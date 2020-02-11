Земля даже под несуществующим домом облагается по пониженной ставке

Появилась мотивировка по делу о земельном налоге по участкам жилищного строительства...

29 января Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ рассмотрела вопрос о применимой ставке земельного налога в отношении земельного участка категории «земли населенных пунктов — многоквартирные жилые дома» в том случае, когда на них отсутствуют МЖД, строительство домов не ведется. Дело рассмотрено в пользу налогоплательщика (Определение ВС РФ от 04.02.2020 № 308-ЭС19-18258 по делу № А53-21469/2017).

Фабула дела: налогоплательщик применил ставку земельного налога 0,3 % в отношении земельного участка категории «земли населенных пунктов — многоквартирные жилые дома, в том числе со встроенными и (или) встроено—пристроенными объектами общественного назначения и (или) культурного бытового обслуживания», руководствуясь подп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ и Решением городской Думы.

По мнению налогового органа, подлежала применению ставка 1,5 %, поскольку на спорных земельных участках жилые дома либо иные объекты капитального строительства отсутствуют, налогоплательщик строительство жилых домов на них не осуществлял.

Арбитражные суды пришли к выводу об отсутствии у налогоплательщика цели использовать земельные участки для осуществления жилищного строительства. Также суды учли взаимозависимость сторон договора купли-продажи земельных участков, нахождение их в собственности налогоплательщика непродолжительное время и прочие обстоятельства.

СКЭС ВС РФ отменила решения нижестоящих судов, удовлетворив кассационную жалобу налогоплательщика. Экономколлегия разъяснила, что законодатель с достаточной степенью определенности установил в п. 15 ст. 396 НК РФ правовые последствия отсутствия на земельном участке, представленном для жилищного строительства, построенного объекта недвижимости: повышающие коэффициенты к ставке налога 0,3 %. Указанное регулирование связано с земельным участком и с установленным для него видом разрешенного использования, а не с собственником (владельцем) земельного участка.

Соответственно, обстоятельства дела, в том числе непродолжительное владение обществом некоторыми из спорных земельных участков, как сами по себе, так и в совокупности с разъяснениями, данными в Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», не дают оснований для изменения порядка исчисления налога с применением ставки 0,3 %, с учетом повышающего коэффициента.