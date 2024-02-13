Логотип BRG
BRG
Обособленные подразделения, филиалы

Как обособленные подразделения платят налоги и сдают отчетность в 2024 году

Все организации, которые действуют на территории РФ, обязаны платить налоги, сборы и страховые взносы, а также сдавать отчетность. Если компания не имеет обособленных подразделений, она отчитывается по месту своего учета, а налоги платит на ЕНС в рамках ЕНП.
14 4
Как обособленные подразделения платят налоги и сдают отчетность в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Организации с обособленными подразделениями перечисляют обязательные платежи в бюджет через единый налоговый счет, но для них установлены некоторые особенности по сдаче отчетности и расчету налогов. Разберем, как обособленные подразделения сдают отчетность и платят налоги, и влияет ли на это выделение ОП на отдельный баланс.

Обособленные подразделения. Вкратце о главном

Обособленное подразделение — это отдельная структурная единица, которая отвечает двум условиям:

  1. Расположена вне местонахождения головной организации.

  2. Имеет стационарные рабочие места.

Стационарное рабочее место — место, где сотрудник, с которым заключен трудовой договор, может работать. При этом такое рабочее место должно быть создано на срок более одного месяца и находится под контролем работодателя.

Если два этих условия не соблюдаются, рабочее место не признается стационарным, а структурная единица, в свою очередь, не является обособленным подразделением. 

Обособленное подразделение может быть:

  • Выделенное и не выделенное на отдельный баланс.

Выделенное на отдельный баланс обособленное подразделение самостоятельно ведет бухгалтерский учет. При этом бухгалтерскую отчетность такое ОП не сдает, а лишь направляет данные бухучета в головную организацию.

Не выделенные на отдельный баланс обособленные подразделения, бухгалтерский учет не ведут. Учет осуществляется централизованно по месту нахождения головной организации.

На порядок уплаты налогов и сдачи отчетности выделение обособленного подразделения на отдельный баланс никак не влияет.

  • Созданное в виде филиала, представительства или иного ОП.

Филиалы и представительства отличаются от других ОП порядком постановки и снятия с учета в ИФНС.

Что касается филиала, он отличается от представительства набором полномочий: филиал может вести ту же деятельность, что и головной офис, а представительство лишь представлять интересы компании и защищать их.

Как сдают отчетность и платят налоги, обособленные подразделения

Уплата налогов, сборов, страховых взносов

Все организации платят налоги через ЕНС в рамках ЕНП. При этом не имеет значения, есть ли у компании ОП или нет. 

Для того чтобы оплатить конкретный налог, сбор или страховой взнос, организация должна:

1. Рассчитать сумму налога, сбора или взноса к уплате в бюджет.

2. Направить в ИФНС по месту учета уведомление об исчисленных суммах налога или декларацию.

Уведомление всегда подается по месту учета головной организации, независимо от наличия обособленных подразделений. Отдельное уведомление по месту нахождения обособленного подразделения сдавать не нужно.

В уведомлении указывается информация о налоговых обязательствах головной организации и обособленного подразделения.

Особенности сдачи декларации по обособленным подразделениям мы рассмотрим ниже.

3. Перечислить на ЕНС необходимую сумму.

Пополнить ЕНС можно несколькими способами: через личный кабинет юридического лица, с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин», по ТКС или платежным поручением через банк.

Прикладное решение «1С:ERP Управление предприятием» — единая информационная система для управления различными аспектами деятельности организаций, имеющей обособленные подразделениями, как выделенные, так и не выделенные на отдельный баланс. 

Оставить заявку

Особенности уплаты страховых взносов

Взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование по ВНиМ организация перечисляет в бюджет через ЕНС, независимо от того, есть у нее ОП или нет.

Взносы на травматизм нужно перечислять в СФР по месту нахождения ОП, если соблюдаются два условия:

  • Обособленное подразделение имеет свой банковский счет.

  • Обособленное подразделение самостоятельно начисляет и выплачивает доход физическим лицам.

Внедрение и сопровождение программ 1С

Сэкономьте свое время, автоматизируйте рутинные работы с помощью наших специалистов

Особенности уплаты налога на прибыль

Налог на прибыль перечисляется в бюджет через ЕНС. Но по ОП есть особенности распределения этого платежа между бюджетами.

Часть налога прибыль (3%), которую нужно платить в федеральный бюджет, не распределяется между головной организации и ОП.

Часть налога на прибыль (17%), которую нужно платить в региональный бюджет, должна быть распределена между головной организацией и ОП, пропорционально доли прибыли.

Рассчитать сумму налога на прибыль, которую нужно заплатить в бюджет по месту нахождения обособленного подразделения, можно по формуле:

Налоговая база по всей организации х Доля прибыли по ОП х ставку по налогу.

