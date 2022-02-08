Обзор налоговых предложений 2022: единый налоговый счет, регистрация самозанятых через Госуслуги и отмена штрафов для МСП

Перед новым 2022 годом в Госдуму было внесено несколько налоговых законопроектов, которые облегчат жизнь бизнесу и самозанятым.

О снижении административной нагрузки на субъектов МСП

18 декабря Правительство внесло в Госдуму законопроект № 42172-8 «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях».

Законопроектом предлагается, что за впервые совершенное субъектами МСП и некоммерческими организациями правонарушение органы контроля и суды будут предупреждать, а не сразу штрафовать нарушителя. Норма распространяется на правонарушения, не связанные с причинением или угрозой причинения вреда здоровью людей, окружающей среде и имущественным ущербом.

Законопроектом также предусмотрено уменьшение размеров штрафов для микро- и малых предприятий и СОНКО и распространение на них правил КоАП о назначении административного наказания в виде административного штрафа индивидуальным предпринимателям.

Если категория «ИП» не указана в санкции статьи КоАП, то бизнесу будет назначаться половина от суммы штрафа.

Поправками также исключаются ситуации, когда за одно нарушение одновременно привлекаются к ответственности и предприниматель, и его сотрудник: в случае если виновен работник, работодатель освобождается от административной ответственности.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести запрет на наложение нескольких административных штрафов за совершение нескольких однотипных административных правонарушений, объединенных одним составом и выявленных в ходе осуществления госконтроля. В таких случаях предлагается назначать административное наказание как за одно правонарушение.

О постановке на учет в качестве самозанятого через Госуслуги

20 декабря Правительство внесло в Госдуму законопроект № 43000-8 "О внесении изменений в ст. 3 и 5 Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Законопроектом предусматривается установление дополнительной возможности направления заявления гражданами РФ и гражданами государств-членов Евразийского экономического союза о постановке на учет в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход с использованием портала «Госуслуг».

Дополнительная возможность взаимодействия с оператором единого портала позволит налогоплательщикам «расширить» оперативность подачи заявления в налоговый орган о постановке на учет и (или) снятии с учета в качестве плательщика НПД.

О ставках НДС для сырьевых товаров

20 декабря депутатами от фракции «Справедливая Россия» в Госдуму был внесен законопроект № 42420-8 «О внесении изменений в НК РФ в связи с принятием Федерального закона «О базовом доходе семей, имеющих детей».

Проект предусматривает, что налоговые ставки в отношении сырьевых товаров устанавливаются Правительством в размере от 0% до 20% самостоятельно по каждому виду товара.

При этом устанавливается, что к сырьевым товарам относятся:

минеральные продукты, продукты неорганической химии;

соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов;

органические химические соединения, удобрения;

необработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа, натуральный и искусственный мех;

древесина, древесный уголь, пробка;

жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни;

драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами;

никель, алюминий, свинец, цинк, олово, медь, черные металлы и иные недрагоценные металлы.

Коды видов товаров, перечисленных в настоящем абзаце, в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза определяются Правительством РФ.

Единый налоговый счет

24 декабря депутаты от фракции «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект № 46702-8 «О внесении изменений в ч. I и II HК РФ».

Единый налоговый счет — это новая система учета подлежащих уплате и уплаченных налогов, которая позволит учитывать результаты исполнения налогоплательщиком обязательств перед бюджетами бюджетной системы через формирование единого сальдо расчетов на его едином налоговом счете.

Предполагается, что принятие законопроекта исключит наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов и обеспечит экономически обоснованный расчет суммы пеней на общую сумму задолженности перед бюджетом.

В целях внедрения единого налогового счета устанавливаются единые сроки уплаты налогов, что приведет к упрощению платежного календаря налогоплательщиков.

Введение института единого налогового счета планируется одновременно с расширением сервисных возможностей ФНС: онлайн-доступности для плательщиков детализации начислений и уплаты налогов, а также дальнейшей интеграции с IT-платформами плательщиков в этой части.

Вступление в силу законопроекта предполагается с 1 января 2023 года.

Брызгалин Аркадий Викторович, руководитель Группы компаний «Налоги и финансовое право», к.ю.н.