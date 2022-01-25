Новое в налоговом и бухгалтерском учёте, трудовом, гражданском и хозяйственном праве в 2022 году от практикующего консультанта

Друзья, у главных бухгалтеров сейчас горячая пора, а еще и новые ФСБУ и различные изменения в законодательстве!

Приглашаем принять участие в зимнем Курсе практикующего консультанта: «Налоги и налоговое право»: Актуальные вопросы налогового и бухгалтерского учёта, гражданского и хозяйственного права.⠀

Наш курс поможет во всем разобраться, все систематизировать и разложить по полочкам.

Мы расскажем о самых важных темах наступившего 2022 года в части налогового и бухгалтерского учёта, трудового, гражданского и хозяйственного права.

Рассмотрим новые ФСБУ, грядущие и наступившие изменения в законодательстве и не только!

Три дня только актуальная информация!

Курс будет интересен владельцам и руководителям бизнеса, главным бухгалтерам, руководителям юридических, кадровых служб – всем тем, от кого зависит четкое функционирование бизнеса.

Курс проводиться в очном (Екатеринбург) и on-line формате. Продолжительность 3 дня (14, 15, 16 февраля).

Программа курса