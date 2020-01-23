Выбор места в самолете для командировки: что с НДФЛ

Влядая, я и так работаю как "папа карло" за всех. Детишки спрашивали жену: "А у нас папа есть, гд...
Что значит "дизлайк"? Вы об этом не знали? Неужели?)))
Зачем Вашим работодателям психиатрическое освидетельсвование сотрудников?)))Догадаюсь, в среде Ва...
"УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИСтатья 11. Действие уголовного закона в отношении лиц, сове...
Мне кажется коллеги путают опасные и вредные условия труда и офисные. Производство, строительст...
Хватит и одного на всю больницу. В бухгалтерии пусть будет хотя бы. ...
"Наспех принятый Госдумой закон о "самозанятых", от комментариев к которому открещивается сейчас ...
Ни разу не видел, чтобы все нормы "от и до" соблюдались))
Ответ не верный! Российских участников кейса затаскают, если не посадят.Итальянцам (нигде и ником...
У презерватива защита здоровья не основная функция (а приятный бонус), а у спецоценки вообще нет ...
Нет, не наградят, если Вы про супервайзера от продавца.В Европе личная ответственность за все кос...
СОУТ придуман с одной целью - содрать денег в пользу определенных контор. Более никакой цели он н...
Мы с вами на "ты" не переходили. вы все таки на профессиональном форуме, ведите себя в рамках эле...
И по разному. Помните историю рытья тоннеля под 4-й энергоблок ЧАЭС? Задействованы были 450 шахтр...
В том то и дело, что ваш руководитель явно не дурак и молодого специалиста дурака тоже брать не б...
я не зарабатываю на СУОТ. Я просто говорю, что СУОТ и презервативы придуманы не просто так. Они п...
Потому и требуют теперь еще от работодателей паспорт рабочего места))...
Поставщик ловко выкрутился
Никому и ничего - раз записи об инструктаже есть, пристегиваться уже не обязательно.А вот если вс...
Убрать НДС и установить налог с продаж. Как в светоче демократии....
Приз тюремных симпатий получит руководитель предприятия на территории которого всё происходило. П...
«Переходить с одного на другое потому что молодому директору не хрен делать, так это только ущерб...
солидарная ответственность. В случае просрочки кредитор вправе предъявлять требования одновр...
Добровольную эвтаназию надо разрешать. Все равно или на помойку, или в тюрьму, или сдохнуть с гол...
У парикмахера клиент и работодатель не я, мне они теперь только аренду платят в процентном отноше...
А если заплатить Дмитрию за бумажку, то на следующий день все сразу в касках будут?...
на сколько я знаю в карточке СУОТ для бухгалтера измеряются:-степень освещённости рабочего места;...
"При этом выплаты можно будет получить на 5 лет позже, чем по программе ОПС."- очень оригин...
МакС, я работал на советских, а потом на российских предприятиях, бОльшую часть времени на произв...
А вот это, наша Раша)))Попробуйте проанализировать и развить кейс:Цеховой кран, высота 12,5м под ...
Вам, судя по всему, надо бы на курсы хороших манер сходить. Кстати, математическая логика тут воо...
Дело в том, что никто не заставляет бухгалтеров разделять труд или конкурировать с маркетологами....
Для отличника по математической логике, у Вас предложения не согласуются. ))...
А чей ИНН должен быть на штампе ? Больницы, аптеки, гражданина?...
самозанятые с одним работодателем? :) Ждите доначислений....