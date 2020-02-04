Банки получают штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

Ох уж эта обратная сила... Никому она не дает покоя. До сих пор, несмотря на то, что ст.5 существует уже более 20 лет. Мне кажется, что споров по этому поводу меньше в будущем не станет.
ФНС начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.
Кредитные организации отказывались останавливать операции и взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов.
Более подробно читайте на Клерке: Личные счета ИП под угрозой. ФНС прессингует банки штрафами
Думаю, что чисто юридически налоговая, конечно, права. Статус ИП, как раз и подразумевает возможность обращение взыскания на любое его имущество.
Хотя экономически, конечно, для ИП надо ********** имущество предпринимательское от личного. Иначе далеко можно зайти... И да, пусть это делают приставы, они для этих ситуаций и создавались