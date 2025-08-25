Налоговый мониторинг 2025. Что нужно знать до того, как подавать заявление

Основное о налоговом мониторинге
Налоговый мониторинг — это процесс, при котором налоговая служба в режиме реального времени следит за финансовыми операциями компании через электронные каналы.
Налогоплательщик подключается к системе ИФНС через специальные программы, которые автоматически передают данные учета. Налоговики видят все движения и могут оперативно реагировать, помогая избежать ошибок и недоразумений.
Такой подход делает налоговый контроль проще и эффективнее. Участник мониторинга имеет возможность избежать камеральных и выездных проверок, ИФНС — практически непрерывно контролировать корректность учета и выполнения налоговых обязательств. Можно условно сказать, что идет непрерывная камеральная проверка.
Кому доступен налоговый мониторинг
До 2025 года участвовать в нем могли представители крупного бизнеса. На сегодняшний день требования несколько смягчились. Согласно новой редакции ст. 105.26 НК, фирме доступно участие в мониторинге, если одновременно соблюдаются требования из таблицы:
Условия
Содержание условий
Требование №1
Крупные суммы вносимых в бюджет платежей. Чтобы участвовать в налоговом мониторинге, нужно, чтобы организация за прошлый год уплатила налогов и взносов не меньше чем на 80 млн руб. Учитываются налоги, уплаченные в качестве налогового агента, и исключаются НДС и акцизы, уплаченные при перемещении товара через таможенную границу ЕАЭС
Требование №2
Высокие доходы, не меньше чем 800 млн руб. (по отчетности)
Требование №3
Внушительный объем активов. Их балансовая стоимость по состоянию на 31 декабря прошлого года не должна быть меньше 800 млн руб.
Эти требования не распространяются на тех, кто уже подключен к мониторингу, а также резидентов особых зон — ТОР, Владивостока, Арктической зоны России, ОЭЗ, промышленных кластеров и т. п.
Говорят, что всех переведут на налоговый мониторинг
Нет, это не так. В 2025 году так же, как и раньше, любой налогоплательщик вправе сам решить — подключаться к налоговому мониторингу или нет. Выбора нет только у участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Они должны подключиться к мониторингу не позже, чем истекут три года с даты заключения соглашения.
В интернете часто можно встретить информацию, что налоговый мониторинг вот-вот станет общеобязательным. Но пока Концепция его развития (утв. распоряжением Правительства от 21.02.2020 № 381-р) ничего подобного не предусматривает.
Что обязан делать налогоплательщик
Налоговый мониторинг — это прежде всего IT-решения, потому что участнику придется обеспечить взаимодействие с налоговиками. Сначала нужно подать заявку для настройки защищенной сети. После положительного решения ИФНС направит сообщение о том, как получить доступ к своим сетям. Тогда нужно подать еще одну заявку, на подключение. Налоговый орган проверит параметры подключения, и, если все в порядке, даст на него добро. Плательщики НДС до 1 января 2026 года должны адаптировать свои ИС для интеграции с АИС «Налог-3».
Налогоплательщик по согласованию с ИФНС определяет в особом регламенте объем раскрываемой информации — на первом этапе взаимодействия объем открываемой информации — до 50%, на пятом — всего 5%. Также обязательно нужно раскрывать риски, выявленные системой внутреннего контроля налогоплательщика.
Если возникают сомнения в том, правильно ли рассчитываете и (или) уплачиваете налоги (взносы), то можно запросить у налоговиков их мотивированное мнение.
Что обязан делать налоговый орган
Основное направление деятельности налоговой службы — анализировать риски, оценивать эффективность системы внутреннего контроля налогоплательщика. Налоговики вправе истребовать информацию, документы, пояснения (п. 3 ст. 105.29 НК), которые налогоплательщик должен предоставить не позднее 10 рабочих дней с даты получения.
Также налоговики могут запрашивать информацию о вашей деятельности у ваших контрагентов и у банков (информацию о счетах, операциях). ИФНС вправе привлекать экспертов, специалистов и допрашивать свидетелей.
