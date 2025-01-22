Как упрощенцам в 2025 году отражать НДС в бухгалтерском учете

Для плательщиков УСН ввели новый, облегченный порядок расчета НДС. Упрощенцы могут выбрать один из двух вариантов, которые отличаются ставками налога и правом на вычеты.

«Классический» вариант расчета НДС предполагает применение стандартных ставок 20%, 10% и дает право на вычет входящего налога. Ставка 10% применяется к определенным категориям товаров, например, продуктам или товарам для детей. Список товаров, облагаемых НДС по ставке 10%, приведен в п. 2 статьи 164 НК. При выборе этого варианта сумма НДС, начисленная с реализации, подлежит уменьшению на суммы налога, предъявленного поставщиками. Условия применения налоговых вычетов НДС указаны в статьях 171–172 НК.

«Упрощенный» вариант расчета НДС дает право на применение специальной пониженной ставки 5% или 7%, но уже без вычетов. Ставка 7% начинает применяться, когда доходы упрощенца превысили 250 млн рублей.

Второй вариант имеет свои нюансы:

При выборе упрощенцем специальных ставок НДС перейти обратно на «обычные» ставки можно не ранее чем через три года.

Применение специальных ставок НДС не действует, когда НДС рассчитывается на таможне при ввозе товаров или когда упрощенец выступает налоговым агентом по уплате НДС. В этих случаях налог рассчитывается по стандартным ставкам 20% или 10%.

Независимо от выбранного варианта расчета НДС упрощенцы могут применять ставку 0% в случае осуществления экспортных операций, перечисленных в статье 164 НК.