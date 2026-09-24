Планирование бюджета университета без ручной работы: автоматизация и управление потребностями 

Чем крупнее университет, тем сложнее собрать эти потребности в единую систему, обеспечить их согласование и связать с источниками финансирования.

Когда в планировании участвуют сотни сотрудников, десятки подразделений и тысячи заявок, важно не просто собрать потребности, а выстроить единый управляемый процесс их обработки. Рассказываем, как на платформе 1С организовать полный цикл работы с потребностями — от их формирования и согласования до планирования финансирования и дальнейшего исполнения.