НДС при сговоре снимут, даже если сделки реальны, а незаконно возвращенный НДФЛ- не повод для наказания налогоплательщика: обзор знаковых судебных решений 2021 года

В 2021 году арбитраж пополнился немалым количеством решений, который могут повлиять на судебную практику в будущем. Несмотря на то, что некоторые вопросы рассматриваются судами не в первый раз, но вот итоговые определения порой выходят нетиповыми и меняют взгляд на привычную проблему. Рассмотрим ряд определений арбитражных судов, Конституционного Суда и Судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) Верховного Суда РФ.
Налог на прибыль при совершении лизинговой операции с инокомпанией
Ситуация: ООО уплатило % за лизинг иностранной компании и учло их в «расходах», применяя коэффициент капитализации 12.5 (ст.269 НК РФ).
ИФНС: применять коэффициент капитализации 12.5 нельзя, т.к. применять его могут только те, кто осуществляют «лизинговую деятельность», а ООО осуществляло и иные виды деятельности.
СКЭС ВС РФ:
- применение коэффициента обусловлено спецификой лизинга;
- получение доходов от «иной» деятельности, но которая так или иначе связана с лизингом, не свидетельствует о том, что ООО осуществляло иные виды деятельности, препятствующие применению коэффициента капитализации 12.5.
Документы: Определение СКЭС ВС РФ от 15.01.2021 №305-ЭС20-16100 (дело №А40-123840/2019).
Реальность операций при сговоре с однодневками не влияет на налоговые последствия
Ситуация: Налогоплательщик возмещал НДС через подконтрольные технические компании, но операции были «реальными».
СКЭС ВС РФ: несмотря на «реальность» операций, по которым возмещался НДС, участие налогоплательщика в схемах лишает его права на вычет.
Документы: Определение СКЭС ВС РФ от 25.01.2021 № 309-ЭС20-17277 (дело № А76-2493/2017).
Досудебный порядок при истребовании переплаты таможенной пошлины
Ситуация: физлицо обратилось в суд с заявлением обязать таможенный орган возвратить излишне уплаченную таможенную пошлину.
Суды: отказ, т.к. физлицо не обратилось в вышестоящий таможенный орган с соответствующем требованием. Досудебный порядок урегулирования таможенного спора обязателен.
СКАД ВС РФ: обращение в суд с имущественным требованием о возврате излишне уплаченных таможенных платежей не предполагает необходимости соблюдения административной процедуры возврата.
Документы: Определение СКАД ВС РФ от 27.01.2021 № 5-КАД20-46-К2 (дело № 2-1440/2019).
НДС и налог на прибыль при неотделимых улучшениях при аренде
Ситуация: Арендатор списал остаточную стоимость неотделимых улучшений по арендованному имуществу во внереализационные расходы.
ИФНС: «Неотделимые улучшения», после прекращения действия договора аренды, фактически были безвозмездно переданы арендодателю, что не может являться основанием для уменьшения облагаемой прибыли. Кроме того, необходимо восстановить НДС.
СКЭС ВС РФ: при решении вопроса необходимо определить характер неотделимых улучшений. Если это «простой ремонт» прав налогоплательщик, если имели место достройка и т.п., то прав налоговый орган.
Документы: Определение СКЭС ВС РФ от 01.02.2021 № 309-ЭС20-16872 (по делу № А76-8895/2019).
НДС в цене контракта при проведении закупки
Ситуация: Налогоплательщик на УСН выиграл тендер на поставку и потребовал исключить из проекта договора условие о том, что «цена с НДС».
КС: Если в проекте контракта цена указана с НДС, участник закупки, применяющий УСН, не обязан исчислять и уплачивать этот налог. Такая обязанность возникнет, только если он выставит счет-фактуру с выделенной в нем суммой НДС (Постановление КС РФ от 03.06.2014 № 17-П).
СКЭС ВС РФ: Поэтому контрактная цена корректировке не подлежит.
Документы: Определение СКЭС ВС РФ от 08.02.2021 № 305-ЭС20-18251 (по делу № А40-146460/2019).
Налог на имущество, уплаченный третьим лицом
Ситуация: Учредитель внес недвижимость в качестве вклада в уставный капитал ООО, которое передало эту недвижимость в оперативное управление УрФЮИ. В последствии по поводу установления лица, имеющего право собственности на недвижимость, было множество судебных споров, и такое право было в конечном итоге признано за ООО.
ИФНС: ООО, как собственник помещений, должно уплачивать налог на имущество, даже несмотря на то обстоятельство, что в период споров о принадлежности имущества, оно находилось в оперативном управлении третьего лица (УрФЮИ), которое и уплачивало налог на имущество. Уплата налога третьим лицом не исключает выполнение налоговой обязанности налогоплательщиком.
