Планирование бюджета университета без ручной работы: автоматизация и управление потребностями 

Чем крупнее университет, тем сложнее собрать эти потребности в единую систему, обеспечить их согласование и связать с источниками финансирования.
Когда в планировании участвуют сотни сотрудников, десятки подразделений и тысячи заявок, важно не просто собрать потребности, а выстроить единый управляемый процесс их обработки. Рассказываем, как на платформе 1С организовать полный цикл работы с потребностями — от их формирования и согласования до планирования финансирования и дальнейшего исполнения.
Самое главное:
Бюджет университета начинается с потребностей подразделений. Исходная точка процесса — документ «Перечень потребностей подразделений в ТРУ».
Система поддерживает регламент бюджетной кампании: после ее завершения исходные данные фиксируются.
Плановые данные формируются на основании собранных потребностей, без повторного ввода.
Документы согласуются по маршруту, утвержденные редакции фиксируются, изменения оформляются новыми версиями.
На основании плановых данных запускаются закупки, а потребность сохраняет связь с последующими действиями.
Переход на 1С убирает разрыв между финансовым планированием и другими процессами университета.
Формирование и учет потребностей подразделений в системе финансового планирования вуза
Потребности подразделений университета существенно различаются. Одним необходимы лабораторное оборудование и приборы, другим — расходные материалы, программное обеспечение, услуги связи или ремонтные работы.
Чтобы включить потребность в финансовый план, недостаточно указать только наименование и стоимость. Необходимо определить параметры, которые будут использоваться при дальнейшем учете и финансировании: номенклатуру, характеристики, КВР, ОКПД2, КТРУ, источник финансирования, статью расходов и плановые сроки приобретения.
Поэтому первый этап автоматизации связан не с формированием бюджета, а с созданием единого механизма сбора и описания потребностей подразделений. Вместо разрозненных таблиц и переписки по электронной почте все данные фиксируются в единой системе по единым правилам.
Стандартизация информации позволяет использовать ее на последующих этапах бюджетного процесса без повторного ввода, ручной обработки и переноса данных между системами.
Автоматизация бюджетной кампании в университете: контроль сроков и фиксация потребностей
Сбор потребностей подразделений должен происходить в рамках установленного регламента. Бюджетная кампания имеет четкие сроки проведения, поэтому процесс не может оставаться открытым постоянно.
Обычно потребности на следующий финансовый год формируются в августе–сентябре. В этот период подразделения подают заявки на необходимые товары, работы и услуги. После завершения кампании собранные данные должны быть зафиксированы и использованы для формирования плановых показателей.
Если возможность добавлять новые потребности сохраняется и после окончания установленного срока, финансовое планирование превращается в непрерывное уточнение исходных данных. Это затрудняет консолидацию информации, подготовку финансового плана и принятие управленческих решений.
Поэтому информационная система должна поддерживать не только работу с документами, но и регламент бюджетного процесса. Пока бюджетная кампания открыта, подразделения могут формировать и корректировать свои потребности. После ее завершения исходные данные фиксируются, а финансовая служба приступает к формированию плановых показателей.
Как организовать бюджетную кампанию в университете без Excel и электронной почты? Если процесс сбора потребностей и согласования заявок занимает недели и требует постоянной работы с таблицами, его можно перенести в единую систему на 1С. Специалисты компании «Бизнес Системы» помогают автоматизировать сбор потребностей, согласование и финансовое планирование на платформе 1С с учетом особенностей образовательных организаций.
Многолетнее финансовое планирование потребностей в университете
Финансовое планирование в университете не всегда ограничивается одним финансовым годом. Крупные ремонты, сопровождение информационных систем, обслуживание оборудования и реализация долгосрочных проектов могут требовать финансирования на протяжении нескольких лет.
Поэтому уже на этапе формирования потребности важно учитывать не только ее общую стоимость, но и распределение расходов по периодам. Это позволяет заранее определить объем финансирования на каждый год реализации и спланировать нагрузку на бюджет.
Дополнительно расходы могут детализироваться по месяцам, что дает более точное представление о сроках возникновения финансовых обязательств и потребности в денежных средствах.
В результате финансовая служба получает информацию не только о сумме будущих расходов, но и о времени их возникновения. Для бюджетного процесса это имеет принципиальное значение: одинаковый объем финансирования может по-разному влиять на бюджет в зависимости от того, распределен он на несколько периодов или приходится на ограниченный промежуток времени.
Автоматическое формирование плановых данных на основе потребностей
После того как подразделения сформировали свои потребности, к работе приступает финансовая служба. Одно из ключевых преимуществ автоматизации на этом этапе заключается в том, что плановые показатели формируются на основе уже собранных данных.
Вместо повторного переноса информации из таблиц и документов экономист использует сведения, которые были введены ранее. Потребности подразделений становятся исходными данными для дальнейшего финансового планирования.
Такой подход позволяет сократить количество ручных операций и снизить риск ошибок при работе с большими объемами данных. Сотрудники не переносят информацию между документами, а используют ее на следующем этапе процесса.
При этом система поддерживает не только первоначальное формирование бюджета. В течение года финансовая служба может создавать и корректировать плановые показатели с учетом новых задач, изменений лимитов и других обстоятельств. Это позволяет использовать единый инструмент как для бюджетной кампании, так и для последующего управления финансовым планом.
