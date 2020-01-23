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Аркадий Брызгалин

Выбор места в самолете для командировки: что с НДФЛ

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На заметку бухгалтеру при приеме авансовых отчетов от лиц, направленных в служебную командировку.

Со ссылками на нормы НК РФ Минфин в письме от 27.12.2019 № 03-04-00/102629 приходит к следующим выводам.

Если расходы организации по оплате командированному сотруднику выбора места в салоне самолета отнесены к расходам, связанным со служебной командировкой (поименованы в локальном нормативном акте), то при наличии их документального подтверждения с учетом положений ст. 168 Трудового кодекса РФ оплата таких услуг освобождается от обложения НДФЛ (п. 3 ст. 217 НК РФ) и страховыми взносами (п. 2 ст. 422 НК РФ).

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Аркадий Брызгалин

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала "Налоги и финансовое право".

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