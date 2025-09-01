Как правильно списывать ГСМ в 2025 году: памятка для бухгалтера

Какими первичными документами подтверждают расходы на ГСМ

Для признания расходов на приобретение топлива недостаточно только документов на покупку. Нужно также обосновать расход. Для этого используют путевой лист — документ, который составляется на служебные поездки.

Оформлять путевые листы обязаны не только транспортные, но и любые организации, которые используют транспорт в своей деятельности.

В настоящее время нет единой утвержденной формы путевого листа. Но есть список обязательных реквизитов из приказа Минтранса от 28.09.2022 № 390. Согласно этому документу путевой лист (ПЛ) обязательно должен включать следующие сведения из таблицы.

Реквизит путевого листа Что указывать Срок действия Дата путевого листа, в течение которой он используется. Если путевой лист выписан более, чем на один день, то нужно прописать даты начала и окончания срока действия Реквизиты ООО или ИП, которые выписали путевой лист Наименование ООО (ФИО для ИП), адрес, телефон, ОГРН (ОГРНИП) Информация о транспортном средстве, на котором выполняется поездка Тип, марка, модель ТС, государственный номер, записи о предрейсовом осмотре, дата и время выпуска ТС на линию и его возвращения. А также начальные и конечные показания одометра о пройденном километраже Данные водителя ФИО, СНИЛС, данные водительского удостоверения, сведения о медосмотре Вид перевозки Например, коммерческие перевозки или передвижение спецтранспорта Вид сообщения Внутри города, пригородные или междугородные перевозки

На основании такого полностью заполненного путевого листа производится учет ГСМ.

С 1 марта 2023 года компании могут использовать электронный путевой лист. Их оформляют в специальном подключенном сервисе. Через оператора такого сервиса оформленные путевые листы передаются в систему Госавтоинспекции ГИС ЭПД.