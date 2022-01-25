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Новое в налоговом и бухгалтерском учёте, трудовом, гражданском и хозяйственном праве в 2022 году от практикующего консультанта

Для рубрики Обучение для бухгалтеров
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Друзья, у главных бухгалтеров сейчас горячая пора, а еще и новые ФСБУ и различные изменения в законодательстве!

Приглашаем принять участие в зимнем Курсе практикующего консультанта: «Налоги и налоговое право»: Актуальные вопросы налогового и бухгалтерского учёта, гражданского и хозяйственного права.⠀

Наш курс поможет во всем разобраться, все систематизировать и разложить по полочкам.

Мы расскажем о самых важных темах наступившего 2022 года в части налогового и бухгалтерского учёта, трудового, гражданского и хозяйственного права.

Рассмотрим новые ФСБУ, грядущие и наступившие изменения в законодательстве и не только!

Три дня только актуальная информация!

Курс будет интересен владельцам и руководителям бизнеса, главным бухгалтерам, руководителям юридических, кадровых служб – всем тем, от кого зависит четкое функционирование бизнеса.

Курс проводиться в очном (Екатеринбург) и on-line формате. Продолжительность 3 дня (14, 15, 16 февраля).

Программа курса

  • Основные налоговые итоги 2021 года. Налоговые последствия наступившего 2022 года // Брызгалин Аркадий Викторович, руководитель ГК «Налоги и финансовое право», к.ю.н.
  • Значимая арбитражная практика с применением ст. 54.1 НК РФ. Некоторые вопросы исчисления НДС при совершении экспортных отгрузок в ЕАЭС и за его пределы. //Анферова Ольга Вячеславовна, заместитель директора по юридическим проектам ГК «Налоги и финансовое право».
  • Обзор актуальной судебной практики по хозяйственным спорам за 2021 год // Гринемаер Евгений Александрович, первый заместитель директора ГК «Налоги и финансовое право»      
  • Годовой отчет 2021. Учетная политика на 2022 год. Новое в бухгалтерском учете с 2022 года. // Харалгина Ольга Леонидовна, главный специалист ГК «Налоги и финансовое право» по экономическим вопросам.
  • НДС и налог на прибыль в 2022 году // Фёдорова Ольга Сергеевна, заместитель генерального директора ГК «Налоги и финансовое право» по экономическим проектам.
  • Налог на имущество в 2021 – 2022 гг. // Катанаева Татьяна Викторовна, главный специалист ГК «Налоги и финансовое право» по экономическим вопросам
  • НДФЛ, страховые взносы и трудовое законодательство в 2022 году // Аникеева Ольга Евгеньевна, главный специалист ГК «Налоги и финансовое право» по юридическим вопросам
Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Налоги и финансовое право
Налоги и финансовое право
Арбитраж, консалтинг, аудит, издательство, бизнес-образование
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