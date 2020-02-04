Клерк.Ру
Аркадий Брызгалин

Банки получают штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

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Ох уж эта обратная сила... Никому она не дает покоя. До сих пор, несмотря на то, что ст.5 существует уже более 20 лет. Мне кажется, что споров по этому поводу меньше в будущем не станет.

ФНС начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков. 

Кредитные организации отказывались останавливать операции и взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов.

Более подробно читайте на Клерке: Личные счета ИП под угрозой. ФНС прессингует банки штрафами

Думаю, что чисто юридически налоговая, конечно, права. Статус ИП, как раз и подразумевает возможность обращение взыскания на любое его имущество.

Хотя экономически, конечно, для ИП надо ********** имущество предпринимательское от личного. Иначе далеко можно зайти... И да, пусть это делают приставы, они для этих ситуаций и создавались