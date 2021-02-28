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Аркадий Брызгалин
Арбитраж, консалтинг, аудит, издательство, бизнес-образование
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Три важных налоговых события ушедшего 2020 года. По следам 2020го

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Не могу удержаться и отмечу еще одну «тройку лидеров», которые может по своему значению и менее масштабны, чем вышепредставленные налоговые события, однако умолчать о них нельзя.

 1. Введение новых инвестиционных льгот для инвесторов

Вопросы повышения инвестиционной активности в России уже почти 10 лет являются самыми обсуждаемыми как у экономистов, так и у политиков. В 2019 году по инициативе Правительства даже был разработан «пакет инвестиционных законов», который по замыслу властей должен был оживить инвестиционный климат.

И вот, 1 апреля Президент РФ Путин В.В. подписал Федеральный закон № 70-ФЗ «О внесении изменения в ст. 5 части I НК РФ». Это знаменитый законопроект № 828239-7, который был внесен в ГосДуму 2 ноября 2019 года. 

Цель поправок - обеспечить неизменность законодательства о налогах и сборах для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений. В законе закреплены особенности неприменения к таким лицам новых налоговых актов, вступающих в силу после включения лица в реестр участников соглашений. Исключение - акты, вводящие налоговые льготы.

В соответствии с поправками в ст. 5 НК РФ в отношении налогоплательщиков, являющихся стороной соответствующего соглашения о защите и поощрении капиталовложений, заключенного с субъектом РФ, не применяются положения последующих актов законодательства о налогах и сборах в части изменения порядка определения налоговой базы, налоговых ставок, налоговых льгот, порядка и (или) сроков уплаты по налогу на имущество организаций и транспортному налогу.

Так же в тот же день, 1 апреля, В. В. Путин подписал Федеральный закон № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в РФ». Проект этого закона за № 828237 был внесен в ГоДуму Правительством РФ тоже еще 2 ноября 2019 года.

Так, закон позволяет обеспечить предприятиям, которые реализуют инвестиционные проекты, предсказуемость и стабильность правового регулирования на весь срок этого инвестиционного проекта.

Главным условиям доступа к этим «защите и поощрении» выступит Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), которое заключается при условии, что по такому Соглашению будет осуществлен новый инвестиционный проект в одной из областей российской экономики (за исключением игорного бизнеса, оптовой и розничной торговли, строительство, а также модернизация, реконструкция, административно-деловых центров и торговых комплексов, жилых домов).

В отношении предприятий, реализующих инвестиционный проект, будет действовать особая стабилизационная оговорка, согласно которой на инвестора не будут распространяться акты и решения органов власти, ухудшающих условия ведения деятельности, связанной с осуществлением проекта, по сравнению с применявшимися на момент заключения СЗПК.

Речь идет, в частности, о следующих актах (решениях):

  • увеличении ставок вывозных таможенных пошлин;
  • о введении дополнительных обязанностей и уменьшении объема прав собственников и арендаторов земельных участков;
  • об изменении порядка определения арендной платы за публичный земельный участок;
  • об изменении процедур, связанных с градостроительной деятельностью.

Данные акты и решения не будут применяться в течение определенных сроков.

Во исполнение вышеуказанных законов Правительство 01.10.2020 приняло ряд постановлений № 1577 и № 1599, которыми были установлены порядок и условия оформления и подписания соответствующих соглашений о защите инвестиций.

Вообще, в настоящее время трудно сказать, как эти решения скажутся на экономике и инвестициях в будущем, однако сам факт появления этих законов, безусловно  будет способствовать появлению в в нашей стране крупных инвестиционных проектов.

2. Установление «переходного периода» в случае превышения пороговых значений доступа к УСН

Настоящий подарок преподнес налогоплательщикам, применяющим УСН наш законодатель, приняв Федеральный закон  от 31.07.2020 № 266-ФЗ «О внесении изменений в гл. 26-2 части II НК РФ и ст. 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть II НК РФ», о переходном периоде для тех, кто не «удержался» на УСН и потерял право на применение этого льготного режима.

Законом  предусмотрен переходный период для налогоплательщиков УСН, у которых по итогам отчетного (налогового) периода доходы превысили 150 млн. руб., но не более чем на 50 млн. руб., и (или) средняя численность работников превысила 100 человек, но не более чем на 30 человек.

В этом случае ставка единого налога увеличивается до 8 % для налогоплательщиков с объектом «доходы» и до 20 % для налогоплательщиков с объектом «доходы-расходы».

Если в следующем налоговом периоде за «периодом превышения» налогоплательщиком соблюдены общеустановленные лимиты в 150 млн. руб. и 100 работников, то налогоплательщик вправе применять УСНО с уплатой налога по ставкам 6 и 15 % соответственно.

Но мне одному кажется, что «ограничение по численности» совершенно лишнее. Зачем? Пусть создается как можно больше рабочих мест! 

 3. Защита арбитражными судами «налоговой реконструкции»

2020 год начался с бурных обсуждений так называемой «налоговой реконструкции».

Дело в том, что буквально сразу же после нового года, было обнародовано письмо Минфина РФ от 13.12.2019 № 01-03-11/97904,  в котором финансисты, поддерживая своих коллег из ФНС России написали о том, что после внесения в НК РФ ст.54.1 НК РФ никакая «налоговая реконструкция» не применяется.

Напомню «налоговая реконструкция», это определение налоговых последствий сделки (сделок), исходя из их реального экономического смысла. Но если говорить о практической составляющей, то, благодаря применению налоговой реконструкции, налогоплательщики, сработавшие с «однодневкой», имеют возможность участь для целей исчисления налога на прибыль реально понесенные деловые расходы (исходя из доказанных рыночных цен). НДС, правда, в этой ситуации теряется полностью, но хотя бы «прибыль» можно отстоять. 

