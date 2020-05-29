До конца года отменены проверки на предмет соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ

Смотрю перечни «приостановленных» проверок и понимаю, да сколько же у нас проверяющих!

Согласно Информации от 21.05.2020 «О порядке осуществления государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2020 году».

Росфинмониторинг не будет осуществлять проверки поднадзорных организаций на предмет соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ.

При этом Росфинмониторинг продолжит осуществлять дистанционный мониторинг деятельности поднадзорных организаций на предмет соблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о возникающих рисках с использованием возможностей Личного кабинета.

По окончании периода действия ограничений на проведение проверок государственный контроль в сфере ПОД/ФТ будет осуществляться в обычном режиме. Проверке, в том числе, будет подлежать соблюдение поднадзорными организациями обязательных требований в течение 2020 года.