Личные счета ИП под угрозой. ФНС прессингует банки штрафами

Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП.

Налоговая служба оштрафовала ВТБ и «Уралсиб» за отказ приостанавливать операции по личным счетам индивидуальных предпринимателей. Банки планируют оспаривать решения налоговиков, так как действовали в интересах клиентов. ФНС начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д, пишет РБК. Крупные банки это подтверждают – они отказывались останавливать операции и взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов.

Проблема исполнения решений ФНС обсуждалась 17 января на рабочей встрече в Ассоциации банков России. Начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко подтвердил информацию о жалобах банков на действия налоговиков. В самой службе отмечают, что банки не выполняли требования закона. Юридическую позицию банков ранее не поддержали Минфин и ЦБ.

Если у предпринимателя есть задолженность по налогам, ФНС может истребовать ее с помощью банков. Служба направляет в кредитные организации распоряжение о приостановке движения средств по счетам такого клиента или списании денег. Банк обязан исполнить предписание на следующий операционный день после получения. Налоговый кодекс также разрешает списывать задолженность индивидуального предпринимателя с его личных банковских счетов и вкладов, которые клиент открывал как физическое лицо (ст. 47 НК). Эту операцию должны проводить судебные приставы, соблюдая закон «Об исполнительном производстве». Он, в частности, запрещает взыскивать алименты, социальные пособия, а также всю зарплату или пенсию гражданина. Проблема возникла в июне 2019 года, говорит Клименко. По его словам, банки начали получать многочисленные решения ФНС, которые касались блокировки и списания средств со счетов, которые предприниматели открывали как физлица.

«Крупные банки решения ФНС не исполняли, чтобы, во-первых, массово не блокировать личные счета клиентов, а во-вторых, они руководствовались порядком, описанным в Налоговом кодексе: взыскание со счетов, открытых предпринимателями не в предпринимательских целях, должно происходить отдельно, через судебных приставов. Но ФНС не обращается к приставам, предпочитая действовать сразу через банки», — поясняет Клименко.

По оценкам Ассоциации банков России, крупные игроки в 2019 году получили примерно по 300 тыс. подобных предписаний от налоговой службы на каждого. Никто из участников рынка не привлекался к ответственности до конца 2019 года, утверждает он.

Проблему подтверждает и банк «Открытие». В ноябре 2019 года Ассоциация банков России и Российский союз промышленников и предпринимателей пожаловались на практику ФНС в правительство. Авторы обращения указывали, что списывались в том числе средства от пособий, пенсий и алиментов. В письме говорилось, что закон предусматривает различный режим для счетов граждан и их же счетов, которые они открыли для работы ИП, однако действующая практика перестала учитывать эти различия.

В ответ на обращение глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов указывал со ссылкой на Конституционный суд, что имущество индивидуального предпринимателя не обособлено от его имущества как гражданина. А значит, задолженность по налогам ИП можно гасить за счет личных денег бизнесмена.

ЦБ поддерживает позицию Минфина и ФНС о неразграничении имущества граждан и их ИП. Банки же готовятся оспаривать штрафы.