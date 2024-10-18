УСН с 2025 года: как выбрать налоговую ставку

Напомним, что если доход за 2024 год превысил «порог» в 60 млн руб., то упрощенцы должны платить НДС по пониженным ставкам или по общепринятым. Пониженные ставки для плательщиков УСН составляют, в зависимости от дохода, полученного в 2024 году (и далее):

5% — если доход менее 250 млн руб. (включительно);

7% — если доход от 250 до 450 млн руб.

Но принять к вычету входной (предъявленный продавцами) НДС будет нельзя.

Или можно работать на общих ставках — 20% (10% — по некоторым товарным группам), и заявлять налоговые вычеты по НДС по всем основаниям.

Также не следует забывать о том, что в любом случае придется исчислять НДС по ставке:

20% (10% — для определенных групп) при импорте товаров, если ввозимый товар не освобожден от НДС;

20 / 120% — в качестве налогового агента по НДС.

И вычеты в этих случаях возможны лишь для тех, кто работает на общих ставках НДС — 20% и 10%.

Важно сделать правильный выбор, так как от выбранных ставок нельзя будет отказаться в течение 12 налоговых периодов, то есть 3 лет.

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