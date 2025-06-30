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Новый проект ФСБУ 9/2025 «Доходы»: основные тезисы 

Новый проект ФСБУ 9/2025 «Доходы»: основные тезисы 

Министерство финансов разработало проект нового стандарта бухучета ФСБУ 9/2025 «Доходы». На данный момент законопроект № 156683 прошел стадию антикоррупционной экспертизы. Власти планируют ввести новый ФСБУ в действие с 2027 года. Однако компании могут начать применять его досрочно. Расскажем об основных тезисах проекта. 

Изменения в определении доходов

ФСБУ 9/2025 будет давать более детализированное определение доходов, приближенное к МСФО (IFRS) 15. Новый проект подразделяет доходы хозяйствующего субъекта:

  • на те, что включаются в чистую прибыль (убыток) компании;

  • и не включаемые в нее (вклады учредителей и др.).

Первая группа в свою очередь делится:

  • на выручку (аналог в ПБУ 9/99 — доходы от обычных видов деятельности);

  • доходы, отличные от выручки (в ПБУ 9/99 — прочие доходы).

Признание выручки

По общему правилу, согласно ФСБУ «Доходы», выручка — это доходы от реализации продукции. Если компания занимается другим видом деятельности — например, оказывает услуги, то экономический субъект должен сам признавать свои доходы выручкой. На текущий момент, согласно ПБУ 9/99, результат от выполнения работ и оказания услуг входит в понятие выручки по определению. 

Новый стандарт делает оговорку для организаций, получающих доходы:

  • от передачи прав на РИД;

  • финансовых вложений;

  • сдачи имущества в аренду.

Если такая деятельность не относится к основной сфере бизнеса компании, то доходы от нее признаются не выручкой, а иными доходами, отличными от выручки. Такой же позиции придерживались законодатели и в ПБУ 9/99.

В ФСБУ 9/2025 (по аналогии с IFRS 15) закреплена пятиэтапная модель передачи контроля по сделке, которая включает:

  1. идентификацию договора;

  2. определение обязательств;

  3. определение цены сделки;

  4. распределение цены на обязательства;

  5. признание дохода при выполнении обязательств.

В дополнение к основным критериям признания выручки, которые по существу не изменились, ФСБУ «Доходы» добавляет особые требования к договору, выступающему основанием права субъекта на выручку. Такой договор должен:

  • иметь коммерческое содержание;

  • приводить к изменению денежных потоков сторон в будущем;

  • определять права сторон в отношении передаваемой продукции;

  • содержать условия оплаты.

Упрощенные способы ведения бухучета в настоящее время предполагают признание выручки по мере поступления оплаты от покупателей (заказчиков). По новому ФСБУ будет — по мере поступления активов.

В проект ФСБУ 9/2025 добавлено положение, что для целей бухучета несколько договоров, заключенных компанией с одним контрагентом и (или) связанными сторонами контрагента, при соблюдении некоторых условий должны учитываться как единый договор.

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Изменения в оценке выручки

ФСБУ 9/2025 будет содержать раздел «Оценка», в котором кроме прочей информации будет говориться, что величина выручки должна определяться с учетом переменного вознаграждения — скидок, бонусов и др. вне зависимости от формы их предоставления. Компании, применяющие упрощенный учет, могут не корректировать выручку на скидки.

Кроме этого, в разделе «Оценка» будет сказано, что если в договоре с контрагентом предусмотрена неденежная оплата продукции (полностью или частично), то в бухучете выручка должна оцениваться по справедливой стоимости актива. При невозможности такой оценки — по справедливой стоимости продукции, перешедшей под контроль контрагента.

Нововведения в раскрытии информации

Информация по ФСБУ «Доходы» должна быть детализирована:

  • по видам доходов;

  • остаткам договоров (авансы, дебиторка);

  • способам признания выручки.

Если раскрытие информации о доходах в отчетности может навредить бизнесу компании, ее контрагентов или третьих сторон, экономический субъект вправе раскрывать сведения о доходах в ограниченном объеме.

Организации, принявшие решение показывать в бухучете информацию о выручке в соответствии со стандартом МСФО (IFRS) 15, имеют право продолжать это делать и после вступления ФСБУ 9/2025 в силу.

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Проект ФСБУ 9/2025 предполагает и множество других изменений.

Каких субъектов коснется новый ФСБУ «Доходы» 

Новый проект устанавливает правила к формированию сведений о доходах в бухучете коммерческих организаций. Если некоммерческая организация имеет доходы от предпринимательской и иной деятельности, то она должна применять требования ФСБУ 9/2025 в отношении доходов от этих видов деятельности. Исключение сделано для бюджетников.

Для кредитных организаций и НФО, кредитных рейтинговых агентств и бюро кредитных историй применение ФСБУ «Доходы» будет уточняться отраслевыми стандартами бухучета и (или) нормативно-правовыми актами Центробанка.

Влияние ФСБУ 9/2025 на отчетность компаний

Ожидается, что введение нового ФСБУ «Доходы» сделает финансовую отчетность компаний более прозрачной и сопоставимой. Разделение доходов добавит ясности в структуру отчетности и поможет организациям более точно оценивать финансовую эффективность своей работы.

До 2027 года время еще есть, но лучше ознакомиться с проектом нового стандарта «Доходы» заранее, чтобы спланировать переход. Понять, как нововведения затронут вашу организацию, какие изменения надо будет внести в учетную политику по бухгалтерскому учету. А может, даже принять решение о целесообразности начать применять стандарт досрочно с 2026 года.

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