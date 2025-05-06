Как установить критерии существенности для показателей бухгалтерского учета: шпаргалка для бухгалтера

Что такое существенность
Проще говоря, существенность — это степень значимости информации для пользователей бухгалтерской отчетности. Если некая сумма или факт может повлиять на экономические решения заинтересованных сторон (руководства, инвесторов, налоговиков), значит он существенный.
Правовая основа
Ключевые нормативные документы, на которые стоит опираться:
Закон «О бухгалтерском учете». Бухгалтерская отчетность должна обеспечивать достоверность информации, а достоверность невозможна без раскрытия существенных показателей.
ПБУ 1/2008. При формировании учетной политики организация устанавливает способы оценки и критерии существенности.
ФСБУ 4/2023. Бухгалтерская отчетность должна содержать всю существенную информацию, необходимую пользователям для оценки финансового положения, результатов деятельности и движения денежных средств.
Существенные показатели подлежат раскрытию в пояснениях к отчетности.
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Как установить критерии существенности
Закон не дает жестких цифр — компания вправе самостоятельно определить, какие отклонения допустимы. Здесь важно найти баланс между излишней детализацией и достоверностью сведений.
Слишком высокий уровень существенности может привести к искажению информации в отчетности, и наоборот, слишком низкая существенность может повлечь увеличение трудоемкости.
Предлагаем пошаговую инструкцию по определению уровня существенности.
Шаг 1. Определите количественные критерии
Можно ориентироваться на следующие подходы:
1–5% от выручки — если ошибка не превышает этот предел, ее можно считать несущественной.
5% от чистой прибыли текущего года — аналогичный ориентир.
0,5–2% от валюты баланса — используется при анализе влияния на финансовое положение.
Для отдельных статей — свои ориентиры: 1–5% от значения по определенной статье отчетности.
Важно: критерии могут различаться для разных участков учета — например, для основных средств, запасов, расчетов с контрагентами, налоговых обязательств.
Шаг 2. Установите качественные признаки
Сумма может быть небольшой, но при этом содержательно важной. Некоторые операции являются существенными по своей сути, независимо от суммы.
Например:
влияние на выполнение налоговых обязательств;
нарушение законодательства, что может привести к штрафным санкциям и даже приостановлению деятельности;
операции с аффилированными лицами.
Шаг 3. Зафиксируйте в учетной политике
Все критерии, количественные и качественные, обязательно нужно прописать в учетной политике. Это не просто формальность, а инструмент для работы бухгалтерии.
При составлении учетной политики укажите:
Какой процент/сумма считается несущественной.
Для каких статей установлены отдельные пороги.
При каких обстоятельствах количественно несущественная сумма признается существенной.
Шаг 4. Обеспечьте раскрытие существенной информации в отчетности
Существенные показатели обязательно отражаются в бухгалтерской отчетности и при необходимости раскрываются в пояснениях. Также в пояснениях к бухгалтерской отчетности подлежат раскрытию отдельные положения учетной политики компании, которые могут помочь пользователям отчетности.
Например, компания в отчетном году совершила крупную сделку по приобретению оборудования. Стоимость покупки отражена в бухгалтерском балансе в составе основных средств. В пояснениях к отчетности компания описывает условия сделки.
Полезные советы
Пересматривайте критерии ежегодно — вместе с обновлением учетной политики.
Оценивайте не только отдельные суммы, но и их совокупность. Несущественные по отдельности ошибки могут оказаться существенными в общем.
Будьте последовательны — если критерий установлен, его нужно применять ко всем аналогичным ситуациям.
Существенные ошибки
Критерии существенности определяются не только с целью раскрытия информации в отчетности. В учетной политике также необходимо определить уровень существенности ошибок в бухучете.
Ошибки случаются — это нормально. Важно грамотно их исправить, особенно если они существенные, то есть могли повлиять на достоверность отчетности или привести к финансовым, а то и правовым последствиям.
Например:
занижение выручки на крупную сумму,
неверная амортизация по недвижимости,
забытая сделка с аффилированным лицом.
Как исправить существенную ошибку
Если отчетность еще не сдана, ошибка признается в периоде выявления. Исправление проводится через корректировку текущих данных.
Если отчетность уже сдана:
Оценивается существенность ошибки.
Если ошибка признана существенной — составляется уточненная отчетность за тот период, где она допущена.
Содержание ошибки обязательно раскрывается в пояснениях к отчетности.
В завершение небольшой чек-лист, как установить и применять критерии существенности в бухучете:
Оцените масштаб бизнеса (выручка, прибыль, активы).
Установите количественные и качественные критерии существенности.
Пропишите их в учетной политике.
Раскрывайте существенные показатели в бухгалтерской отчетности.
При выявлении существенной ошибки — проводите корректировку.
Проверяйте актуальность критериев ежегодно.
Вместо вывода
Установить критерии существенности — несложно, если подойти к этому системно: учесть масштаб деятельности, специфику компании и требования законодательства.
Существенность — это не только про цифры. Это про доверие к отчетности. Подходите к установлению критериев обдуманно, учитывая как регламенты, так и здравый смысл. И помните: лучше четко прописанные пороги в учетной политике, чем объяснения «на пальцах» перед налоговой, акционерами или аудитором.
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Комментарии1
Хорошая статья, мне понравилась фраза: "забытая сделка с аффилированным лицом")))😀