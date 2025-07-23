Премирование работников: новые правила с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года просто так нельзя будет ни премировать, ни депремировать. Нужно актуализировать внутренние документы, прописать условия, размеры, сроки выплат. А депремировать можно не более чем на 20% от месячного дохода. Рассказываем подробности.

Что изменилось

Определение премии в ст. 129 ТК дано давно, но до 2025 году в «премиальном» правовом регулировании было достаточно много неопределенностей. Это порождало судебные споры на всех уровнях, вплоть до кассационного суда.

Так, постановлением от 15.07.2023 № 32-П суд признал неконституционным положения ст. 135 ТК, которые позволяют произвольно, не учитывая трудовые заслуги, урезать размер зарплаты (в которую может входить премия) при неснятом дисциплинарном взыскании.

КС также признал неправильным лишать проштрафившегося работника премии на весь срок действия взыскания. При этом депремирование не должно приводить к урезанию размера месячной зарплаты более чем на 20%.

Эти указания КС реализованы и внесены в ст. 135 ТК законом от 07.06.2025 № 144-ФЗ, которые вступают в силу 1 сентября 2025 года.

Важно: разовых вознаграждений — подарков к юбилеям, праздникам, профпраздникам — изменения не коснутся. Новации затрагивают регулярные премии, которые входят в оплату труда.

Скачайте готовые чек-листы и методички в нашем Telegram, чтобы исключить налоговые риски в своей работе Скачать

Какие ЛНА нужно изменить

«Постоянные» премии нужно прописать в ЛНА особенно тщательно и детализированно.

Положение Период До 1 сентября 2025 года С 1 сентября 2025 года Уровень закрепления Общие положения в трудовом договоре В ЛНА и (или) коллективном договоре Основания выплаты По усмотрению работодателя Должны быть указаны критерии, сроки, размеры Лишение премии На период применения дисциплинарного взыскания Максимальный размер депремирования Не более 20% от месячной зарплаты* Последствия действия дисциплинарных мер Лишение всех премий Снижение премий в период действия взыскания**

* Пример: месячная зарплата Сидорова — 80 000 руб. Его можно лишить премии, но при условии, что в итоге Сидоров получит не менее 64 000 руб. (80 000 – 16 000 (20% от 80 000 руб.)).

** Пример: выговор Иванову объявили в августе-2025 — снизить премию можно только за август, нельзя это растягивать еще и на сентябрь.

На что обратить внимание в ЛНА

Нужно провести ревизию всех ЛНА, которые касаются системы премирования, и привести все в соответствие с новой версией ст. 135 ТК.

Положения о премиях должны быть закреплены, например: в коллективном договоре, соглашении между работодателем и профсоюзом — представительным органом трудящихся, в профильном ЛНА — положении о премировании.

В любом случае в них должны присутствовать характеристики выплат:

вид;

размер;

сроки выплат;

основания и условия премирования.

На всякий случай подчеркнем, что никаких договоренности, распоряжение и «усмотрение администрации» не могут быть основой для премирования или депремирования.

Ниже в таблице приведены формулировки, которые нужно уточнить.

Формулировки Было Должно стать Критерии Например: «за добросовестную работу», «по решению администрации» Должны быть указаны конкретные критерии: достижение определенных показателей эффективности, отсутствие опозданий и т. п. Сроки выплаты «Не реже раза в месяц», «в течение месяца» Нужны четкие указания, например, «не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным» Влияние дисциплинарных взысканий Могло вообще не отражаться Следует указать, что премия может быть снижена в периоде наложения взыскания Максимальный размер депремирования Имеет смысл указать максимальную сумму снижения — не более 20% от месячной зарплаты

Обратите внимание: если у вас есть профсоюз, то при корректировке документов, касающихся премирования, нужно учитывать его мнение.

Какие элементы имеет смысл включать в ЛНА

Конкретная структура локального нормативного акта всегда остается на усмотрение работодателя, но в целом, к сентябрю 2025 года в ЛНА должны быть:

указания на премии, которые регулирует данный ЛНА — постоянно выплачиваемые, входящие в систему оплаты труда;

алгоритм расчета;

основания, условия получения;

основания для снижения размера премии;

период, к которому применяется взыскание и т. п.

К положению о премировании или иному ЛНА, содержащему правила премирования, нельзя относиться формально. С 1 сентября документ должен соответствовать обновленным требованиям ст. 135 ТК. Иначе не исключены споры, штрафы и претензии со стороны ГИТ.

Итак, по новым правилам премирования с 1 сентября 2025 года уже нельзя выплачивать поощрения «по усмотрению» генерального директора. Необходимо уже сейчас пересмотреть локальные документы, детально прописать условия выплат и учесть все ограничения, чтобы избежать споров и штрафов.

В условиях растущих требований к оформлению кадровых процессов особенно важно следить за изменениями в законодательстве и своевременно повышать свою квалификацию. Не ждите перемен, будьте готовы к ним! Непрерывное обучение и внимание к деталям — ваш лучший инструмент в новой правовой реальности.

Получите Кладезь профессионала 2024 из 18 методичек и чек-листов с 99,9% скидкой для повышения экспертности в налогах, учете и рисках всего за 18 рублей. Получить

Читайте также:

Реклама: ООО «БЛТ Партнерс», ИНН 9710092683, erid: 2W5zFFusb2p