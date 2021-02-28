Три важных налоговых события ушедшего 2020 года. По следам 2020го

Не могу удержаться и отмечу еще одну «тройку лидеров», которые может по своему значению и менее масштабны, чем вышепредставленные налоговые события, однако умолчать о них нельзя.

1. Введение новых инвестиционных льгот для инвесторов

Вопросы повышения инвестиционной активности в России уже почти 10 лет являются самыми обсуждаемыми как у экономистов, так и у политиков. В 2019 году по инициативе Правительства даже был разработан «пакет инвестиционных законов», который по замыслу властей должен был оживить инвестиционный климат.

И вот, 1 апреля Президент РФ Путин В.В. подписал Федеральный закон № 70-ФЗ «О внесении изменения в ст. 5 части I НК РФ». Это знаменитый законопроект № 828239-7, который был внесен в ГосДуму 2 ноября 2019 года.

Цель поправок - обеспечить неизменность законодательства о налогах и сборах для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений. В законе закреплены особенности неприменения к таким лицам новых налоговых актов, вступающих в силу после включения лица в реестр участников соглашений. Исключение - акты, вводящие налоговые льготы.

В соответствии с поправками в ст. 5 НК РФ в отношении налогоплательщиков, являющихся стороной соответствующего соглашения о защите и поощрении капиталовложений, заключенного с субъектом РФ, не применяются положения последующих актов законодательства о налогах и сборах в части изменения порядка определения налоговой базы, налоговых ставок, налоговых льгот, порядка и (или) сроков уплаты по налогу на имущество организаций и транспортному налогу.

Так же в тот же день, 1 апреля, В. В. Путин подписал Федеральный закон № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в РФ». Проект этого закона за № 828237 был внесен в ГоДуму Правительством РФ тоже еще 2 ноября 2019 года.

Так, закон позволяет обеспечить предприятиям, которые реализуют инвестиционные проекты, предсказуемость и стабильность правового регулирования на весь срок этого инвестиционного проекта.

Главным условиям доступа к этим «защите и поощрении» выступит Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), которое заключается при условии, что по такому Соглашению будет осуществлен новый инвестиционный проект в одной из областей российской экономики (за исключением игорного бизнеса, оптовой и розничной торговли, строительство, а также модернизация, реконструкция, административно-деловых центров и торговых комплексов, жилых домов).

В отношении предприятий, реализующих инвестиционный проект, будет действовать особая стабилизационная оговорка, согласно которой на инвестора не будут распространяться акты и решения органов власти, ухудшающих условия ведения деятельности, связанной с осуществлением проекта, по сравнению с применявшимися на момент заключения СЗПК.

Речь идет, в частности, о следующих актах (решениях):

увеличении ставок вывозных таможенных пошлин;

о введении дополнительных обязанностей и уменьшении объема прав собственников и арендаторов земельных участков;

об изменении порядка определения арендной платы за публичный земельный участок;

об изменении процедур, связанных с градостроительной деятельностью.

Данные акты и решения не будут применяться в течение определенных сроков.

Во исполнение вышеуказанных законов Правительство 01.10.2020 приняло ряд постановлений № 1577 и № 1599, которыми были установлены порядок и условия оформления и подписания соответствующих соглашений о защите инвестиций.

Вообще, в настоящее время трудно сказать, как эти решения скажутся на экономике и инвестициях в будущем, однако сам факт появления этих законов, безусловно будет способствовать появлению в в нашей стране крупных инвестиционных проектов.

2. Установление «переходного периода» в случае превышения пороговых значений доступа к УСН

Настоящий подарок преподнес налогоплательщикам, применяющим УСН наш законодатель, приняв Федеральный закон от 31.07.2020 № 266-ФЗ «О внесении изменений в гл. 26-2 части II НК РФ и ст. 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть II НК РФ», о переходном периоде для тех, кто не «удержался» на УСН и потерял право на применение этого льготного режима.

Законом предусмотрен переходный период для налогоплательщиков УСН, у которых по итогам отчетного (налогового) периода доходы превысили 150 млн. руб., но не более чем на 50 млн. руб., и (или) средняя численность работников превысила 100 человек, но не более чем на 30 человек. В этом случае ставка единого налога увеличивается до 8 % для налогоплательщиков с объектом «доходы» и до 20 % для налогоплательщиков с объектом «доходы-расходы».

Если в следующем налоговом периоде за «периодом превышения» налогоплательщиком соблюдены общеустановленные лимиты в 150 млн. руб. и 100 работников, то налогоплательщик вправе применять УСНО с уплатой налога по ставкам 6 и 15 % соответственно.

Но мне одному кажется, что «ограничение по численности» совершенно лишнее. Зачем? Пусть создается как можно больше рабочих мест!

3. Защита арбитражными судами «налоговой реконструкции»

2020 год начался с бурных обсуждений так называемой «налоговой реконструкции».

Дело в том, что буквально сразу же после нового года, было обнародовано письмо Минфина РФ от 13.12.2019 № 01-03-11/97904, в котором финансисты, поддерживая своих коллег из ФНС России написали о том, что после внесения в НК РФ ст.54.1 НК РФ никакая «налоговая реконструкция» не применяется.

Напомню «налоговая реконструкция», это определение налоговых последствий сделки (сделок), исходя из их реального экономического смысла. Но если говорить о практической составляющей, то, благодаря применению налоговой реконструкции, налогоплательщики, сработавшие с «однодневкой», имеют возможность участь для целей исчисления налога на прибыль реально понесенные деловые расходы (исходя из доказанных рыночных цен). НДС, правда, в этой ситуации теряется полностью, но хотя бы «прибыль» можно отстоять.

