Расхождения в бухгалтерском и налоговом учете: причины и последствия

Виды расхождений между бухгалтерским и налоговым учетом

Налоговый учет ведут в том числе организации — плательщики налога на прибыль. Обычно прибыль, рассчитанная по Налоговому кодексу, не равна прибыли по бухгалтерскому учету.

Чтобы отразить появившиеся разницы в бухгалтерском учете, применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Расхождения бывают двух видов:

постоянные;

временные.

Постоянные разницы образуются, когда компания получает доходы или имеет расходы, которые:

отражаются в бухгалтерском учете, но не участвуют в формировании налогооблагаемой прибыли ни в текущем отчетном периоде, ни в будущих;

принимаются в налоговом учете, но не должны проходить по бухгалтерскому ни в текущем отчетном периоде, ни в будущих.

Из-за постоянных разниц возникают постоянные налоговые доходы (ПНД) или расходы (ПНР).

ПНД и ПНР рассчитываются как:

Постоянная разница * Ставка налога на прибыль

Постоянный налоговый расход говорит о том, что у компании возникло обязательство оплатить налог на прибыль, то есть платеж в отчетном периоде по этому налогу увеличивается.

Постоянный налоговый доход, наоборот, означает, что организация заплатит меньше налога.

Когда компания получает доходы или расходы, принимаемые в БУ в одном периоде, а в НУ — в другом, образуются временные разницы. Временные разницы — это причина, по которой возникают отложенные налоги. Последние представляют собой сумму налога на прибыль, уменьшающую или увеличивающую платежи в бюджет в будущих отчетных периодах.

Выделяют два вида временных разниц:

Вычитаемые ВР — уменьшают налог на прибыль будущих периодов, становятся причиной формирования отложенного налогового актива (ОНА).

Налогооблагаемые ВР — увеличивают налог на прибыль будущих периодов, становятся причиной формирования отложенного налогового обязательства (ОНО).

ОНА = Вычитаемые ВР * Ставка налога на прибыль

ОНО = Налогооблагаемые ВР * Ставка налога на прибыль

Бывают ситуации, когда все доходы и расходы компании, отраженные в бухучете, соответствуют доходам и расходам, принятым в НУ в этом периоде. Тогда условный доход (при убытке — условный расход) — так называется налог на бухгалтерскую прибыль в соответствии с пунктом 20 ПБУ 18/02 — равен сумме текущего налога на прибыль, отраженного в декларации по налогу на прибыль.

В общем случае, эти два вида налога (для БУ и для НУ) связываются формулой:

Текущий налог на прибыль = Условный доход/расход по налогу на прибыль + Дельта в ОНА — Дельта в ОНО + Постоянный налоговый расход — Постоянные налоговый доход

Дельта в ОНА = ОНА начисленный в текущем периода — ОНА погашенный в текущем периоде.

Дельта в ОНО = ОНО начисленное в текущем периоде — ОНО погашенное в текущем периоде.