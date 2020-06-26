В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на удаленке

16 июня депутаты ГосДумы и члены СовФеда внесли в Госдуму законопроект № 973264-7 «О внесении изменений в ТК РФ в части регулирования дистанционной и удаленной работы».
Законопроектом предлагается разграничить три режима дистанционной работы:
1) Дистанционная (удаленная) работа (содержательная часть данного определения уже содержится в действующем ТК РФ).
2) Временная дистанционная (удаленная) работа (режим работы, предусматривающий временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя).
Предполагается, что режим временной дистанционной (удаленной) работы будет вводиться на основании трудового договора или дополнительного соглашения к нему (если основания для установления такого режима возникли уже после заключения трудового договора).
Стороны могут устанавливать график временной дистанционной (удаленной) работы — количество и периодичность предоставления рабочих дней и рабочих часов работнику в режиме временной дистанционной (удаленной) работы. Эти и другие нормы законопроекта, в случае их реализации, повысят гибкость использования рабочего времени.
3) Комбинированная дистанционная (удаленная) работа (режим работы, включающий работу на стационарном рабочем месте и дистанционную (удаленную) работу).