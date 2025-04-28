Расхождения в бухгалтерском и налоговом учете: причины и последствия

Чем отличаются два вида регламентированного учета
В первую очередь, они различаются своими целями. Бухучет служит источником информации о результатах работы компании ее руководству и другим заинтересованным лицам. А налоговый учет предоставляет сведения фискальным органам для контроля полноты уплаты налогов, проверки достоверности отчетности.
Кроме этого, для целей налогообложения разработаны соответствующие законодательные акты — Налоговый кодекс и другие НПА. Ведение бухучета и подготовка бухгалтерской отчетности выполняется согласно федеральному закону о бухучете, ПБУ, ФСБУ и прочим нормативно-правовым актам.
Поэтому отличаются и принципы ведения БУ от НУ:
по-разному признаются и отражаются в отчетных формах доходы и расходы;
различаются способы учета амортизируемого имущества и порядок начисления амортизации;
по-разному формируются резервы;
различаются подходы к оценке запасов и др.
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Виды расхождений между бухгалтерским и налоговым учетом
Налоговый учет ведут в том числе организации — плательщики налога на прибыль. Обычно прибыль, рассчитанная по Налоговому кодексу, не равна прибыли по бухгалтерскому учету.
Чтобы отразить появившиеся разницы в бухгалтерском учете, применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
Расхождения бывают двух видов:
постоянные;
временные.
Постоянные разницы образуются, когда компания получает доходы или имеет расходы, которые:
отражаются в бухгалтерском учете, но не участвуют в формировании налогооблагаемой прибыли ни в текущем отчетном периоде, ни в будущих;
принимаются в налоговом учете, но не должны проходить по бухгалтерскому ни в текущем отчетном периоде, ни в будущих.
Из-за постоянных разниц возникают постоянные налоговые доходы (ПНД) или расходы (ПНР).
ПНД и ПНР рассчитываются как:
Постоянная разница * Ставка налога на прибыль
Постоянный налоговый расход говорит о том, что у компании возникло обязательство оплатить налог на прибыль, то есть платеж в отчетном периоде по этому налогу увеличивается.
Постоянный налоговый доход, наоборот, означает, что организация заплатит меньше налога.
Когда компания получает доходы или расходы, принимаемые в БУ в одном периоде, а в НУ — в другом, образуются временные разницы. Временные разницы — это причина, по которой возникают отложенные налоги. Последние представляют собой сумму налога на прибыль, уменьшающую или увеличивающую платежи в бюджет в будущих отчетных периодах.
Выделяют два вида временных разниц:
Вычитаемые ВР — уменьшают налог на прибыль будущих периодов, становятся причиной формирования отложенного налогового актива (ОНА).
Налогооблагаемые ВР — увеличивают налог на прибыль будущих периодов, становятся причиной формирования отложенного налогового обязательства (ОНО).
ОНА = Вычитаемые ВР * Ставка налога на прибыль
ОНО = Налогооблагаемые ВР * Ставка налога на прибыль
Бывают ситуации, когда все доходы и расходы компании, отраженные в бухучете, соответствуют доходам и расходам, принятым в НУ в этом периоде. Тогда условный доход (при убытке — условный расход) — так называется налог на бухгалтерскую прибыль в соответствии с пунктом 20 ПБУ 18/02 — равен сумме текущего налога на прибыль, отраженного в декларации по налогу на прибыль.
В общем случае, эти два вида налога (для БУ и для НУ) связываются формулой:
Текущий налог на прибыль = Условный доход/расход по налогу на прибыль + Дельта в ОНА — Дельта в ОНО + Постоянный налоговый расход — Постоянные налоговый доход
Дельта в ОНА = ОНА начисленный в текущем периода — ОНА погашенный в текущем периоде.
Дельта в ОНО = ОНО начисленное в текущем периоде — ОНО погашенное в текущем периоде.
Как отразить в бухгалтерском учете ПНР, ПНД и отложенные налоги
Начислен доход по налогу на прибыль — Дт 99 Кт 68.
Начислен расход по налогу на прибыль — Дт 68 Кт 99.
Отражен НПД — Дт 68 Кт 99.
Отражен ПНР — Дт 99 Кт 68.
Отражен ОНА — Дт 09 Кт 68.
Уменьшен ОНА — Дт 68 Кт 09.
Списан ОНА (произошло выбытие актива) — Дт 99 Кт 09.
Отражено ОНО — Дт 68 Кт 77.
Уменьшено ОНО — Дт 77 Кт 68.
Списано ОНО (произошло выбытие актива/обязательства) — Дт 77 Кт 99.
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Примеры расхождений в бухгалтерском и налоговом учете
Приведем несколько ситуаций, когда возникают разницы между бухгалтерским и налоговым учетом:
Фактические представительские расходы превысили лимит, установленный НК. Дельта — это постоянный налоговый расход.
Получен доход в виде безвозмездной помощи учредителей с долей в уставном капитале более 50%. Это постоянный налоговый доход — в бухгалтерском учете принимается, а в налоговом учете — нет.
Амортизация, рассчитанная в бухгалтерском учете, в текущем периоде больше, чем в налоговом. Это пример вычитаемых временных разниц, они образуют ОНА.
Проценты по кредитам в бухгалтерском учете — включены в стоимость внеоборотных активов, а в налоговом учете — это расходы. Это пример налогооблагаемых временных разниц, они образуют ОНО.
Пример: организация покупает основное средство — стеллаж. Срок его полезного использования (СПИ) в бухучете составляет 2 года, а в налоговом учете — 3 года. Из-за разницы в сроках использования, суммы, принимаемые к расходам по годам, также будут отличаться. Допустим, стеллаж стоит 300 тыс. руб., в НУ — 100 тыс./ 100 тыс./ 100 тыс., в БУ — 150 тыс. / 150 тыс.
В результате: первый год — расходы по амортизации в НУ меньше на 50 тыс. руб., налог на прибыль увеличивается на 12,5 тыс. руб. (при ставке налога в 25% с 2025 года). Второй год — та же картина. Третий год — расходы в НУ больше на 100 тыс. руб., сумма налога меньше на 25 тыс. руб. Это пример вычитаемых ВР.
Резюме
Расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом появляются из различий в требованиях нормативно-правовых актов, регулирующих эти виды учета. Вторая причина — различия в подходах к учету, прописанные в учетных политиках по БУ и НУ.
Различия между БУ и НУ нужно отражать в бухучете для сопоставления условного дохода/расхода по налогу на прибыль, рассчитываемого от суммы бухгалтерской прибыли, и текущего налога на прибыль, рассчитанного по требованиям НУ.
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Комментарии1
Не все ПО автоматически рассчитывают разницы, поэтому помним о правиле (для проверки равенства показателей): БУ=НУ + ПР + - ВР. Соответственно, все обязательства = разницы (ПР, ВР, НВР) * ставка НП