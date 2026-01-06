Как пополнить Alipay из России в 2025 году: самостоятельно через крипту или через сервис

Введение

Для любого, кто работает с Китаем, синее приложение с иероглифом «支» (Alipay) — это главный инструмент. Без него невозможно оплатить заказ на 1688, купить образцы на Taobao или просто расплатиться за кофе в Шанхае.

Но в 2025 году вопрос «как пополнить alipay из россии самостоятельно» превратился в квест. Российские карты Visa/Mastercard отключены, UnionPay работает нестабильно. В этой статье мы разберем три оставшихся пути: сложный (TourCard), рискованный (криптовалюта) и надежный (сервис BMB).