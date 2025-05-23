Как вести учет основных средств на УСН в 2025 году

Учет основных средств отличается от учета любых других активов организации, особенно на УСН. На практике к основным средствам обычно относят здания, транспорт, оборудование, мебель. Отражение операций по таким активам разнится в бухгалтерском и налоговом учете. Рассказываем, как вести учет ОС налогоплательщикам на упрощенке.

Как вести бухгалтерский учет основных средств на УСН

Кому нужен:

Организациям на УСН. Они обязаны вести бухгалтерский учет.

Предпринимателям на УСН. Одно из условий применения упрощенки — лимит балансовой стоимости основных средств (до 200 млн руб.), которая определяется по правилам бухгалтерского учета.

Основной нормативный акт. Федеральный стандарт бухгалтерского учета 6/2020. В документе описан порядок учета основных средств, про который расскажем ниже.

Критерии признания для ОС. К основным средствам относится актив, который:

используется дольше 12 месяцев;

приносит экономическую выгоду;

имеет материально-вещественную форму;

приобретен для использования в деятельности организации.

Основание — п. 4 ФСБУ 6/2020.

Каждый объект основных средств отражается обособленно.

Для учета ОС применяется амортизация, которая представляет собой постепенное списание стоимости объекта на расходы. Параллельно с тем, как стоимость объекта погашается путем амортизации, объект учитывается на балансе в размере стоимости, еще не попавшей на расходы. Такая стоимость основных средств называется балансовой. Ее примерным эквивалентом является остаточная стоимость.

Некоторые виды основных средств не амортизируются, например, земельные участки.

Параметры, необходимые для исчисления амортизации:

Первоначальная стоимость объекта. В нее входят все затраты на приобретение, включая расходы на доставку, монтаж, другие сопутствующие расходы. К первоначальной стоимости не относится входной НДС, если организация уплачивает НДС по ставке 20%.

Срок полезного использования основного средства (СПИ). Это период времени, в течение которого объект будет приносить экономическую пользу бизнесу. Организация устанавливает СПИ на свое усмотрение. Этот срок может составлять от одного года до нескольких десятков лет, например, для объектов недвижимости.

Ликвидационная стоимость. Представляет собой сумму продажи актива в конце срока полезного использования за вычетом затрат на выбытие. Другими словами, это та сумма, которую можно получить при продаже объекта или его составных частей после того, как он полностью износится.

Способ определения амортизации: линейный, способ уменьшаемого остатка, способ пропорционально количеству продукции. Наиболее распространенный — линейный способ, при котором стоимость погашается равномерно в течение СПИ.

Дата начала начисления амортизации и ее периодичность. Амортизация начинает начисляться с момента введения ОС в эксплуатацию или в следующем после этого события месяце. Периодичность также организация определяет самостоятельно, но обычно она бывает ежемесячной.

Компания устанавливает необходимые параметры и начинает начислять амортизацию. Стоимость объекта постепенно относится на расходы, пока его балансовая стоимость не достигнет ликвидационной. После этого начисление амортизации прекращается до физического выбытия объекта.

Пример. ООО «Нептун» купило станок для скобяных изделий стоимостью 100 000 руб., без НДС. Общество определило, что срок его использования будет равен 20 месяцам, а ликвидационная стоимость — 10 000 руб. Станок введен в эксплуатацию 31 марта 2025 года. Амортизация будет начисляться ежемесячно линейным способом.

На расходы нужно списать сумму в размере разницы между первоначальной и ликвидационной стоимостью — 90 000 руб.

30.04.2025 компания спишет на расходы 4 500 руб. (900 00 руб. / 20 месяцев). То же самое будет происходить ежемесячно в течение 20 месяцев. По истечении этого срока балансовая стоимость станка сравняется с ликвидационной и начисление амортизации прекратится.

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Как вести налоговый учет основных средств на УСН

Кому нужен: организациям и ИП на УСН «Доходы минус расходы». Налогоплательщикам на УСН «Доходы» необходим только для исчисления лимита применения УСН.

Основной нормативный акт. Налоговый кодекс, а именно ст. 346.16.

Критерии признания для ОС. Применяются параметры для амортизируемого имущества в соответствии с главой 25 НК. К ним относятся:

стоимость приобретения выше 100 тыс. руб. за единицу;

срок полезного использования больше 12 месяцев;

находится в собственности организации;

приобретен не для перепродажи;

актив приносит доход в ходе его использования.

Первоначальная стоимость основного средства формируется по правилам бухгалтерского учета и включает в себя сопутствующие расходы на покупку объекта.

Отнести стоимость основного средства к расходам нужно в течение года приобретения. Механизм амортизации на упрощенке не применяется.

Для того чтобы затраты на покупку ОС можно было признать в расходах, оно должно быть:

оплачено;

введено в эксплуатацию.

Стоимость основного средства относится на расходы равными долями поквартально до окончания года. Операция отражается на последнее число квартала.

Пример. ООО «Рестарт» — налогоплательщик на УСН «Доходы минус расходы». Компания купила оборудование стоимостью 900 000 руб. Покупка, оплата и ввод в эксплуатацию произошли 15 апреля 2025 года. Общество учтет расходы в течение оставшихся до окончания года кварталов в таком порядке:

30.06.2025 — 300 000 руб.;

30.09.2025 — 300 000 руб.;

31.12.2025 — 300 000 руб.

Таким образом, полная стоимость основного средства упадет на расходы УСН в течение года.

Такой порядок не применяется, если основное средство куплено до перехода на УСН.

Для отражения расходов на покупку основных средств предусмотрен Раздел 2 Книги учета доходов и расходов.

Быстрый порядок признания расходов законодатель компенсирует обязанностью восстановить налог УСН в случае скорой продажи основного средства.

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