Автоматизация согласования потребностей и бюджетных заявок в университете
В процессе финансового планирования участвуют разные подразделения и ответственные сотрудники. Руководители оценивают обоснованность потребностей, финансовая служба проверяет соответствие плановым показателям, а профильные специалисты могут контролировать отдельные параметры расходов.
При согласовании с помощью электронной почты и файлов возникают типичные проблемы: появляются разные версии документов, усложняется контроль замечаний, становится трудно определить актуальную редакцию и отследить внесенные изменения.
В единой информационной системе согласование становится частью регламентированного процесса. Документ последовательно проходит все предусмотренные этапы, а участники могут утвердить его, вернуть на доработку или оставить комментарии.
После внесения изменений документ повторно проходит установленный маршрут согласования. Это гарантирует, что все участники рассматривают актуальную редакцию и принимают решения на основе одних и тех же данных.
В результате согласование превращается в прозрачный и контролируемый процесс, исключающий проблемы, связанные с пересылкой файлов и управлением версиями документов.
Контроль версий и запрет редактирования утвержденных документов
После завершения согласования документ должен быть утвержден и недоступен для редактирования. Это не техническое ограничение, а важный элемент финансового контроля и прозрачности бюджетного процесса.
Если после утверждения потребность можно изменить без повторного согласования, становится невозможно однозначно определить, какая именно редакция была рассмотрена и одобрена участниками процесса. В результате теряется достоверность согласованных данных и снижается управляемость финансового планирования.
Поэтому утвержденная версия документа сохраняется в неизменном виде. Если возникает необходимость скорректировать потребность, создается новая редакция, которая проходит полный цикл согласования повторно.
Такой подход позволяет:
сохранять историю изменений по каждой потребности;
видеть все редакции документа и результаты их согласования;
контролировать, какие данные были утверждены в конкретный момент времени;
обеспечивать прозрачность и прослеживаемость финансовых решений;
исключать несанкционированные изменения после согласования.
В результате финансовая служба получает возможность не только работать с актуальными данными, но и в любой момент восстановить историю изменений, определить причины корректировок и увидеть, какие версии документа проходили согласование на каждом этапе бюджетного процесса.
Интеграция финансового планирования с закупками и обеспечением подразделений
Формирование бюджета — важный этап финансового планирования, но не его конечная цель. Задача университета заключается не только в планировании расходов, а в обеспечении подразделений необходимыми товарами, работами и услугами.
Если подразделению требуется оборудование, программное обеспечение или услуги, после утверждения финансирования необходимо организовать дальнейшую работу: провести закупочные процедуры, оформить необходимые документы и обеспечить подразделение требуемыми товарами, работами или услугами.
Поэтому данные, сформированные на этапе планирования, используются для запуска последующих процессов:
подготовки служебных записок;
формирования заявок на закупку;
проведения закупочных и конкурентных процедур;
оформления документов на получение товаров, работ и услуг;
учета поступивших материальных ценностей.
В результате выстраивается единая цепочка взаимосвязанных процессов: Потребность → Планирование → Согласование → Бюджетирование → Закупка → Обеспечение подразделения.
Главное преимущество такого подхода — сквозная прослеживаемость. По каждой потребности можно увидеть весь путь: от планирования и выделения финансирования до закупки и фактического обеспечения подразделения.
Переход на 1С: единая информационная среда для финансового планирования университета
По мере роста объема данных, количества пользователей и сложности процессов требования к системе финансового планирования неизбежно меняются.
Ранее для этих задач использовалось решение на базе Microsoft Access. Такой подход мог эффективно работать на определенном этапе развития организации, однако со временем отдельная программа начинает превращаться в изолированный информационный контур, требующий постоянного обмена данными с другими системами.
При этом бухгалтерский и кадровый учет в университете уже ведутся в 1С:БГУ и 1С:ЗКГУ. Возникает необходимость поддерживать согласованность справочников, пользователей и данных между несколькими решениями.
Переход на платформу 1С позволяет включить финансовое планирование в единую информационную среду университета. В работе используются общие справочники, единые механизмы управления пользователями и правами доступа, а сами процессы могут быть связаны с бухгалтерским, кадровым и другими направлениями учета.
В результате финансовое планирование становится частью общей цифровой экосистемы университета, а данные и процессы перестают существовать в отрыве друг от друга.
Что меняется после автоматизации финансового планирования
Автоматизация финансового планирования — это не просто перевод документов в электронный вид. Она меняет сам подход к работе с потребностями и финансовыми данными.
В результате:
потребности подразделений формируются и хранятся в единой системе;
финансовая служба работает с актуальными данными без повторного сбора и консолидации информации;
планирование строится на основе уже сформированных потребностей;
согласование проходит по утвержденным маршрутам;
утвержденные решения фиксируются, а изменения сохраняются в виде новых версий;
данные финансового плана используются на последующих этапах закупочной деятельности.
Бюджет перестает быть отдельным документом, который создается один раз в год. Он становится частью единого процесса управления потребностями университета. В этом и заключается основной эффект автоматизации: все этапы — от формирования потребности до закупки и обеспечения подразделения — объединяются в единую систему с прозрачными правилами, актуальными данными и полной прослеживаемостью решений.
В результате сокращается количество ручных операций, исключается дублирование данных, ускоряется согласование документов, а руководители получают актуальную информацию для принятия решений. Сотрудники работают в единой системе без постоянного обмена таблицами и поиска последних версий файлов.
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