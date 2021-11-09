НДС при сговоре снимут, даже если сделки реальны, а незаконно возвращенный НДФЛ- не повод для наказания налогоплательщика: обзор знаковых судебных решений 2021 года

В 2021 году арбитраж пополнился немалым количеством решений, который могут повлиять на судебную практику в будущем. Несмотря на то, что некоторые вопросы рассматриваются судами не в первый раз, но вот итоговые определения порой выходят нетиповыми и меняют взгляд на привычную проблему. Рассмотрим ряд определений арбитражных судов, Конституционного Суда и Судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) Верховного Суда РФ.

Налог на прибыль при совершении лизинговой операции с инокомпанией

Ситуация: ООО уплатило % за лизинг иностранной компании и учло их в «расходах», применяя коэффициент капитализации 12.5 (ст.269 НК РФ).

ИФНС: применять коэффициент капитализации 12.5 нельзя, т.к. применять его могут только те, кто осуществляют «лизинговую деятельность», а ООО осуществляло и иные виды деятельности.

СКЭС ВС РФ:

применение коэффициента обусловлено спецификой лизинга;

получение доходов от «иной» деятельности, но которая так или иначе связана с лизингом, не свидетельствует о том, что ООО осуществляло иные виды деятельности, препятствующие применению коэффициента капитализации 12.5.

Документы: Определение СКЭС ВС РФ от 15.01.2021 №305-ЭС20-16100 (дело №А40-123840/2019).

Реальность операций при сговоре с однодневками не влияет на налоговые последствия

Ситуация: Налогоплательщик возмещал НДС через подконтрольные технические компании, но операции были «реальными».

СКЭС ВС РФ: несмотря на «реальность» операций, по которым возмещался НДС, участие налогоплательщика в схемах лишает его права на вычет.

Документы: Определение СКЭС ВС РФ от 25.01.2021 № 309-ЭС20-17277 (дело № А76-2493/2017).

Досудебный порядок при истребовании переплаты таможенной пошлины

Ситуация: физлицо обратилось в суд с заявлением обязать таможенный орган возвратить излишне уплаченную таможенную пошлину.

Суды: отказ, т.к. физлицо не обратилось в вышестоящий таможенный орган с соответствующем требованием. Досудебный порядок урегулирования таможенного спора обязателен.

СКАД ВС РФ: обращение в суд с имущественным требованием о возврате излишне уплаченных таможенных платежей не предполагает необходимости соблюдения административной процедуры возврата.

Документы: Определение СКАД ВС РФ от 27.01.2021 № 5-КАД20-46-К2 (дело № 2-1440/2019).

НДС и налог на прибыль при неотделимых улучшениях при аренде

Ситуация: Арендатор списал остаточную стоимость неотделимых улучшений по арендованному имуществу во внереализационные расходы.

ИФНС: «Неотделимые улучшения», после прекращения действия договора аренды, фактически были безвозмездно переданы арендодателю, что не может являться основанием для уменьшения облагаемой прибыли. Кроме того, необходимо восстановить НДС.

СКЭС ВС РФ: при решении вопроса необходимо определить характер неотделимых улучшений. Если это «простой ремонт» прав налогоплательщик, если имели место достройка и т.п., то прав налоговый орган.

Документы: Определение СКЭС ВС РФ от 01.02.2021 № 309-ЭС20-16872 (по делу № А76-8895/2019).

НДС в цене контракта при проведении закупки

Ситуация: Налогоплательщик на УСН выиграл тендер на поставку и потребовал исключить из проекта договора условие о том, что «цена с НДС».

КС: Если в проекте контракта цена указана с НДС, участник закупки, применяющий УСН, не обязан исчислять и уплачивать этот налог. Такая обязанность возникнет, только если он выставит счет-фактуру с выделенной в нем суммой НДС (Постановление КС РФ от 03.06.2014 № 17-П).

СКЭС ВС РФ: Поэтому контрактная цена корректировке не подлежит.

Документы: Определение СКЭС ВС РФ от 08.02.2021 № 305-ЭС20-18251 (по делу № А40-146460/2019).

Налог на имущество, уплаченный третьим лицом

Ситуация: Учредитель внес недвижимость в качестве вклада в уставный капитал ООО, которое передало эту недвижимость в оперативное управление УрФЮИ. В последствии по поводу установления лица, имеющего право собственности на недвижимость, было множество судебных споров, и такое право было в конечном итоге признано за ООО.

ИФНС: ООО, как собственник помещений, должно уплачивать налог на имущество, даже несмотря на то обстоятельство, что в период споров о принадлежности имущества, оно находилось в оперативном управлении третьего лица (УрФЮИ), которое и уплачивало налог на имущество. Уплата налога третьим лицом не исключает выполнение налоговой обязанности налогоплательщиком.

