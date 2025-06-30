Новый проект ФСБУ 9/2025 «Доходы»: основные тезисы 

Признание выручки

По общему правилу, согласно ФСБУ «Доходы», выручка — это доходы от реализации продукции. Если компания занимается другим видом деятельности — например, оказывает услуги, то экономический субъект должен сам признавать свои доходы выручкой. На текущий момент, согласно ПБУ 9/99, результат от выполнения работ и оказания услуг входит в понятие выручки по определению.

Новый стандарт делает оговорку для организаций, получающих доходы:

от передачи прав на РИД;

финансовых вложений;

сдачи имущества в аренду.

Если такая деятельность не относится к основной сфере бизнеса компании, то доходы от нее признаются не выручкой, а иными доходами, отличными от выручки. Такой же позиции придерживались законодатели и в ПБУ 9/99.

В ФСБУ 9/2025 (по аналогии с IFRS 15) закреплена пятиэтапная модель передачи контроля по сделке, которая включает:

идентификацию договора; определение обязательств; определение цены сделки; распределение цены на обязательства; признание дохода при выполнении обязательств.

В дополнение к основным критериям признания выручки, которые по существу не изменились, ФСБУ «Доходы» добавляет особые требования к договору, выступающему основанием права субъекта на выручку. Такой договор должен:

иметь коммерческое содержание;

приводить к изменению денежных потоков сторон в будущем;

определять права сторон в отношении передаваемой продукции;

содержать условия оплаты.

Упрощенные способы ведения бухучета в настоящее время предполагают признание выручки по мере поступления оплаты от покупателей (заказчиков). По новому ФСБУ будет — по мере поступления активов.

В проект ФСБУ 9/2025 добавлено положение, что для целей бухучета несколько договоров, заключенных компанией с одним контрагентом и (или) связанными сторонами контрагента, при соблюдении некоторых условий должны учитываться как единый договор.