СКЭС ВС РФ:
- плательщиком налога на имущество является не просто «собственник», а «держатель актива», в т.ч. на праве оперативного управления (т.е. балансодержатель), который извлекал полезные свойства из актива.
- факт незаконной регистрации оперативного управления, признанный впоследствии судами, не исключает, что для публичных целей по общему правилу именно тот, за кем зарегистрировано право – является надлежащим налогоплательщиком.
Документы: Определение СКЭС ВС РФ от 26.02.2021 № 309-ЭС20-18883 (по делу А60-58800/2019).
Налог на прибыль застройщика
Ситуация: налогоплательщик определял прибыль в целом от продажи квартир в построенном МКД.
ИФНС: необходимо определять прибыль по каждому объекту (квартире), причем полученный убыток по квартире не уменьшает прибыль, т.к. средства дольщиков – это «целевое финансирование».
СКЭС ВС РФ: для застройщиков установлены особые правила налогообложения, согласно которым (НК РФ и Федеральный закон № 214-ФЗ) финансовый результат застройщика от использования средств дольщиков по целевому назначению определяется в целом по объекту (МКД).
Документы: Определение СКЭС ВС РФ от 22.03.2021 №309-ЭС20-17578 (по делу № А60-43572/2019).
Реконструкция объекта недвижимости для вычета по НДФЛ - это изменение параметров существующего объекта, а не создание нового
Ситуация: Физическое лицо в объекте (собственность с 1989) провело достройку второго этажа и переоформило объект (2016), в 2017 г. объект продан.
ИФНС: Имело место продажа «нового» объекта, поэтому вычет по НДФЛ не применяется – 5 лет с 2016 г. не прошло.
СКАД ВС РФ:
- надстройка второго этажа – это реконструкция, а не создание нового объекта (п.14 ст.1 Градостроительного кодекса РФ), поэтому существующий объект изменился, но не появился новый.
- т.к. право собственности на объект не прекращалось, новый объект не создан, то доход, полученный физическим лицом не может рассматриваться как облагаемый (в связи с нахождением объекта в собственности менее 5 лет).
Документы: Определение ВС РФ от 03.02.2021 № 83-КАД20-5-К1 по делу № 2а-2183/2019).
Далее рассмотрим определения Конституционного Суда РФ, касающиеся о налогах и о применении налогового законодательства в 2021 году.
Право налоговой определять размер необоснованной налоговой выгоды не противоречит Конституции
Ситуация: Налогоплательщик, которого обвинили в «дроблении бизнеса» (создание номинальных ИП) оспорил НК РФ в части:
- прав налогового органа на определение размера налоговой выгоды;
- запрета на учёт убытков за прошлые налоговые периоды для целей исчисления НДФЛ.
КС РФ: обжалуемые положения НК РФ направлены на надлежащее правовое регулирование налоговых отношений и сами по себе не нарушают конституционный права и обязанности налогоплательщика
Документы: Определение КС РФ от 28.01.2021 № 148-О.
Определение налогов расчетным путем не противоречит Конституции РФ
Ситуация: Налогоплательщик утратил право на применение УСН,и налоговый орган доначислил ему налог на прибыль без учета некоторых произведенных расходов, т.к. отсутствовало подтверждение их достоверности.
КС РФ: сами по себе обжалуемые положения подп. 7 п.1 ст.31 НК РФ направлены на надлежащее правовое регулирование налоговых отношений и сами по себе не нарушают конституционный права и обязанности налогоплательщика.
Налоговый орган часть расходов все-таки учел на основании имеющихся у налогоплательщика и его контрагентов документов, а определять законность судебного решения арбитражного суда Конституционный Суд не в праве.
Документы: Определение КС РФ от 28.01.2021 № 150-О.
Обращение за вычетом по НДФЛ не может рассматриваться как уголовное деяние
Ситуация: Налогоплательщик обратился в ИФНС за получением вычетапо НДФЛ в связи с приобретением жилья. Вычет был предоставлен, но впоследствии отменен. Факт обращения в ИФНС за получением вычета был квалифицирован как преступление с осуждением налогоплательщика по ст.159 УК РФ.
КС РФ: само по себе даже необоснованное обращение налогоплательщика в налоговый орган с целью получения налогового вычета не может считаться представляющим достаточную для криминализации общественную опасность, т.к. предоставление вычета должно быть в такой ситуации исключено действиями налогового органа, которые принимают соответствующее решение.
Документы: Постановление КС РФ от 04.03.2021 № 5-П.
