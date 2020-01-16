Уже пошли первые жертвы одиозного письма Минфина

Грустные новости начала нового налогового 2020 года...

Конечно, я не думаю, что на решение апелляции повлияло именно минфиновское письмо, однако, как там у Бродского «меж ними есть союз и связь, и сходство, пусть совсем немое»...

Совсем недавно я размещал в своем блоге информацию о том, что портал «РБК» рассказал о письме Минфина от 13.12.2019 № 01-03-11/97904.

В письме было указано, что положения ст. 54.1 НК РФ, в отличие от сформированной на основе Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» судебной практики, не предусматривают возможность определения налоговых обязательств налогоплательщиков в случае злоупотребления ими своими правами расчетным путем.

Таким образом, учет расходов при исчислении налога на прибыль организаций при определении обязательств налогоплательщика, чьи действия по злоупотреблению своим правом подпадают под положения ст. 54.1 НК РФ, положениями ст. 54.1 НК РФ не предусмотрен , посчитали в Минфине.

Вообще, я предполагаю, что это письмо появилось не случайно.

Мне кажется, что финансовое ведомство таким образом пыталось поддержать ФНС в её принципиальном споре с новосибирским ООО «Кузбассконсервмолоко» по поводу возможности проведения налоговой реконструкции в ситуации, если установлена работа налогоплательщика с фирмами-однодневками (дело № А27-17275/2019).

Налоговый спор начался еще в прошлом году и по первой инстанции он закончился в пользу предприятия. Однако 14 января, Седьмой ААС пересмотрел это решение и вынес вердикт в пользу налогового органа.

Ждем мотивировку судебного акта.