Главным судебным прецедентом в этой связи, на который все и ссылались, было знаменитое «Камское дело», когда в 2012 году, Президиум ВАС РФ в постановлении от 03.07.2012 № 2341/12 указал, что

«при принятии налоговым органом решения, в котором была установлена недостоверность представленных документов и содержались предположения о наличии в действиях налогоплательщика умысла на получение необоснованной налоговой выгоды либо непроявлении должной осмотрительности при выборе контрагента, реальный размер предполагаемой налоговой выгоды и понесенных затрат должен определяться исходя из рыночных цен, применяемых по аналогичным сделкам».

И вроде бы по этой проблеме все было спокойно и нормально, но в 2017 году всё изменилось. В августе 2017 г. вступила в силу ст. 54.1 НК РФ, введенная в действие Федеральным законом от 19 июля 2017 № 163-ФЗ.

Неоднозначное содержание этой статьи стало основанием для фискальных органов полагать, что с 2017 г. никакой «налоговой реконструкции» большее не допускается, потому что потеря права на применение расходов и вычетов, это такое некое «наказание», которое накладывается на тех, кто допускает работу с недобросовестными контрагентами.

Такая позиция, в частности, была закреплена в письмах ФНС от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@ и от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@. И хотя на семинарах и встречах с налогоплательщиками представители ФНС по поводу современного состояния дел с «налоговой реконструкцией» отвечали «пусть судебная практика разрешит этот вопрос», для себя фискальные ведомства четко держали позицию - «с 2017 года никакой налоговой реконструкции нет»!

В 2019 году начались первые судебные споры по этому поводу.

Так, самым известным из них стало дело компании «Кузбассконсервмолоко» (№ А27-17275/2019), которое с 2019 года перешло в 2020 год.

Интересно отметить, что в 2019 году по первой инстанции налогоплательщик дело выиграл и решением АС Кемеровской области от 25.09.2020 требования налогоплательщика были удовлетворены. Суд I инстанции отклонил доводы ИФНС (кстати, со ссылкой на письма ФНС России от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@ и от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@), согласно которым введение в действие ст. 54.1 НК РФ является основанием для кардинального изменения судебной практики. Но, к сожалению, 2020 года начался совсем не позитивно, так как 14 января 2020 г. Седьмой ААС (Томск) своим определением отменил решение суда I инстанции.

Чем же это всё закончится, гадало все налоговое сообщество первую половину 2020 года.

И вот, 09 июля 2020 года АС Западно-Сибирского округа отменил определение Седьмого ААС и своим постановлением № Ф04-611/2020 оставил в силе решение АС Кемеровской области.

АС Западно-Сибирского округа в постановлении указал:

Является ошибочным довод ИФНС о том, что при установлении налоговыми органами наличия в рамках заключенных налогоплательщиком сделок (операций) хотя бы одного из двух обстоятельств, определенных в п. 2 ст. 54.1 НК РФ, ему должно быть отказано в праве на учет понесенных расходов, а также заявления по ним к вычету (зачету) сумм НДС в полном объеме;

Из толкования ст. 54.1 НК РФ следует, что при формальном документообороте с заявленным контрагентом, но при фактическом исполнении обязательства третьим лицом при несоблюдении условий п. 2 указанной статьи, установлен запрет на получение необоснованной налоговой выгоды налогоплательщиком именно по недостоверным (формальным) документам, что не освобождает налоговые органы от обязанности проверить осуществлялись ли в действительности какие-либо хозяйственные операции под прикрытием формального документооборота, выявить их действительный экономический смысл и определить действительный размер соответствующих налоговых обязательств;

Суд сослался на пояснительную записку к законопроекту № 529775-6, в котором было указано, что проект подготовлен с целью защиты налогоплательщиков, надлежащим образом исполняющих обязанности, предусмотренные законодательством о налогах и сборах. Обосновывается преемственность законопроекта правоприменительной практике, которая была выработана при рассмотрении налоговых споров, связанных с признанием (непризнанием) обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды, в том числе Постановлению № 53;

Суд, со ссылками на принцип обоснованности налогов, сделал вывод о том, что ИФНС и суд апелляционной инстанции применили п.2 статьи 54.1 НК РФ в отрыве от основополагающих положений действующего налогового законодательства, а именно положений статьи 57 Конституции РФ, ст.3НК РФ;

Суд сделал вывод о том, что выявление искажений в сведениях о фактах хозяйственной деятельности предполагает доначисление суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, таким образом, как если бы налогоплательщик не злоупотреблял правом. В рассматриваемом случае, - как если бы договоры были напрямую заключены с сельхозпроизводителями.

Укрепил позиции сторонников «налоговой реконструкции» и Конституционный Суд РФ, которые 29.09.2020 в своём отказном Определении № 2311-О указал, что ст.54.1 НК РФ ничего принципиально не поменяла ни в законодательстве, ни в практике, а значит (это уже мы домысливаем, КС РФ так не написал), те подходы, которые заложил Президиум ВАС РФ еще в 2012 году должны быть сохранены и на сегодняшний день.

Таким образом можно сделать вывод о том, что налоговая реконструкция сохранила свои позиции, хотя, конечно же, окончательно по этому поводу может высказаться только Верховный Суд РФ.

(Окончание следует)