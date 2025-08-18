Командировки: новое положение с 1 сентября 2025

Что изменилось в новом Положении о командировках, а что нет

Определение: осталось без изменений

По действующему порядку, поездки сотрудников в филиалы или обособленные подразделения компании, если они не указаны в трудовом договоре как место работы, признаются служебными командировками. В то же время, если у сотрудника в трудовом договоре закреплен разъездной характер работы, его поездки не считаются командировками. Положение о служебных командировках не распространяетсяна работников, с которыми заключены гражданско-правовые договоры (ГПХ). Также не является командировкой и поездка дистанционного работника в офис работодателя.

Оформление: ввели понятие «проездные документы»

В новой редакции Положения о командировках введено понятие «проездных документов», на основании которых определяется фактический срок пребывания работника в командировке. Если проездные документы отсутствуют, срок можно подтвердить другими бумагами, например, документами об аренде жилья (п. 6 Положения). При использовании личного транспорта сроки определяются по служебной записке сотрудника с приложением подтверждающих проездных документов. К таким документам относятся путевые и маршрутные листы, счета, квитанции, кассовые чеки, билеты, а также иные подтверждения маршрута следования или иные транспортные документы. Для оформления командировки можно использовать унифицированную форму приказа Т-9 либо собственные формы, утвержденные в компании. К проездным документам относятся: путевой лист;

маршрутный лист;

счет;

квитанция;

кассовый чек;

билет;

иные документы, подтверждающие маршрут поездки. Если поездка носит внеплановый характер, а у сотрудника не установлен разъездной характер работы, нужно получить от него письменное согласие. После оформления всех необходимых документов работнику выдается аванс.

Сроки: без изменений

Порядок определения сроков командировки остался без изменений. Формально их устанавливает руководитель компании, но фактический срок пребывания сотрудника в командировке определяется по проездным документам или документам о найме жилья. Днем выезда считается дата отправления транспорта от места постоянной работы (до 24:00 включительно).

Днем приезда — дата прибытия транспорта обратно (также до 24:00 включительно).

Если вокзал или аэропорт находятся за пределами населенного пункта , дополнительно учитывается время на дорогу до них.

Как мы уже отмечали, при использовании личного транспорта сроки командировки подтверждаются служебной запиской сотрудника с приложением проездных документов.

Оплата: без изменений

Суточные выплачиваются за весь период пребывания сотрудника в командировке. Порядок их налогообложения остался прежним: согласно п. 1 ст. 217 НК, суточные не облагаются НДФЛ в пределах установленных нормативов. Дни отправления в командировку и возвращения из нее подлежат оплате по среднему заработку. В случае, если работник одновременно направлен в командировку двумя работодателями — по основному месту работы и по совместительству — средний заработок сохраняется у обоих работодателей. Если во время командировки сотрудник открывает больничный лист, ему выплачивается пособие по временной нетрудоспособности, при этом средний заработок за этот период не начисляется. Когда день отъезда или возвращения из командировки совпадает с выходным или праздничным днем, он подлежит оплате в двойном размере в соответствии со ст. 153 ТК. Необходимость выхода на работу в такие дни решается индивидуально и согласовывается с руководителем. Всероссийская премия АФИНА 2025 специалистов в области учета, финансов, аудита и налогов 🎁 Гарантированные подарки каждому участнику и денежные призы по 250 000 рублей победителям. Узнать больше

Расходы: важное дополнение закрепили в п. 9 нового Положения