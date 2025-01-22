Как упрощенцам в 2025 году отражать НДС в бухгалтерском учете

Как считать НДС
Объектом обложения НДС является реализация товаров, работ, услуг, передача имущественных прав на территории РФ (гл. 21 НК). Сумма налога рассчитывается как произведение стоимости реализации и налоговой ставки.
Поскольку НДС — это косвенный налог, его стоимость предъявляется продавцом покупателю. Стоимость продажи увеличивается на сумму НДС и фактически налог платит покупатель. При этом сумма налога должна быть выделена отдельной строкой в накладных, чеках, а также в счетах-фактурах, выдаваемых покупателю.
Если с нового года вы становитесь плательщиком НДС, рекомендуем внести изменения в действующие договоры с покупателями, указав что цена договора увеличивается на сумму НДС. Например, если вы продавали услугу по цене 10 000 рублей за штуку, стоит договориться с покупателем, что с 1 января 2025 года цена составит 12 000 рублей, в том числе НДС 20% — 2 000 рублей.
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Налоговые ставки
Для плательщиков УСН ввели новый, облегченный порядок расчета НДС. Упрощенцы могут выбрать один из двух вариантов, которые отличаются ставками налога и правом на вычеты.
«Классический» вариант расчета НДС предполагает применение стандартных ставок 20%, 10% и дает право на вычет входящего налога. Ставка 10% применяется к определенным категориям товаров, например, продуктам или товарам для детей. Список товаров, облагаемых НДС по ставке 10%, приведен в п. 2 статьи 164 НК. При выборе этого варианта сумма НДС, начисленная с реализации, подлежит уменьшению на суммы налога, предъявленного поставщиками. Условия применения налоговых вычетов НДС указаны в статьях 171–172 НК.
«Упрощенный» вариант расчета НДС дает право на применение специальной пониженной ставки 5% или 7%, но уже без вычетов. Ставка 7% начинает применяться, когда доходы упрощенца превысили 250 млн рублей.
Второй вариант имеет свои нюансы:
При выборе упрощенцем специальных ставок НДС перейти обратно на «обычные» ставки можно не ранее чем через три года.
Применение специальных ставок НДС не действует, когда НДС рассчитывается на таможне при ввозе товаров или когда упрощенец выступает налоговым агентом по уплате НДС. В этих случаях налог рассчитывается по стандартным ставкам 20% или 10%.
Независимо от выбранного варианта расчета НДС упрощенцы могут применять ставку 0% в случае осуществления экспортных операций, перечисленных в статье 164 НК.
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Когда начислять НДС
НДС начисляется в момент реализации или при получении денег — в зависимости от того, что наступит раньше. Например, если компания получила предоплату, то она должна рассчитать НДС с поступившей суммы. При дальнейшей отгрузке НДС будет начислен снова, при этом налог с аванса можно принять к вычету.
Если предоплата и отгрузка произошли в одном квартале, разрешено не начислять НДС дважды — налог считается только в момент реализации.
Как учитывать НДС в бухучете
Момент начисления НДС и УСН отличается, в связи с чем у упрощенцев могут возникнуть затруднения при отражении этих налогов в учете. Рассмотрим на примере, как упрощенцам учесть НДС.
Посчитаем два варианта расчета НДС — по «классике» и при выборе специальной ставки.
Условия: компания продает товар стоимостью 10 000 рублей плюс НДС, договором предусмотрена предоплата 50%. Компания является плательщиком УСН с объектом «Доходы минус расходы». Доходы компании не превышают 250 млн рублей в год.
Вариант 1. Ставка НДС 20%:
Описание операции
Счет Дт
Счет Кт
Сумма, руб.
Аванс от покупателя
Дт 51
Кт 62
6 000
НДС с аванса, книга продаж
Дт 76 АВ
Кт 68 НДС
1 000
Доход УСН
—
—
5 000
(6 000 – 1 000)
Выручка, произведена отгрузка покупателю
Дт 62
Кт 90
12 000
НДС, книга продаж
Дт 90
Кт 68 НДС
2 000
Вычет НДС с аванса, книга покупок
Дт 68 НДС
Кт 76 АВ
1 000
Себестоимость проданных товаров
Дт 90
Кт 41
8 000
Поступила оплата от покупателя
Дт 51
Кт 62
6 000
Доход УСН
—
—
5 000
(6 000 – 1 000)
Отражено приобретение товара
Дт 41
Кт 60
8 000
Входящий НДС
Дт 19
Кт 60
1 600
НДС принят к вычету, книга покупок
Дт 68 НДС
Кт 19
1 600
Оплачен товар поставщику
Дт 60
Кт 51
9 600
Расход УСН
—
—
8 000
(9 600 – 1 600)
Итого НДС к уплате (1 000+2 000) – (1 000+1 600) = 400 руб.
УСН к уплате (10 000 – 8 000)*15% = 300 руб.
Вариант 2. Ставка НДС 5%:
Описание операции
Счет Дт
Счет Кт
Сумма, руб.
Аванс от покупателя
Дт 51
Кт 62
5 250
НДС с аванса, книга продаж
Дт 76 АВ
Кт 68 НДС
250
Доход УСН
—
—
5 000
(5 250 – 250)
Выручка, произведена отгрузка покупателю
Дт 62
Кт 90
10 500
НДС, книга продаж
Дт 90
Кт 68 НДС
500
Вычет НДС с аванса, книга покупок
Дт 68 НДС
Кт 76 АВ
250
Себестоимость проданных товаров
Дт 90
Кт 41
9 600
Поступила оплата от покупателя
Дт 51
Кт 62
5 250
Доход УСН
—
—
5 000
(5 250 – 250)
Отражено приобретение товара, в т.ч. НДС
Дт 41
Кт 60
9 600
Оплачен товар поставщику
Дт 60
Кт 51
9 600
Расход УСН
—
—
9 600
Итого НДС к уплате (250 + 500) – 250 = 500 руб.
УСН к уплате (10 000 – 9 600)*15% = 60 руб.
Как видим, несмотря на то, что НДС к уплате по специальной ставке получился выше, общая сумма налогов (НДС и УСН) в этом варианте выходит меньше, чем при расчете НДС по стандартной ставке и применении вычетов.
Поэтому прежде чем выбрать один из вариантов расчета НДС, рекомендуем просчитать все варианты с учетом специфики вашего бизнеса.
В заключение небольшой чек-лист — что нужно сделать упрощенцам для подготовки к переходу на уплату НДС:
Обновите учетную программу.
Внести изменения в договоры с покупателями.
Обновите настройки онлайн-кассы.
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