КС РФ не одобряет практику затягивания «дополнительных мероприятий налогового контроля»
Ситуация: Налогоплательщик оспорил в КСРФ норму о ДМНК, т.к. она позволяет налоговым органам повторно назначать ДМНК, т.к. по мнению судов, ДМНК, законченные «без доначислений», направлены на защиту прав налогоплательщика и не нарушают его прав.
КС РФ: законоположение, устанавливая месячный предельный срок проведения ДМНК и не предусматривая возможности проведения таких мероприятий повторно, направлено на защиту прав налогоплательщика от необоснованно длительного вмешательства налогового органа в его хозяйственную деятельность.
Документы: Определение КС РФ от 25.03.2021 № 580-О.
И завершим обзор судебными актами окружных кассационных арбитражных судов о налогах и применении налогового законодательства в 2021 году.
Обеспечительные меры ИФНС возможны только при наличии веских оснований
ИФНС не вправе применять обеспечение, если нет доказательств сокрытия активов или уклонения от уплаты недоимки.
ИФНС: после ВНП ИФНС арестовала имущество и заблокировала счет налогоплательщика. Основание: продажа 2 транспортных средств в период ВНП; рост кредиторской задолженности, снижение доходов.
АС ВВО: обеспечительные меры в административном судопроизводстве не носят дискриминационного характера.
ИФНС не учло множество данных, представленных налогоплательщиком о возможности погашения недоимки. Применение обеспечительных мер должно быть обоснованным.
Документы: Постановление АС ВВО от 02.03.2021 №Ф01-181/2021 (по делу №А17-66-2/2020).
Образцы для проведения исследований не объект взимания утилизационного сбора
Таможенный орган: при ввозе транспортного средства должен быть уплачен утилизационный сбор.
АС ЦО: ввезенные транспортные средства являются образцами для проведения исследований и испытаний продукции, они не могли участвовать в дорожном движении и после проведения испытаний были утилизированы за счет декларанта.
Вывод: утилизационный сбор уплате не подлежит.
Документы: Постановление АС ЦО от 01.02.2021 №Ф10-5686/2019 по делу №А23-2259/2019.
В базу по страховым взносам не включается компенсация стоимости путевок работникам-вредникам
ФСС: компенсация стоимости санитарно-курортных путевок должна включаться в базу для исчисления страховых взносов в ФСС.
АС ВВО: компенсация осуществлялась на основании коллективного договора, носит социальный характер, не зависит от квалификации работников, сложности, качества, количества работы и не является оплатой труда.
Вывод: компенсация стоимости санитарно-курортных путевок страховыми взносами не облагается.
Документы: Постановление АС ВВО от 15.12.2020 №Ф01-14872/2020 по делу №А43-12184/2020.
Бонус: иная интересная судебная практика о финансах и о защите финансовых прав бизнеса (не налоги).
Арбитражный управляющий отвечает за эффективность управления компанией
Ситуация: в рамках наблюдения был заключен договор о передаче имущества ООО, заложенного у банка, на ответственное хранение с правом пользования. Банк и ФНС подали жалобу на бездействие, т.к. арбитражный управляющий не расторгал заведомо ущербный договор.
СКЭС ВС РФ: Управляющий, как антикризисный менеджер, должен определить «выгоды и убытки» от договора хранения, поэтому суд должен разрешить спор по не формальным основаниям, а по существу.
Документы: Определение СКЭС ВС РФ от 21.01.2021 № 304-ЭС16-17267 (2, 3) (дело № А03-13510/2014).
Законность решения о взыскании штрафа зависит от статуса технического средства, посредством которого это нарушение было выявлено
Ситуация: ООО получило штраф 300 000 за размещение транспортных средств на газонах (ст.8.25 КоАП г. Москвы). Штраф был выписан на основании данных приложения «Помощник Москвы».
СКАД ВС РФ: Нельзя выносить решение о законности штрафа без изучения юридического статуса приложения «Помощник Москвы». В частности, относится ли данное средство к работающим в автоматическом режиме «специальным техническим средствам».
Документы: Определение Судьи ВС РФ от 15.01.2021 № 5-АД20-132.
Перевод денег при закрытии счета - стандартная операция, а не особая услуга
В данном случае применять "заградительный тариф" банк не в праве.
Ситуация: ООО приняла решение о закрытии банковского счета и переводе 55,8 млн. руб. в другой банк. Банк применил комиссию 10% (5 млн. руб.) на основании Положения о тарифах банка.
ВС РФ: В данном случае повышенная комиссия установлена за стандартные действия, перечисление денежных средств не является самостоятельной банковской услугой, создавшей для клиента какое-либо дополнительное благо, поэтому применение «повышенного» тарифа незаконно.
Документы: Определение судьи ВС РФ от 15.01.2021 № 309-ЭС20-22963 (по делу № А60-59887/2019).