Сдача отчетности

Налог на прибыль

Отчетность по налогу на прибыль нужно сдавать по месту нахождения головной организации и каждого обособленного подразделения.

В отчетности, которую сдается по головному офису, укажите информацию по всей организации и по всем ОП. 

В декларации, которую сдается ОП, укажите данные только по этому обособленному подразделению.

НДФЛ

Обособленное подразделение сдает расчет 6-НДФЛ только по тем физическим лицам:

  • Которые трудятся в данном ОП и это место работы закреплено у них в трудовом договоре.

  • С которым ОП заключило договор ГПХ. При этом неважно, где они фактически оказывают работы или выполняют услуги. 

Если у организации несколько обособленных подразделений и они расположены в одном муниципальном образовании, то расчет 6-НДФЛ можно сдать в ИФНС по месту нахождения одного из них.

Если обособленное подразделение находится в том же муниципальном образовании, что и головная организация, отчетность по НДФЛ может сдаваться по месту нахождения головной организации

О выборе инспекции, в которую будете сдавать отчетность, уведомить налоговиков заранее.

По остальным работникам отчетность по НДФЛ нужно сдавать по месту учета головной организации.

Страховые взносы

Отчетность по страховым взносам состоит из:

ОП заполняет и сдает эти отчетные формы по месту своего учета только если самостоятельно выплачивает своим сотрудникам заработную плату и имеет расчетный счет.

В остальных случаях отчетность по страховым взносам за обособленное подразделение сдает головная организация.

Сдавать отчетность, вести учет, прогнозировать и анализировать данные по различным аспектам деятельности организации удобнее всего в программе 1С. Внедрение программы проходит максимально незаметно, а его эффективность очевидна.

Оставить заявку

Акцизы

Обособленное подразделение сдает отчетность по акцизам по месту своего учета только, если:

  • Производит подакцизные товары.

  • Получает денатурированный этиловый спирт и (или) этиловый спирт.

  • Проводит операции, которые перечислены в пп. 3031, 38 п. 1 ст. 182 НК.

НДС

Отчетность по НДС сдается по месту нахождения головной организации независимо от наличия обособленных подразделений. Но обособленное подразделение может выставлять счета-фактуры при реализации товаров, работ и услуг с НДС — указывая свой КПП.

Налог на имущество

Отчитываться по налогу на имущество должны только те обособленные подразделения, которые выделены на отдельный баланс.

Если имущество находится по месту нахождения головной организации или обособленного подразделения, которое не выделено на отдельный баланс, декларация подается в ИФНС по месту учета головной организации.

1С:ERP Управление предприятием

Является комплексным решением, которое позволяет организовать единую информационную систему для управления различными аспектами деятельности предприятия

Реклама: ООО «ГК Би Эр Джи» ИНН 9717069500, erid: LjN8Jyc4i

Начать дискуссию

Государственные ведомства

Цитата дня. Про Госуслуги

Вице-премьер пообещал, что все справки и пособия станут доступны на Госуслугах до конца 2024 года.

Цитата дня. Про Госуслуги
5

Календарь вебинаров

20
Лучшие спикеры, новый каждый день
Налоговые проверки

Налоговые риски: чего бояться предпринимателям в 2024 году

Компании могут заранее узнать, что ФНС по ним ведет контрольно-аналитическую работу, чтобы подготовить защитные материалы. Перечислили признаки, которые указывают на то, что компания попала под прицел налоговой службы.

20
Логотип BRG
BRG
Обособленные подразделения, филиалы

Как обособленные подразделения платят налоги и сдают отчетность в 2024 году

Все организации, которые действуют на территории РФ, обязаны платить налоги, сборы и страховые взносы, а также сдавать отчетность. Если компания не имеет обособленных подразделений, она отчитывается по месту своего учета, а налоги платит на ЕНС в рамках ЕНП.

Как обособленные подразделения платят налоги и сдают отчетность в 2024 году
14

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Взносы на травматизм

У взносов на травматизм другой строк уплаты. Не перепутайте!

15 февраля – срок уплаты взносов по страхованию от производственного травматизма за январь.

39
Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Банки

Исламский банкинг — альтернативная банковская система, основанная на принципах исламской этики

Исламский банкинг, или банкинг по шариату, представляет собой альтернативную банковскую систему, основанную на принципах исламской этики и религиозного права. В отличие от традиционных банков, в исламском банкинге все функции и операции основаны на принципах шариата.

Исламский банкинг — альтернативная банковская система, основанная на принципах исламской этики
11
Трудовые отношения

Работодатель не может уволить сотрудника за частые больничные

Сотрудники, которые часто уходят на больничный, не могут быть уволены, поскольку у них есть уважительная причина для пропуска работы.

