В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на удаленке

Над.К Хорошо, пусть ей не 59, а 56. Т.е. досрочной пенсии нет. Почему вдруг она не должна иметь право н... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

VikaV2193 Ну, это пока. Мир же меняется непредсказуемо. А у вас и новая специальность в кармане будет прибы... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Алейда Да я и своей специальностью нормально зарабатываю. Мне зачем? Я не ною как вокруг всё плохо и дай... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Алейда И, надеюсь, что не попаду в подобную ситуацию. И, как и многие, в те же пресловутые 90-е и полы п... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Алейда Там это тоже писала (ну зачем читать, правда?). Есть досрочный выход на пенсию и всем вложившимся... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

VikaV2193 Кто сказал, что не хотят. Речь идет о - временно не могут найти работу. И почему бы их не поддерж... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

ZloiBuhgalter Официально? Паша (вJOBывая) так что нарушается ТК (ещё раз, не по бумажке нарушается, а по факту ... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

Алейда Не надо валить всё в одну кучу. Общество для того и существует, чтобы поддерживать тех, кто слабе... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

evragka А мне интересно: как будет идентифицировать платежку налоговая без ИНН организации??? Или там над... С 2021 года меняются правила заполнения платежек. Вышел проект

ananasik-s В Москве очень много хороших пятиэтажек в тихих зеленых дворах. А вдоль МЦК строятся такие монстр... В Москве расселяют 134 пятиэтажки. По программе реновации

Natali Kr А Сбербанк не ищет тех гнусных, мошенников, которые стали по 1% у меня снимать за переводы и опла... Сбербанк помог задержать телефонных мошенников, воровавших деньги у клиентов

Natali Kr знаете, сейчас уже школы не менее актуальны, чем в 2010 детские сады... вон у нас каждый год то р... Денежная компенсация родителям за отказ от места в детсаду. Инициатива от депутата

Над.К Вот когда вы попадаете в подобную ситуацию, когда жить будет не на что, вспомните этот разговор..... Предлагают ввести новое пособие. Для матерей-одиночек и отцов-одиночек

19mart10 Лучше бы на все новоявленные пособия и это в том числе построили детские сады. ... Денежная компенсация родителям за отказ от места в детсаду. Инициатива от депутата

Natali Kr Ой не сыпьте мне соль на рану..... я еще помню как наш Радиозавод сыпался..... а ведь уникальные ... В Госдуму внесли законопроект о поддержке российских производителей радиоэлектроники

Алейда У нас тоже завод, но никому 28 дней не дают. Ну может на производстве только, где проще заменить ... Предлагают раз в 3 года давать 1 день к отпуску за непрерывный стаж