Главным судебным прецедентом в этой связи, на который все и ссылались, было знаменитое «Камское дело», когда в 2012 году, Президиум ВАС РФ в постановлении от 03.07.2012  № 2341/12  указал, что

«при принятии налоговым органом решения, в котором была установлена недостоверность представленных документов и содержались предположения о наличии в действиях налогоплательщика умысла на получение необоснованной налоговой выгоды либо непроявлении должной осмотрительности при выборе контрагента, реальный размер предполагаемой налоговой выгоды и понесенных затрат должен определяться исходя из рыночных цен, применяемых по аналогичным сделкам».

И вроде бы по этой проблеме все было спокойно и нормально, но в 2017 году всё изменилось. В августе 2017 г. вступила в силу ст. 54.1 НК РФ, введенная в действие Федеральным законом от 19 июля 2017 № 163-ФЗ.

Неоднозначное содержание этой статьи стало основанием для фискальных органов полагать, что с 2017 г. никакой «налоговой реконструкции» большее не допускается, потому что потеря права на применение расходов и вычетов, это такое некое «наказание», которое накладывается на тех, кто допускает работу с недобросовестными контрагентами.

Такая позиция, в частности, была закреплена в письмах ФНС от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@ и от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@. И хотя на семинарах и встречах с налогоплательщиками представители ФНС по поводу современного состояния дел с «налоговой реконструкцией» отвечали «пусть судебная практика разрешит этот вопрос», для себя фискальные ведомства четко держали позицию - «с 2017 года никакой налоговой реконструкции нет»!

В 2019 году начались первые судебные споры по этому поводу.

Так, самым известным из них стало дело компании «Кузбассконсервмолоко» (№ А27-17275/2019), которое с 2019 года перешло в 2020 год.

Интересно отметить, что в 2019 году по первой инстанции налогоплательщик дело выиграл и решением АС Кемеровской области от 25.09.2020 требования налогоплательщика были удовлетворены. Суд I инстанции отклонил доводы ИФНС (кстати, со ссылкой на письма ФНС России от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@ и от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@), согласно которым введение в действие ст. 54.1 НК РФ является основанием для кардинального изменения судебной практики. Но, к сожалению, 2020 года начался совсем не позитивно, так как 14 января 2020 г. Седьмой ААС (Томск) своим определением отменил решение суда I инстанции.

Чем же это всё закончится, гадало все налоговое сообщество первую половину 2020 года.

И вот, 09 июля 2020 года АС Западно-Сибирского округа отменил определение Седьмого ААС и своим постановлением № Ф04-611/2020 оставил в силе решение АС Кемеровской области.

АС Западно-Сибирского округа в постановлении указал:

Является ошибочным довод ИФНС о том, что при установлении налоговыми органами наличия в рамках заключенных налогоплательщиком сделок (операций) хотя бы одного из двух обстоятельств, определенных в п. 2 ст. 54.1 НК РФ, ему должно быть отказано в праве на учет понесенных расходов, а также заявления по ним к вычету (зачету) сумм НДС в полном объеме;

  • Из толкования ст. 54.1 НК РФ следует, что при формальном документообороте с заявленным контрагентом, но при фактическом исполнении обязательства третьим лицом при несоблюдении условий п. 2 указанной статьи, установлен запрет на получение необоснованной налоговой выгоды налогоплательщиком именно по недостоверным (формальным) документам, что не освобождает налоговые органы от обязанности проверить осуществлялись ли в действительности какие-либо хозяйственные операции под прикрытием формального документооборота, выявить их действительный экономический смысл и определить действительный размер соответствующих налоговых обязательств;
  • Суд сослался на пояснительную записку к законопроекту № 529775-6, в котором было указано, что проект подготовлен с целью защиты налогоплательщиков, надлежащим образом исполняющих обязанности, предусмотренные законодательством о налогах и сборах. Обосновывается преемственность законопроекта правоприменительной практике, которая  была выработана при рассмотрении налоговых споров, связанных с признанием (непризнанием) обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды, в том числе Постановлению № 53;
  • Суд, со ссылками на принцип обоснованности налогов, сделал вывод о том, что ИФНС и суд апелляционной инстанции применили п.2 статьи 54.1 НК РФ в отрыве от основополагающих положений действующего налогового законодательства, а именно положений статьи 57 Конституции РФ, ст.3НК РФ;
  • Суд сделал вывод о том, что выявление искажений в сведениях о фактах хозяйственной деятельности предполагает доначисление суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, таким образом, как если бы налогоплательщик не злоупотреблял правом. В рассматриваемом случае, - как если бы договоры были напрямую заключены с сельхозпроизводителями.

Укрепил позиции сторонников «налоговой реконструкции» и Конституционный Суд РФ, которые 29.09.2020 в своём отказном Определении № 2311-О указал, что ст.54.1 НК РФ ничего принципиально не поменяла ни в законодательстве, ни в практике, а значит (это уже мы домысливаем, КС РФ так не написал), те подходы, которые заложил Президиум ВАС РФ еще в 2012 году должны быть сохранены и на сегодняшний день.

Таким образом можно сделать вывод о том, что налоговая реконструкция сохранила свои позиции, хотя, конечно же, окончательно по этому поводу может высказаться только Верховный Суд РФ.

(Окончание  следует)

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Аркадий Брызгалин
Арбитраж, консалтинг, аудит, издательство, бизнес-образование
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