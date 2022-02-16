Как правильная должностная инструкция поможет руководителю компании навести порядок в кадрах

Некоторые компании до сих пор недооценивают важность должностных инструкций. Поэтому либо вообще их не применяют, либо используют скаченные из интернета. Но такой документ будет мало полезен в работе.

Также распространенная ошибка считать, что сотрудник должен выполнять требования по должности, прописанные в профстандарте или в квалификационном справочнике. Но это не так.

Есть 5 веских причин срочно пересмотреть свое отношение к ДИ. Перед тем как их перечислить, определим статус документа и условия, при которых он будет полезен компании.

Должностная инструкция — это документ, в котором прописывают:

должность и квалификационные требования к ней;

должностные обязанности;

права сотрудника по должности;

ответственность.

Последние два пункта носят скорее формальный характер. Чаще всего работодатель не спешит предоставить работнику реальных прав больше, чем это предусмотрено законодательством. Нельзя установить больше, чем по закону, и ответственность. О том, чтобы закрепить за сотрудниками меньшие обязательства, тоже говорить не приходится.

Должностную инструкцию можно оформить как приложение к трудовому договору, а можно утвердить, как локальный акт. У каждого из способов есть свои плюсы и минусы.

Есть основные принципы оформления:

должностная инструкция составляется на конкретную должность, а не на сотрудника;

при любом варианте ее оформления нельзя менять трудовую функцию по инициативе работодателя;

с должностной инструкцией сотрудника необходимо ознакомить под роспись (если это локальный акт) или подписать обеими сторонами (если это приложение к трудовому договору),

если работник отказывается подписывать должностную инструкцию в новой редакции, то заставить его это сделать нельзя. Здесь возможны нюансы при незначительном изменении текста и при условии, если не вводятся новые обязанности. Однако здесь нужно быть осторожным, особенно если учитывать последние тенденции судебной практики.

Теперь перейдем к причинам.

Причина первая: ответственность

Качественно прописанные должностные обязанности и инструкции — это залог вашего успеха при применении дисциплинарных взысканий, в том числе увольнений.

Дисциплинарный проступок — это неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

Поэтому, чтобы привлечь сотрудника к ответственности, трудовые обязанности нужно возложить на него документально. Как правило, подробно функциональные обязанности прописывают именно в должностной инструкции.

Далее важно правильно определить и описать обязанности сотрудника по должности. Для этого указывайте в виде глаголов, что именно должен делать сотрудник, с какой периодичностью, как и в какой срок отчитываться.

Составляя должностную инструкцию, полезно сразу отвечать на вопрос «что я ожидаю от данной позиции?». Поэтому при подготовке должностных инструкций важно проводить беседы с держателями процессов, задавать правильные вопросы, при необходимости погружаться в работу направлений и оформлять этот важный документ юридически грамотно.

Вторая причина: оценка вакансий

Подробно прописанные индивидуальные квалификационные требования к должности — это понятные критерии оценки вакансии на предмет необходимости предлагать ее при различных кадровых процедурах. Например, меняются условия работы или в компании инициирована процедура сокращения.

Решение о том, соответствует сотрудник квалификации или нет, принимается после ее сравнения с требованиями, предъявляемыми к данной должности.

В некоторых случаях требования к квалификации установлены законом. Например, для специалиста по охране труда. Но в большинстве случаев работодатель самостоятельно определяет какой квалификацией должен обладать сотрудник на определенной позиции.

Увольняя сотрудника, работодатель, как правило, не хочет предлагать вакансии по многим причинам. Как раз для этого и необходимо, чтобы в должностной инструкции максимально детально были прописаны квалификационные требования: уровень образования, специализация, опыт работы по определенному направлению и др. Чем подробнее они будут определены, тем меньшему количеству увольняемых сотрудников необходимо будет предлагать вакансию.

Третья причина: отказ в приеме на работу

Третья и вторая причины тесно связаны, так как отказ в приеме на работу считается правомерным только по основаниям, связанным с деловыми качествами кандидата или со спецификой конкретной работы.

Под деловыми качествами понимают квалификацию, о которой мы говорили выше и личные качества.

Таким образом, помимо квалификационных требований, в должностной инструкции можно описать личные качества кандидата, такие как: стрессоустойчивость, стремление к профессиональному росту, клиентоориентированность и др. Проверить обладает ли соискатель качествами, предъявляемыми к нему компанией, можно путем организации специального тестирования.

Устанавливая требования к квалификации и личностным характеристикам, помните, что требования должны быть обоснованными.

Например, нельзя установить для уборщицы требование о наличии высшего образования и опыта работы в медицине, даже если принимаете ее на работу в фармацевтическую компанию.

Четвертая причина: обоснование оплаты труда

Должностные инструкции с разным функционалом и (или) требованиями по схожим должностям позволяют обосновать разницу в заработной плате.

Часто в компаниях, занимающимися продажами, у Sales Manager одна должностная инструкция на всех, но оплата у всех разная. Например, региональные сотрудники получают меньше. Это дискриминация. Если в Москве и Калуге менеджеры выполняют одинаковую функцию, то и получать они должны одинаковую зарплату.

Чтобы показать различия и обосновать разную оплату труда, составьте должностные инструкции на базе одной общей, но с незначительными различиями в зависимости от ситуации.

Например, менеджеру в Москве и в Калуге можно установить разные требования к опыту работы: для московского установить опыт работы с крупными клиентами, а для Калуги можно ограничиться просто требованиями к опыту работы.

Важно при описании различий ориентироваться на фактический функционал сотрудников и специфику работы направления. В противном случае установленные различия в инструкциях могут быть признаны формальными, и, как следствие, оплата труда — неправильной.

Пятая причина: оценка работы сотрудника

Пятая причина тесно связана с первой, где мы говорили о важности описания реальных функциональных обязанностей.

Компании в трудовых договорах почти всегда устанавливают срок испытания, но часто не оценивают реальную возможность увольнения в связи с непрохождением испытательного срока.

Для идеального увольнения, если сотрудник вам не подходит, надо разработать программу прохождения испытательного срока, контролировать его прохождение, оценивать результаты и выполнять другие действия, обосновывающие позицию компании.

Но на практике в лучшем случае в трудовом договоре делают формулировку о том, что критериями прохождения испытания является качественное выполнение должностных обязанностей.

Такая формулировка может вам помочь уволить сотрудника в связи с непрохождением срока испытания, только если сотрудника ознакомить с правильной должностной инструкцией. А далее можно действовать как при применении дисциплинарного взыскания, т. е. фиксировать некачественную работу и запрашивать объяснения. При этом можно обойтись без издания приказа о применении взыскания.

При таком оформлении вам будет легче обосновать правомерность расторжения договора с сотрудником в связи с непрохождением срока испытания, нежели без должностной инструкции с правильно прописанными обязанностями.

Есть и другие аргументы в пользу должностной инструкции. С ее помощью можно управлять сотрудниками, построить систему подчиненности и замещения в случае отсутствия одного из них. Да и адаптация вновь поступившего на работу пройдет легче.

Хотите увидеть, как выглядит идеальная должностная инструкция?