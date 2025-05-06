Как установить критерии существенности для показателей бухгалтерского учета: шпаргалка для бухгалтера

Как установить критерии существенности

Слишком высокий уровень существенности может привести к искажению информации в отчетности, и наоборот, слишком низкая существенность может повлечь увеличение трудоемкости.

Закон не дает жестких цифр — компания вправе самостоятельно определить, какие отклонения допустимы. Здесь важно найти баланс между излишней детализацией и достоверностью сведений.

Шаг 1. Определите количественные критерии

Важно: критерии могут различаться для разных участков учета — например, для основных средств, запасов, расчетов с контрагентами, налоговых обязательств.

Для отдельных статей — свои ориентиры: 1–5% от значения по определенной статье отчетности.

0,5–2% от валюты баланса — используется при анализе влияния на финансовое положение.

1–5% от выручки — если ошибка не превышает этот предел, ее можно считать несущественной.

Шаг 2. Установите качественные признаки

нарушение законодательства, что может привести к штрафным санкциям и даже приостановлению деятельности;

Сумма может быть небольшой, но при этом содержательно важной. Некоторые операции являются существенными по своей сути , независимо от суммы .

Шаг 3. Зафиксируйте в учетной политике

Все критерии, количественные и качественные, обязательно нужно прописать в учетной политике . Это не просто формальность, а инструмент для работы бухгалтерии.

Шаг 4. Обеспечьте раскрытие существенной информации в отчетности

Существенные показатели обязательно отражаются в бухгалтерской отчетности и при необходимости раскрываются в пояснениях. Также в пояснениях к бухгалтерской отчетности подлежат раскрытию отдельные положения учетной политики компании, которые могут помочь пользователям отчетности.

Например, компания в отчетном году совершила крупную сделку по приобретению оборудования. Стоимость покупки отражена в бухгалтерском балансе в составе основных средств. В пояснениях к отчетности компания описывает условия сделки.