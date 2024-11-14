Бухгалтер считает налоги, а кто считает прибыль?

Почему бухгалтер не считает деньги? И почему традиционный подход к учету может сдерживать рост бизнеса? Решение от Brizo для владельцев бизнеса.

Управленческий и бухгалтерский учет: взгляд со стороны бизнеса

Многие собственники задаются вопросом, зачем компании бухгалтер, если в его отчетах нет того, что действительно волнует владельцев бизнеса — будущие планы, детализированная прибыльность, анализ эффективности подразделений и проектов. И это неудивительно! Бухгалтерский учет играет свою важную роль, но он служит для подведения итогов и соблюдения требований государства, а не для развития компании.

Управленческий учет, напротив, направлен на внутренние потребности компании, давая руководителям данные для роста и улучшения показателей.

Отличие Brizo: учет, который помогает принимать решения

Brizo CRM создан специально для того, чтобы закрыть этот разрыв между бухгалтерией и реальными потребностями бизнеса.

Система позволяет не просто вести учет продаж, но и анализировать финансовую эффективность каждой сделки, рассчитывать рентабельность проектов и отслеживать, как изменения в продажах влияют на финансовые показатели компании​​.

Ключевые отличия Brizo от традиционных CRM:

Фокус на прибыль, а не только на выручку. В отличие от других CRM-систем, которые показывают только объем продаж, Brizo позволяет сразу видеть прибыль по каждой сделке. Например, менеджер Люда может провести больше всего сделок, но если их прибыль минимальна, система отразит эту разницу и позволит руководителю оценить эффективность не только по объему, но и по доходности​. Гибкий управленческий учет. Brizo сочетает традиционный учет и управленческую аналитику: прибыльность по проектам, оценку расходов и доходов в реальном времени. Платформа предоставляет отчеты по каждой сделке, что позволяет владельцам бизнеса и финансовым директорам отслеживать рентабельность в динамике и в разрезе каждого подразделения​​. Удобный интерфейс и простота адаптации. Brizo отличается интуитивно понятной навигацией, которая экономит время и упрощает адаптацию для команд. Горячие клавиши, канбан-доска с этапами сделок и детализированные финансовые отчеты позволяют пользователям получать нужные данные быстрее, чем в классических CRM​. Мобильные приложения и адаптивный дизайн. С Brizo руководители и менеджеры остаются на связи с бизнесом в любое время. Полноценные мобильные приложения и прогрессивное веб-приложение позволяют работать с данными на ходу, что критически важно для динамичных компаний​.

Зачем малому бизнесу управленческий учет и как начать

Управленческий учет помогает руководителям увидеть реальную картину доходности бизнеса, выявить и устранить неэффективные звенья. Начать можно просто — с внедрения Brizo CRM, которая соединяет процессы продаж и управленческого учета. Brizo позволит настроить учет под особенности компании, чтобы собственник бизнеса мог видеть не только результаты прошедших периодов, но и ориентироваться на будущее.

Brizo делает управленческий учет удобным и понятным, экономя ваше время и помогая бизнесу становиться более прибыльным.

Готовы попробовать? Бесплатно регистрируйтесь на платформе Brizo, и пусть в ваш бизнес войдет управленческая ясность и прибыльность.

CRM с финансово-управленческим учетом Brizo автоматизирует бизнес-процессы, наведет порядок в финансах, поможет увеличить продажи и покажет реальную прибыль Попробовать

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