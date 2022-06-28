Кадровые документы

Какие кадровые документы можно не вести в 2022 году

Трудовое законодательство обязывает работодателей вести огромный объем кадровой документации.

Версия для печати
Какие кадровые документы можно не вести в 2022 году

Все кадровые документы условно можно разделить на три вида:

  • обязательные, за отсутствие которых ГИТ обязательно оштрафует компанию,
  • документы, обязанность создавать которые возникает при наступлении того или иного события (например, при ненормированном рабочем дне необходимо определить список должностей работников, которые будут работать в этом режиме),
  • полезные документы для компании, помогающие усилить позицию работодателя в споре с работниками (например, ЛНА о прохождении испытательного срока или должностные инструкции).

Но количество кадровых документов в компании можно сократить. Ниже рассмотрим, какие документы можно не вести совсем, а ведение каких можно сократить.

1. Карточка Т-2

Сколько головной боли создавал этот документ: личную карточку работников мало кто вел в точном соответствии с законодательством. Самым оптимальным вариантом стало ведение карточки в электронном виде, а при увольнении ее распечатывали и давали ознакомиться сотруднику со всеми записями сразу.

И вот наконец работодателей освободили от заполнения личных карточек сотрудников Т-2 постановлением Правительства от 24.07.2021 № 1250 с 1 сентября 2021 года.

Чтобы отказаться от ведения карточек, не требуется издание отдельного приказа или иного документа. Просто компания вправе перестать вести карточки Т-2, в том числе в отношении тех сотрудников, которые приняты на работу до 01.09.2021.

Сведения о воинском учете вносятся в новую форму 10.

2. Приказ о приеме на работу

С 22 ноября 2021 года работодателем также позволили не оформлять этот приказ. На наш взгляд, это также облегчает жизнь работодателю.

Ведь сколько проблем с ним было: сам приказ оформляли, а трудовой договор забывали подписать. Или подписывали, но информация в нем не совпадала со сведениями в приказе и др.

Теперь все вопросы сняты: основной документ о приеме на работу — это трудовой договор.

Противники могут увидеть сложности с оформлением трудовых книжек и СЗВ-ТД. Но рисков на самом деле нет:

  • в трудовую книжку вносите реквизиты ТД с сотрудником,
  • в СЗВ-ТД указывайте реквизиты договора. Отчет подайте на следующий рабочий день (не позже) со дня подписания ТД.

3. ПВТР

В этом документе обязательно прописывают:

  • как осуществляется трудоустройство сотрудников и расторжение ТД;
  • права и обязанности сторон;
  • ответственность сторон;
  • режим рабочего времени, в том числе условие о суммированном учете рабочего времени, графиках работы и др.;
  • время отдыха, в том числе порядок предоставления перерыва на обед;
  • меры поощрения и взыскания, применяемые компанией в отношении сотрудников.

Это те условия, при отсутствии которых компанию могут оштрафовать на сумму до 50 000 рублей.

Но помимо обязательных в ПВТР можно прописать и другие условия взаимодействия работника и работодателя, оптимизировав тем самым документальный фонд компании.

Дополнительно в ПВТР можно:

  • утвердить форму расчетного листка,
  • предусмотреть систему оплаты труда, если она не сложная,
  • предусмотреть список сотрудников с ненормированным днем,
  • сроки дополнительных отпусков,
  • порядок планирования и переноса отпусков (за сколько дней сотрудник подает заявление о переносе, до какого числа работодатель собирает пожелания об отпусках при составлении графика на следующий год и др.),
  • перечень должностей с разъездным порядком работы,
  • сколько и как возмещаются командировочные и разъездные расходы.
  • рекомендации будут актуальны компаниям, если внутри нет сложных многоуровневых кадровых процессов.

4. Субъекты малого предпринимательства

Работодатели, которые являются микропредприятиями, могут не издавать обязательные локальные акты. Но в этом случае все строгие условия, регулирующие трудовые отношения должны быть в трудовом договоре, который можно заключать на основе типовой формы, утвержденной постановлением Правительства от 27.08.2016 № 858.

Хотите узнать, как создать идеальный шаблон трудового договора, какие ЛНА запрашивает сегодня налоговая и многое другое? — регистрируйтесь на вебинар «7 кадровых документов, без которых рискует каждый работодатель».

Подробно расскажем о том, от каких документов теперь можно отказаться, а какие очень полезны работодателю и не раз его выручат.

Все участники вебинара получат возможность бесплатной консультации на встрече с экспертом.

Ждем вас 29 июня в 10.00.

 

Бридж Групп
Бридж Групп
Реализуем цифровую трансформацию учетных функций

Повышение квалификации

Оптимизация налогообложения

Как рассчитать налоговую нагрузку, чтобы снизить риск налоговой проверки и блокировки счёта

Если вы платите слишком мало налогов — это хорошо для вас, но плохо для государства. Чтобы не навлечь на себя подозрения, нужно знать и контролировать уровень налоговой нагрузки. Рассказываем, что это такое, для чего нужно и как считать.

Как рассчитать налоговую нагрузку, чтобы снизить риск налоговой проверки и блокировки счёта

Мероприятия

Разместить
Ипотека

Банки рефинансируют «кризисную» ипотеку в обмен на отказ от сроков старого договора

Банки опять выдают ипотечные кредиты для рефинансирования ранее взятых под большие проценты ипотек. Для этого надо отказаться от ограничения по сроку действия предыдущего договора.