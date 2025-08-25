Налоговый мониторинг 2025. Что нужно знать до того, как подавать заявление

Основное о налоговом мониторинге

Налоговый мониторинг — это процесс, при котором налоговая служба в режиме реального времени следит за финансовыми операциями компании через электронные каналы.

Налогоплательщик подключается к системе ИФНС через специальные программы, которые автоматически передают данные учета. Налоговики видят все движения и могут оперативно реагировать, помогая избежать ошибок и недоразумений.

Такой подход делает налоговый контроль проще и эффективнее. Участник мониторинга имеет возможность избежать камеральных и выездных проверок, ИФНС — практически непрерывно контролировать корректность учета и выполнения налоговых обязательств. Можно условно сказать, что идет непрерывная камеральная проверка.