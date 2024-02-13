Как обособленные подразделения платят налоги и сдают отчетность в 2024 году

Все организации, которые действуют на территории РФ, обязаны платить налоги, сборы и страховые взносы, а также сдавать отчетность. Если компания не имеет обособленных подразделений, она отчитывается по месту своего учета, а налоги платит на ЕНС в рамках ЕНП.

Организации с обособленными подразделениями перечисляют обязательные платежи в бюджет через единый налоговый счет, но для них установлены некоторые особенности по сдаче отчетности и расчету налогов. Разберем, как обособленные подразделения сдают отчетность и платят налоги, и влияет ли на это выделение ОП на отдельный баланс.

Обособленные подразделения. Вкратце о главном

Обособленное подразделение — это отдельная структурная единица, которая отвечает двум условиям:

Расположена вне местонахождения головной организации. Имеет стационарные рабочие места.

Стационарное рабочее место — место, где сотрудник, с которым заключен трудовой договор, может работать. При этом такое рабочее место должно быть создано на срок более одного месяца и находится под контролем работодателя.

Если два этих условия не соблюдаются, рабочее место не признается стационарным, а структурная единица, в свою очередь, не является обособленным подразделением.

Обособленное подразделение может быть:

Выделенное и не выделенное на отдельный баланс.

Выделенное на отдельный баланс обособленное подразделение самостоятельно ведет бухгалтерский учет. При этом бухгалтерскую отчетность такое ОП не сдает, а лишь направляет данные бухучета в головную организацию.

Не выделенные на отдельный баланс обособленные подразделения, бухгалтерский учет не ведут. Учет осуществляется централизованно по месту нахождения головной организации.

На порядок уплаты налогов и сдачи отчетности выделение обособленного подразделения на отдельный баланс никак не влияет.

Созданное в виде филиала, представительства или иного ОП.

Филиалы и представительства отличаются от других ОП порядком постановки и снятия с учета в ИФНС.

Что касается филиала, он отличается от представительства набором полномочий: филиал может вести ту же деятельность, что и головной офис, а представительство лишь представлять интересы компании и защищать их.

Как сдают отчетность и платят налоги, обособленные подразделения

Уплата налогов, сборов, страховых взносов

Все организации платят налоги через ЕНС в рамках ЕНП. При этом не имеет значения, есть ли у компании ОП или нет.

Для того чтобы оплатить конкретный налог, сбор или страховой взнос, организация должна:

1. Рассчитать сумму налога, сбора или взноса к уплате в бюджет.

2. Направить в ИФНС по месту учета уведомление об исчисленных суммах налога или декларацию.

Уведомление всегда подается по месту учета головной организации, независимо от наличия обособленных подразделений. Отдельное уведомление по месту нахождения обособленного подразделения сдавать не нужно.

В уведомлении указывается информация о налоговых обязательствах головной организации и обособленного подразделения.

Особенности сдачи декларации по обособленным подразделениям мы рассмотрим ниже.

3. Перечислить на ЕНС необходимую сумму.

Пополнить ЕНС можно несколькими способами: через личный кабинет юридического лица, с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин», по ТКС или платежным поручением через банк.

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Особенности уплаты страховых взносов

Взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование по ВНиМ организация перечисляет в бюджет через ЕНС, независимо от того, есть у нее ОП или нет.

Взносы на травматизм нужно перечислять в СФР по месту нахождения ОП, если соблюдаются два условия:

Обособленное подразделение имеет свой банковский счет.

Обособленное подразделение самостоятельно начисляет и выплачивает доход физическим лицам.

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Особенности уплаты налога на прибыль

Налог на прибыль перечисляется в бюджет через ЕНС. Но по ОП есть особенности распределения этого платежа между бюджетами.

Часть налога прибыль (3%), которую нужно платить в федеральный бюджет, не распределяется между головной организации и ОП.

Часть налога на прибыль (17%), которую нужно платить в региональный бюджет, должна быть распределена между головной организацией и ОП, пропорционально доли прибыли.

Рассчитать сумму налога на прибыль, которую нужно заплатить в бюджет по месту нахождения обособленного подразделения, можно по формуле:

Налоговая база по всей организации х Доля прибыли по ОП х ставку по налогу.

Сдача отчетности

Налог на прибыль

Отчетность по налогу на прибыль нужно сдавать по месту нахождения головной организации и каждого обособленного подразделения.

В отчетности, которую сдается по головному офису, укажите информацию по всей организации и по всем ОП.

В декларации, которую сдается ОП, укажите данные только по этому обособленному подразделению.

НДФЛ

Обособленное подразделение сдает расчет 6-НДФЛ только по тем физическим лицам:

Которые трудятся в данном ОП и это место работы закреплено у них в трудовом договоре.

С которым ОП заключило договор ГПХ. При этом неважно, где они фактически оказывают работы или выполняют услуги.

Если у организации несколько обособленных подразделений и они расположены в одном муниципальном образовании, то расчет 6-НДФЛ можно сдать в ИФНС по месту нахождения одного из них.

Если обособленное подразделение находится в том же муниципальном образовании, что и головная организация, отчетность по НДФЛ может сдаваться по месту нахождения головной организации.

О выборе инспекции, в которую будете сдавать отчетность, уведомить налоговиков заранее.

По остальным работникам отчетность по НДФЛ нужно сдавать по месту учета головной организации.

Страховые взносы

Отчетность по страховым взносам состоит из:

ОП заполняет и сдает эти отчетные формы по месту своего учета только если самостоятельно выплачивает своим сотрудникам заработную плату и имеет расчетный счет.

В остальных случаях отчетность по страховым взносам за обособленное подразделение сдает головная организация.

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Акцизы

Обособленное подразделение сдает отчетность по акцизам по месту своего учета только, если:

НДС

Отчетность по НДС сдается по месту нахождения головной организации независимо от наличия обособленных подразделений. Но обособленное подразделение может выставлять счета-фактуры при реализации товаров, работ и услуг с НДС — указывая свой КПП.

Налог на имущество

Отчитываться по налогу на имущество должны только те обособленные подразделения, которые выделены на отдельный баланс.

Если имущество находится по месту нахождения головной организации или обособленного подразделения, которое не выделено на отдельный баланс, декларация подается в ИФНС по месту учета головной организации.

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