38

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Маркетплейсы

Рынок интернет-торговли вырос на 28%

Объем продаж в сфере онлайн-торговли в 2023 году достиг 6,4 трлн рублей.

28
Бухгалтеры

🔥 Успейте зарегистрироваться на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

Эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как бухгалтерам работать с новыми изменениями в законодательстве.

40
НДФЛ

Когда семье с двумя детьми не придется платить НДФЛ с продажи квартиры

Доходы семей с двумя и более детьми, полученные от продажи в 2023 году жилья (комнаты, квартиры, жилого дома) независимо от срока владения таким жильем, освобождаются от НДФЛ. Сдавать 3-НДФЛ тоже не надо.

106
Защита персональных данных

Операторам персональных данных предложили создать фонд для страхования от утечек

Новые повышенные штрафы за утечку персональных данных не гарантируют, что пострадавшим возместят ущерб. Совет Федерации обяжет компании страховать эти риски или создать денежный фонд для выплат компенсаций.

1
67
Логотип Моё дело
Моё дело
Декларация по налогу на имущество

Сдавать, или не сдавать: что делать с декларацией по налогу на имущество, если недвижимость полностью самортизирована или попадает под льготу 

До 26 февраля 2024 года компании должны отчитаться по налогу на имущество за 2023 год. Рассмотрим, нужно ли включать в декларацию «спорную» недвижимость — когда ее амортизационная стоимость уже равна нулю, или она попадает в льготную категорию  

Сдавать, или не сдавать: что делать с декларацией по налогу на имущество, если недвижимость полностью самортизирована или попадает под льготу 
138
Коллекторы

ФССП признала обоснованными больше 6 тысяч жалоб на коллекторов

Должники стали лучше понимать свои права и составлять содержательные заявления на незаконные действия по взысканию долгов.

66

Разборы законов

1 160
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип А2Б
А2Б
ЭДО

Кто сейчас покупает внутренний документооборот

Каким бывает внутренний документооборот, как он работает и чем полезен — разбираем в статье.

Кто сейчас покупает внутренний документооборот
59
НДФЛ

Брокеры возмущаются, что НДФЛ за 30 и 31 декабря невозможно уплатить до 29 декабря

НДФЛ по ценным бумагам надо исчислить по окончании года (31 декабря), а уплатить в последний рабочий день года (в 2023 году – 29 декабря). Это физически невозможно и нужны поправки в НК. Но Минфин отвечает – все нормально.

2
175
Логотип s.ivanova_
s.ivanova_
Налоговые проверки

ФНС ищет «бумажные» НДС и делает ставку на предпроверочный анализ. Как бухгалтеру не довести бизнес до уголовных дел

На конференции «Налоговый орган: от проверки до банкротства» практикующие специалисты рассказали, как отвечать на требования и защитить бизнес.

ФНС ищет «бумажные» НДС и делает ставку на предпроверочный анализ. Как бухгалтеру не довести бизнес до уголовных дел
203
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Трудовое право

Полный игнор. Работникам разрешат игнорировать звонки от начальства в нерабочее время

На законодательном уровне решили прописать, что работник тоже человек. А точнее, что работник может не отвечать на звонки и сообщения от руководства в свои выходные и нерабочее время, а работодатели не смогут их за это штрафовать.

Полный игнор. Работникам разрешат игнорировать звонки от начальства в нерабочее время
42
319
Экспорт

За невыполнение требования о продаже валютной выручки не будут штрафовать

Власти отказались рассматривать законопроект о штрафах экспортеров на нарушение правил продажи валютной выручки.

65
Логотип Антон Слипченко
Антон Слипченко
Общество

Убеждения — защитный механизм мозга от работы. Почему плохо иметь убеждения

Я считаю, что все убеждения вредны кроме одного. Того, что не должно быть постоянных убеждений.

9
130

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип Белая Бухгалтерия
Белая Бухгалтерия
ЕНП (единый налоговый платеж)

ЕНП в 2024 году: все нюансы изменений в одном месте

С 2024 года в работе с ЕНП произошло много изменений: новые периоды по НДФЛ, новые сроки его уплаты и предоставления уведомлений, новые контрольные соотношения и много чего еще. Все это мы собрали в одной статье и дали свои рекомендации и пояснения.

ЕНП в 2024 году: все нюансы изменений в одном месте
281
Бесплатно с Отчетность в СФР

ЕФС-1 в 2024 году надо по-новому заполнять на дистанционщиков, полставочников, декретниц: разъяснения СФР

Социальный фонд подготовил разъяснения по заполнению новой формы ЕФС-1 в разных ситуациях. Разбираем, что нужно учесть бухгалтерам и кадровикам.

ЕФС-1 в 2024 году надо по-новому заполнять на дистанционщиков, полставочников, декретниц: разъяснения СФР
1,5 тыс.