выгоднее — 3,33 млн руб. (70 млн руб. х 5 : 105), нежели ставка 20% (даже с вычетом) — 11,66 млн руб. (70 млн руб. х 20 : 120 — 0,83).
Разобраться в налогах
Получите Кладезь профессионала 2024 из 18 методичек и чек-листов с 99,9% скидкой для повышения экспертности в налогах, учете и рисках всего за 18 рублей
Читайте также:
Реклама: ООО «БЛТ Партнерс», ИНН 9710092683, erid: LjN8JtbED
Начать дискуссию