СКЭС ВС РФ:

плательщиком налога на имущество является не просто «собственник», а «держатель актива», в т.ч. на праве оперативного управления (т.е. балансодержатель), который извлекал полезные свойства из актива.

факт незаконной регистрации оперативного управления, признанный впоследствии судами, не исключает, что для публичных целей по общему правилу именно тот, за кем зарегистрировано право – является надлежащим налогоплательщиком.

Документы: Определение СКЭС ВС РФ от 26.02.2021 № 309-ЭС20-18883 (по делу А60-58800/2019).

Налог на прибыль застройщика

Ситуация: налогоплательщик определял прибыль в целом от продажи квартир в построенном МКД.

ИФНС: необходимо определять прибыль по каждому объекту (квартире), причем полученный убыток по квартире не уменьшает прибыль, т.к. средства дольщиков – это «целевое финансирование».

СКЭС ВС РФ: для застройщиков установлены особые правила налогообложения, согласно которым (НК РФ и Федеральный закон № 214-ФЗ) финансовый результат застройщика от использования средств дольщиков по целевому назначению определяется в целом по объекту (МКД).

Документы: Определение СКЭС ВС РФ от 22.03.2021 №309-ЭС20-17578 (по делу № А60-43572/2019).

Реконструкция объекта недвижимости для вычета по НДФЛ - это изменение параметров существующего объекта, а не создание нового

Ситуация: Физическое лицо в объекте (собственность с 1989) провело достройку второго этажа и переоформило объект (2016), в 2017 г. объект продан.

ИФНС: Имело место продажа «нового» объекта, поэтому вычет по НДФЛ не применяется – 5 лет с 2016 г. не прошло.

СКАД ВС РФ:

надстройка второго этажа – это реконструкция, а не создание нового объекта (п.14 ст.1 Градостроительного кодекса РФ), поэтому существующий объект изменился, но не появился новый.

т.к. право собственности на объект не прекращалось, новый объект не создан, то доход, полученный физическим лицом не может рассматриваться как облагаемый (в связи с нахождением объекта в собственности менее 5 лет).

Документы: Определение ВС РФ от 03.02.2021 № 83-КАД20-5-К1 по делу № 2а-2183/2019).

Далее рассмотрим определения Конституционного Суда РФ, касающиеся о налогах и о применении налогового законодательства в 2021 году.

Право налоговой определять размер необоснованной налоговой выгоды не противоречит Конституции

Ситуация: Налогоплательщик, которого обвинили в «дроблении бизнеса» (создание номинальных ИП) оспорил НК РФ в части:

прав налогового органа на определение размера налоговой выгоды;

запрета на учёт убытков за прошлые налоговые периоды для целей исчисления НДФЛ.

КС РФ: обжалуемые положения НК РФ направлены на надлежащее правовое регулирование налоговых отношений и сами по себе не нарушают конституционный права и обязанности налогоплательщика

Документы: Определение КС РФ от 28.01.2021 № 148-О.

Определение налогов расчетным путем не противоречит Конституции РФ

Ситуация: Налогоплательщик утратил право на применение УСН,и налоговый орган доначислил ему налог на прибыль без учета некоторых произведенных расходов, т.к. отсутствовало подтверждение их достоверности.

КС РФ: сами по себе обжалуемые положения подп. 7 п.1 ст.31 НК РФ направлены на надлежащее правовое регулирование налоговых отношений и сами по себе не нарушают конституционный права и обязанности налогоплательщика.

Налоговый орган часть расходов все-таки учел на основании имеющихся у налогоплательщика и его контрагентов документов, а определять законность судебного решения арбитражного суда Конституционный Суд не в праве.

Документы: Определение КС РФ от 28.01.2021 № 150-О.

Обращение за вычетом по НДФЛ не может рассматриваться как уголовное деяние

Ситуация: Налогоплательщик обратился в ИФНС за получением вычетапо НДФЛ в связи с приобретением жилья. Вычет был предоставлен, но впоследствии отменен. Факт обращения в ИФНС за получением вычета был квалифицирован как преступление с осуждением налогоплательщика по ст.159 УК РФ.

КС РФ: само по себе даже необоснованное обращение налогоплательщика в налоговый орган с целью получения налогового вычета не может считаться представляющим достаточную для криминализации общественную опасность, т.к. предоставление вычета должно быть в такой ситуации исключено действиями налогового органа, которые принимают соответствующее решение.

Документы: Постановление КС РФ от 04.03.2021 № 5-П.

