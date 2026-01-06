8101 ОК МП деск
Как пополнить Alipay из России в 2025 году: самостоятельно через крипту или через сервис

Ищете способ пополнить Alipay? Сравниваем варианты: встроенный сервис TourCard, покупка через криптовалюту (USDT) и обменные сервисы. Узнайте, как не потерять деньги и безопасно оплачивать Taobao и 1688.

Введение

Для любого, кто работает с Китаем, синее приложение с иероглифом «支» (Alipay) — это главный инструмент. Без него невозможно оплатить заказ на 1688, купить образцы на Taobao или просто расплатиться за кофе в Шанхае.

Но в 2025 году вопрос «как пополнить alipay из россии самостоятельно» превратился в квест. Российские карты Visa/Mastercard отключены, UnionPay работает нестабильно. В этой статье мы разберем три оставшихся пути: сложный (TourCard), рискованный (криптовалюта) и надежный (сервис BMB).

Способ 1. TourCard (ex. TourPass) — «Официальный», но дорогой

Alipay предлагает встроенное мини-приложение TourCard (от Bank of Shanghai), которое позволяет выпустить виртуальную карту и пополнить ее с зарубежной карты.

Как это работает: вы находите мини-приложение внутри Alipay, проходите верификацию и пытаетесь пополнить виртуальный счет.

Почему это плохой вариант в 2025 году:

  • Комиссия 5%: вы теряете огромную сумму на старте.

  • Проблемы с пополнением: российские карты там не работают. Вам нужна карта иностранного банка (Казахстан, Киргизия). Если ее нет — способ бесполезен.

  • Срок действия: «Виртуалка» живет 90 дней, потом средства замораживаются.

Способ 2. Самостоятельно через криптовалюту (USDT)

Продвинутые пользователи часто ищут: «как пополнить alipay через крипту» или «пополнить alipay usdt». Технически это возможно, но здесь скрыт главный риск для вашего аккаунта.

Схема действий:

  1. Вы покупаете USDT за рубли на бирже (Bybit, HTX, Gate).

  2. Идете в раздел P2P и ищете продавца, который готов обменять ваши USDT на юани с переводом на Alipay.

  3. Открываете сделку и ждете поступления юаней.

На P2P-площадках обитает огромное количество мошенников, отмывающих средства. Если вам на Alipay переведут «черные» юани (украденные или связанные с нелегальным бизнесом), служба безопасности Alipay заблокирует ваш кошелек навсегда без права восстановления.

Вы сэкономите 100 рублей на курсе, но потеряете аккаунт и все деньги на нем.

Способ 3. Пополнение через сервис BMB (безопасно и просто)

Это выбор предпринимателей, которые ценят свое время и безопасность активов. Вы используете привычные российские банки (Сбербанк, Тинькофф, ВТБ) для перевода рублей, а сервис берет на себя все риски конвертации.

Преимущества работы через BMB Exchange:

  1. Чистота средств: мы переводим юани только с проверенных корпоративных счетов. Ваш Alipay никогда не заблокируют за «подозрительный входящий платеж».

  2. Скорость: не нужно сидеть на биржах, верифицироваться и искать ордера. Перевод занимает 15–20 минут.

  3. Фиксированный курс: вы заранее знаете, сколько юаней получите.

  4. Поддержка: если Alipay запросит подтверждение средств (такое бывает при крупных суммах), менеджеры помогут с документами.

Сравнительная таблица способов

Критерий

Криптовалюта (P2P)

TourCard

Сервис BMB

Сложность

Высокая (нужны знания бирж)

Средняя (нужна иностранняя карта)

Низкая (перевод в приложении банка)

Риск блокировки

Высокий (грязная валюта)

Низкий

Нулевой

Комиссии

Биржевые + скрытые

5% + потери на конвертации

Включена в курс

Скорость

30-60 мин

Мгновенно (если сработает)

15-20 мин

Как пополнить Alipay через BMB: пошагово

Чтобы получить юани на свой счет уже сегодня, выполните простые действия:

  • Подготовка. Откройте приложение Alipay, нажмите кнопку Collect (или Receive) и сохраните свой QR-код.

  • Заявка. Перейдите в Telegram-канал BMB Exchange. Напишите оператору: «Хочу пополнить Alipay на 1000 юаней» (сумма может быть любой).

  • Оплата. Оператор назовет сумму в рублях по текущему курсу. Переведите ее через СБП или по номеру карты (Сбер, Тинькофф и др.).

  • Результат. Через несколько минут вы получите уведомление от Alipay о зачислении средств.

Теперь вы можете оплачивать товары на 1688, Taobao или переводить деньги поставщикам напрямую.

Заключение

Самостоятельное пополнение Alipay в 2025 году напоминает хождение по минному полю: либо высокие комиссии TourCard, либо риск получить «бан» через крипту.

Если ваша цель — стабильный бизнес и спокойствие за свои деньги, делегируйте вопрос транзакций профессионалам.

👉 Узнать текущий курс юаня и сделать тестовое пополнение можно здесь: BMB Exchange.

