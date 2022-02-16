Топ 10 налоговых изменений для бизнеса, которые вступают в силу в 2022

В 2022 году предпринимателям предстоит столкнуться с нововведениями, которые так или иначе заставят перестроиться и переформировать многие бизнес-процессы. Мы подготовили для вас бесплатный вебинар с обзором трендов налоговой сферы в текущем году.

Ждем вас 16 февраля в 11.00 Записаться

Вебинар будет полезен:

Собственникам. Расскажем, как изменения повлияют на работу бизнеса, какие выгоды или риски принесут.

О чем обязательно надо знать бухгалтеру и к чему готовиться, какие изменения в учете нужно учесть.

Российское законодательство движется со скоростью несколько сотен нормативных актов в год. Уследить за всеми крайне сложно. А выделить из этого многообразия те, что важны и для стратегии бизнеса, — ещё сложнее.

Перед каждым предпринимателем стоит непростая миссия — поставить четкие задачи для развития собственного бизнеса не только на 2022 год, но и на дальнейшую перспективу. На помощь придут цифры и данные бухгалтерского учета. Поэтому за изменениями нужно следить не только бухгалтеру, но собственнику и руководителю.

О чем расскажем на вебинаре

1. Введен принцип одного окна при предоставлении отчетности в контролирующие органы.

Если говорить в целом, то сдавать бухгалтерскую отчётность за 2022 год нужно по новым федеральным стандартам. При этом общие правила не меняются. Но есть пояснения Минфина для отдельных операций

2. Единый налоговый платеж.

Как им пользоваться. Особый порядок перечисления вводят со второго полугодия 2022 года. Эксперимент продлят, если он станет успешным.

3. С 1 января 2022 вступили в силу изменения, согласно которым ЭЦП собственникам компаний теперь нужно получать по-новому.

4. С 1 июля 2022 начинает действовать новый упрощенный налоговый режим.

С 1 июля 2022 года он будет тестироваться в четырех регионах: Москва, Московская область, Татарстан, Калужская область. Разработан для малого бизнеса. Будет действовать до конца 2027 года. Есть нюансы.

5. Общепит не будет платить НДС.

С 2022 года при определенных условиях от НДС освобождены услуги общепита в ресторанах, кафе, закусочных, столовых и т.д., а также при выездном обслуживании.

6. Налог на доходы физических лиц будут платить по-новому.

7. Налоговые вычеты для физических лиц — что нужно знать предпринимателю.

Разберёмся какие новые письма будут получать организации о налоговых вычетах сотрудников.

8. Новый размер взносов ИП. Выросли также и патенты.

Взносы для ИП в новом году: 34445 рублей 1% с дохода свыше 300 000 рублей, ОМС — 8766 рублей. Почему это важно знать предпринимателю.

9. Новый МРОТ. Теперь он составляет 13890 рублей.

Показатель нужен работодателям для расчета ряда выплат сотрудникам: зарплат, больничных, отпускных и командировочных.

10. Отменили бумажные больничные.

Обмен информацией между работодателями, медучреждениями и ФСС стал электронным.

Что вы получите по итогам вебинара

1. Разберемся как нововведения упрощают жизнь бухгалтера.

2. Дадим рекомендации предпринимателю.

3. Сделаем прогноз и дадим рекомендации по применению нововведений.

Спикеры вебинара:

Юлия Баженова, партнер по налоговому консультированию и бизнес-анализу.

Высшее образование по специальности «экономист», 10 лет опыт работы в налоговых органах, более 10 лет налогового консультирования, представительство в досудебном и судебном оспаривании результатов налоговых проверок. С 2009 года налоговый консультант, аттестованный Палатой налоговых консультантов России.

Вячеслав Баженов, генеральный директор компании БРИДЖ ГРУПП.

Высшее образование по специальности «бухгалтерия».

С 2012 года состоит и аттестован в институте профессиональных бухгалтеров России — «Главный бухгалтер».

Окончил программу подготовки в академии бизнеса ERNST&YOUNG для INTERNATIONAL FINANCIALREPORTING EXAM ACCA DIPIFR.

В настоящее время проходит обучение на получение степени магистра делового администрирования и менеджмента EXECUTIVEMBA В Сколково.