Каким в итоге будет налоговый маневр в IT-отрасли?

Правительство 16 июля внесло в Госдуму законопроект о снижении уже действующего льготного тарифа страховых взносов для IT с 14 до 7,6%. Если его примут, то тариф снизится на бессрочный период.
Подробнее можно почитать в самом законопроекте № 990337-7 «О внесении изменений в часть II НК РФ».
Также для этой категории налогоплательщиков ставка налога на прибыль устанавливается в размере 3 %.
Одновременно из операций, освобождаемых от налогообложения НДС, исключаются операции по реализации:
- исключительных прав на программы для ЭВМ, базы данных, не включенные в реестр российского ПО;
- прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора.
Кроме того, освобождение от НДС предлагается не распространять на операции по передаче прав на использование программам для ЭВМ и баз данных, если такие права связаны с распространением рекламной информации в интернете.
Еще одно новшество законопроекта — снижение ставки по налогу на прибыль организаций и совокупного тарифа страховых взносов для организаций по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.
Наконец, инициатива предусматривает, что физлица, находившиеся на территории России в 2020 году от 90 до 182 дней включительно, получают право признать себя российскими налоговыми резидентами.
Для этого необходимо будет подать в налоговые органы заявление в произвольной форме вместе с налоговой декларацией по НДФЛ.
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