Налоговики могут осматривать помещения, территории, документы, предметы — но лишь при проверке декларации по НДС, если заявлено возмещение, или выявлены противоречия, несоответствия определенного рода (указанные в п. 8.1, 8.9 ст. 88 НК).
Правда ли, что налоговый мониторинг исключает проверки
В принципе, сомнения понятны: зачем обеспечивать прозрачность взаимодействия, если все равно будут проводить контрольные мероприятия? Но никаких противоречий нет: за период, который «мониторят», обычно не проводят проверки — ни камералки, ни выездные.
Но мониторинг может прекратиться до срока — тогда камералка будет назначена. Выездная проверка периода, покрываемого мониторингом, может быть проведена в исключительных ситуациях:
Досрочное прекращение мониторинга.
Вышестоящий налоговый орган желает убедиться в том, что нижестоящая инспекция, которая проводит мониторинг, не допускает ошибок.
Налогоплательщик не исполнил (игнорирует) мотивированное мнение.
Налогоплательщик подал уточненку в календарном году, который не покрывался мониторингом. Причем в ней увеличена сумма НДС к возмещению, увеличен полученный убыток.
Несмотря на всю прозрачность и открытость ИФНС может вскрыть несоответствия в документах, обнаружить противоречия. Тогда налоговики запросят пояснения и, скорее всего, потребуют внести соответствующие исправления в учетную документацию.
Что такое мотивированное мнение
Мотивированное мнение — это официальная позиция налоговиков относительно того, правильно ли налогоплательщик выполняет свои обязанности по расчету и уплате налогов, сборов, взносов (ст. 105.30 НК). Это не решение о применении штрафных санкций, так налоговики оценивают, насколько верно компания отражает сделки и их результаты.
Налоговые инспекции формируют мотивированное мнение не только тогда, когда сами выявляют нарушения. Они могут его оформить, если организация сама обращается с запросом по вопросам налогообложения совершенных или планируемых операций, если у нее возникли сомнения или неясности. И этот документ не повлечет за собой автоматического наложения штрафов, даже если выявлены нарушения.
После получения мотивированного мнения у компании есть один месяц, чтобы согласиться с ним, подтвердить выполнение рекомендаций (в том числе документально) и избежать штрафных санкций.
Если компания не согласна, она может представить свои возражения, после чего начинается взаимосогласительная процедура с участием налоговой службы. Игнорировать мотивированное мнение не следует — это повод для проверки.
Как подключиться к налоговому мониторингу
Если вы отвечаете обязательным требованиям и решили участвовать в налоговом мониторинге, первым шагом будет подача заявления (по форме, утв. приказом от 11.05.2021 № ЕД-7-23/476).
К заявлению нужно приложить:
регламент информационного взаимодействия — своего рода инструкцию по обмену данными с налоговой службой (форма содержится в прил. № 8 к вышеуказанному приказу ФНС);
сведения об участниках вашей компании — это данные об организациях или физических лицах, которые владеют более чем 25% вашей компании;
«налоговую» учетную политику;
документы по системе внутреннего контроля.
Заявление и документы представляются в электронном виде по установленным форматам.
Крайний срок подачи заявления — 1 сентября текущего года, чтобы налоговый мониторинг мог начаться со следующего календарного года.
Срок рассмотрения документов — до 1 ноября (сдвиг на рабочий день, если дата выпадает на выходной). По итогам будет принято решение о том, проводить мониторинг или отказать. Причины для отказа могут быть следующие:
неполный комплект документов;
несоответствие условиям участия;
неправильное оформление регламента информационного взаимодействия;
несоответствие системы внутреннего контроля установленным требованиям.
В любом случае решение вам сообщат в течение пяти рабочих дней после принятия. Заявление можно отозвать перед тем, как будет вынесено решение.
Чтобы продлить налоговый мониторинг на следующий год, подавать новые заявки и документы не нужно. Если вы не откажетесь, процедура продлится автоматически. Отказаться можно, подав заявление до 1 декабря текущего года (если этот день выходной, то срок сдвигается на ближайший рабочий).