КС РФ не одобряет практику затягивания «дополнительных мероприятий налогового контроля»

Ситуация: Налогоплательщик оспорил в КСРФ норму о ДМНК, т.к. она позволяет налоговым органам повторно назначать ДМНК, т.к. по мнению судов, ДМНК, законченные «без доначислений», направлены на защиту прав налогоплательщика и не нарушают его прав.

КС РФ: законоположение, устанавливая месячный предельный срок проведения ДМНК и не предусматривая возможности проведения таких мероприятий повторно, направлено на защиту прав налогоплательщика от необоснованно длительного вмешательства налогового органа в его хозяйственную деятельность.

Документы: Определение КС РФ от 25.03.2021 № 580-О.

И завершим обзор судебными актами окружных кассационных арбитражных судов о налогах и применении налогового законодательства в 2021 году.

Обеспечительные меры ИФНС возможны только при наличии веских оснований

ИФНС не вправе применять обеспечение, если нет доказательств сокрытия активов или уклонения от уплаты недоимки.

ИФНС: после ВНП ИФНС арестовала имущество и заблокировала счет налогоплательщика. Основание: продажа 2 транспортных средств в период ВНП; рост кредиторской задолженности, снижение доходов.

АС ВВО: обеспечительные меры в административном судопроизводстве не носят дискриминационного характера.

ИФНС не учло множество данных, представленных налогоплательщиком о возможности погашения недоимки. Применение обеспечительных мер должно быть обоснованным.

Документы: Постановление АС ВВО от 02.03.2021 №Ф01-181/2021 (по делу №А17-66-2/2020).

Образцы для проведения исследований не объект взимания утилизационного сбора

Таможенный орган: при ввозе транспортного средства должен быть уплачен утилизационный сбор.

АС ЦО: ввезенные транспортные средства являются образцами для проведения исследований и испытаний продукции, они не могли участвовать в дорожном движении и после проведения испытаний были утилизированы за счет декларанта.

Вывод: утилизационный сбор уплате не подлежит.

Документы: Постановление АС ЦО от 01.02.2021 №Ф10-5686/2019 по делу №А23-2259/2019.

В базу по страховым взносам не включается компенсация стоимости путевок работникам-вредникам

ФСС: компенсация стоимости санитарно-курортных путевок должна включаться в базу для исчисления страховых взносов в ФСС.

АС ВВО: компенсация осуществлялась на основании коллективного договора, носит социальный характер, не зависит от квалификации работников, сложности, качества, количества работы и не является оплатой труда.

Вывод: компенсация стоимости санитарно-курортных путевок страховыми взносами не облагается.

Документы: Постановление АС ВВО от 15.12.2020 №Ф01-14872/2020 по делу №А43-12184/2020.

Бонус: иная интересная судебная практика о финансах и о защите финансовых прав бизнеса (не налоги).

Арбитражный управляющий отвечает за эффективность управления компанией

Ситуация: в рамках наблюдения был заключен договор о передаче имущества ООО, заложенного у банка, на ответственное хранение с правом пользования. Банк и ФНС подали жалобу на бездействие, т.к. арбитражный управляющий не расторгал заведомо ущербный договор.

СКЭС ВС РФ: Управляющий, как антикризисный менеджер, должен определить «выгоды и убытки» от договора хранения, поэтому суд должен разрешить спор по не формальным основаниям, а по существу.

Документы: Определение СКЭС ВС РФ от 21.01.2021 № 304-ЭС16-17267 (2, 3) (дело № А03-13510/2014).

Законность решения о взыскании штрафа зависит от статуса технического средства, посредством которого это нарушение было выявлено

Ситуация: ООО получило штраф 300 000 за размещение транспортных средств на газонах (ст.8.25 КоАП г. Москвы). Штраф был выписан на основании данных приложения «Помощник Москвы».

СКАД ВС РФ: Нельзя выносить решение о законности штрафа без изучения юридического статуса приложения «Помощник Москвы». В частности, относится ли данное средство к работающим в автоматическом режиме «специальным техническим средствам».

Документы: Определение Судьи ВС РФ от 15.01.2021 № 5-АД20-132.

Перевод денег при закрытии счета - стандартная операция, а не особая услуга

В данном случае применять "заградительный тариф" банк не в праве.

Ситуация: ООО приняла решение о закрытии банковского счета и переводе 55,8 млн. руб. в другой банк. Банк применил комиссию 10% (5 млн. руб.) на основании Положения о тарифах банка.

ВС РФ: В данном случае повышенная комиссия установлена за стандартные действия, перечисление денежных средств не является самостоятельной банковской услугой, создавшей для клиента какое-либо дополнительное благо, поэтому применение «повышенного» тарифа незаконно.

Документы: Определение судьи ВС РФ от 15.01.2021 № 309-ЭС20-22963 (по делу № А60-59887/2019).