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Бухгалтерский учет

Расхождения в бухгалтерском и налоговом учете: причины и последствия

Для всех организаций и ИП на ОСНО, законодатели закрепили ведение двух видов регламентированного учета — бухгалтерского и налогового. У каждого из них свои цели и задачи, поэтому неудивительно, что между БУ и НУ возникают расхождения. Рассказываем, какие бывают виды расхождений, в чем их причины и каковы последствия для организации.

Чем отличаются два вида регламентированного учета

В первую очередь, они различаются своими целями. Бухучет служит источником информации о результатах работы компании ее руководству и другим заинтересованным лицам. А налоговый учет предоставляет сведения фискальным органам для контроля полноты уплаты налогов, проверки достоверности отчетности.

Кроме этого, для целей налогообложения разработаны соответствующие законодательные акты — Налоговый кодекс и другие НПА. Ведение бухучета и подготовка бухгалтерской отчетности выполняется согласно федеральному закону о бухучете, ПБУ, ФСБУ и прочим нормативно-правовым актам.

Поэтому отличаются и принципы ведения БУ от НУ:

  • по-разному признаются и отражаются в отчетных формах доходы и расходы;

  • различаются способы учета амортизируемого имущества и порядок начисления амортизации;

  • по-разному формируются резервы;

  • различаются подходы к оценке запасов и др.

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Виды расхождений между бухгалтерским и налоговым учетом

Налоговый учет ведут в том числе организации — плательщики налога на прибыль. Обычно прибыль, рассчитанная по Налоговому кодексу, не равна прибыли по бухгалтерскому учету. 

Чтобы отразить появившиеся разницы в бухгалтерском учете, применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Расхождения бывают двух видов:

  • постоянные;

  • временные.

Постоянные разницы образуются, когда компания получает доходы или имеет расходы, которые:

  • отражаются в бухгалтерском учете, но не участвуют в формировании налогооблагаемой прибыли ни в текущем отчетном периоде, ни в будущих;

  • принимаются в налоговом учете, но не должны проходить по бухгалтерскому ни в текущем отчетном периоде, ни в будущих.

Из-за постоянных разниц возникают постоянные налоговые доходы (ПНД) или расходы (ПНР). 

ПНД и ПНР рассчитываются как: 

Постоянная разница * Ставка налога на прибыль 

Постоянный налоговый расход говорит о том, что у компании возникло обязательство оплатить налог на прибыль, то есть платеж в отчетном периоде по этому налогу увеличивается.

Постоянный налоговый доход, наоборот, означает, что организация заплатит меньше налога.

Когда компания получает доходы или расходы, принимаемые в БУ в одном периоде, а в НУ — в другом, образуются временные разницы. Временные разницы — это причина, по которой возникают отложенные налоги. Последние представляют собой сумму налога на прибыль, уменьшающую или увеличивающую платежи в бюджет в будущих отчетных периодах.

Выделяют два вида временных разниц:

  • Вычитаемые ВР — уменьшают налог на прибыль будущих периодов, становятся причиной формирования отложенного налогового актива (ОНА).

  • Налогооблагаемые ВР — увеличивают налог на прибыль будущих периодов, становятся причиной формирования отложенного налогового обязательства (ОНО).

ОНА = Вычитаемые ВР * Ставка налога на прибыль

ОНО = Налогооблагаемые ВР * Ставка налога на прибыль

Бывают ситуации, когда все доходы и расходы компании, отраженные в бухучете, соответствуют доходам и расходам, принятым в НУ в этом периоде. Тогда условный доход (при убытке — условный расход) — так называется налог на бухгалтерскую прибыль в соответствии с пунктом 20 ПБУ 18/02 — равен сумме текущего налога на прибыль, отраженного в декларации по налогу на прибыль.

В общем случае, эти два вида налога (для БУ и для НУ) связываются формулой:

Текущий налог на прибыль = Условный доход/расход по налогу на прибыль +  Дельта в ОНА — Дельта в ОНО + Постоянный налоговый расход — Постоянные налоговый доход

Дельта в ОНА = ОНА начисленный в текущем периода — ОНА погашенный в текущем периоде.

Дельта в ОНО = ОНО начисленное в текущем периоде — ОНО погашенное в текущем периоде.

Как отразить в бухгалтерском учете ПНР, ПНД и отложенные налоги

  • Начислен доход по налогу на прибыль — Дт 99 Кт 68.

  • Начислен расход по налогу на прибыль — Дт 68 Кт 99.

  • Отражен НПД — Дт 68 Кт 99.

  • Отражен ПНР — Дт 99 Кт 68.

  • Отражен ОНА — Дт 09 Кт 68.

  • Уменьшен ОНА — Дт 68 Кт 09.

  • Списан ОНА (произошло выбытие актива) — Дт 99 Кт 09.

  • Отражено ОНО — Дт 68 Кт 77.

  • Уменьшено ОНО — Дт 77 Кт 68.

  • Списано ОНО (произошло выбытие актива/обязательства) — Дт 77 Кт 99.

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Примеры расхождений в бухгалтерском и налоговом учете

Приведем несколько ситуаций, когда возникают разницы между бухгалтерским и налоговым учетом:

  • Фактические представительские расходы превысили лимит, установленный НК. Дельта — это постоянный налоговый расход.

  • Получен доход в виде безвозмездной помощи учредителей с долей в уставном капитале более 50%. Это постоянный налоговый доход — в бухгалтерском учете принимается, а в налоговом учете — нет.

  • Амортизация, рассчитанная в бухгалтерском учете, в текущем периоде больше, чем в налоговом. Это пример вычитаемых временных разниц, они образуют ОНА.

  • Проценты по кредитам в бухгалтерском учете — включены в стоимость внеоборотных активов, а в налоговом учете — это расходы. Это пример налогооблагаемых временных разниц, они образуют ОНО.

Пример: организация покупает основное средство — стеллаж. Срок его полезного использования (СПИ) в бухучете составляет 2 года, а в налоговом учете — 3 года. Из-за разницы в сроках использования, суммы, принимаемые к расходам по годам, также будут отличаться. Допустим, стеллаж стоит 300 тыс. руб., в НУ — 100 тыс./ 100 тыс./ 100 тыс., в БУ — 150 тыс. / 150 тыс. 

В результате: первый год — расходы по амортизации в НУ меньше на 50 тыс. руб., налог на прибыль увеличивается на 12,5 тыс. руб. (при ставке налога в 25% с 2025 года). Второй год — та же картина. Третий год — расходы в НУ больше на 100 тыс. руб., сумма налога меньше на 25 тыс. руб. Это пример вычитаемых ВР.

Резюме

Расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом появляются из различий в требованиях нормативно-правовых актов, регулирующих эти виды учета. Вторая причина — различия в подходах к учету, прописанные в учетных политиках по БУ и НУ.

Различия между БУ и НУ нужно отражать в бухучете для сопоставления условного дохода/расхода по налогу на прибыль, рассчитываемого от суммы бухгалтерской прибыли, и текущего налога на прибыль, рассчитанного по требованиям НУ.

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Разобраться в налогах

Разобраться в налогах

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Комментарии

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  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    Не все ПО автоматически рассчитывают разницы, поэтому помним о правиле (для проверки равенства показателей): БУ=НУ + ПР + - ВР. Соответственно, все обязательства = разницы (ПР, ВР, НВР) * ставка НП