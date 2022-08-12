Трудовые проверки

Что нужно знать любому работодателю о проверках ГИТ?

ГИТ – государственная инспекция труда. Надзорный орган, который может проверить любую компанию или ИП, который является работодателем. Да-да, кроме налоговиков к вам могут прийти и другие проверяющие и заглянуть в документы.

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Что нужно знать любому работодателю о проверках ГИТ?

Существует два типа проверок: плановые и внеплановые. В 2022 г. плановые контрольные (надзорные) мероприятия ГИТ не проводит (п. 1 Постановления Правительства от 10.03.2022 № 336). Поэтому поговорим о внеплановых проверках, которые чаще других вредят работодателю.

Когда трудинспекция придет с внеплановой проверкой?

ГИТ может проводить их неоднократно в течение года, если есть основания, например, заявления работников.

На внеплановой основе проводят инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарную и выездную проверки (п. 35 Положения, утвержденного Постановлением Правительства от 21.07.2021 № 1230).

В 2022 году ГИТ может проводить внеплановые мероприятия в исключительных случаях, например (пп. «а», «б» п. 3 Постановления Правительства от 10.03.2022 № 336):

  • по согласованию с прокуратурой — если есть непосредственная угроза причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан или имеются факты причинения такого вреда;
  • без согласования с прокуратурой — если есть поручение президента.

Если вы понимаете, что вас проверяют безосновательно, можно подать жалобу на контрольное мероприятие, которое нарушает введенные запреты и ограничения. Сделать это можно через портал Госуслуг. Срок рассмотрения жалобы — один рабочий день.

Почему происходят внеплановые проверки?

Чаще всего они возникают из-за конфликта с сотрудником. Для многих работников это железный аргумент: я буду жаловаться в инспекцию и в прокуратуру. И работодатель, боясь, что не пройдет проверку дает возможность себя шантажировать.

Стоит ли опасаться проверки? Если у вас все в порядке с кадровыми документами, вы следите за охраной труда, правильно считаете и выдаете зарплату, то проблем не будет. Однако, бывает, что самые идеальные работодатели допускают промахи. Например, забывают подписать согласие об обработке персональных данных.

А вот и другие частые ошибки, которые встречаются у компаний:

  • нет нормальных трудовых договоров или вообще никаких;
  • нет локальных актов (ПВТР, положение о премиях, зарплате, командировках и пр.);
  • заработная плата платится 1 раз в месяц или 2 раза, но первая часть — аванс в жесткой сумме, а не за фактически отработанное время;
  • сотрудники годами официально не ходят в отпуск;
  • не выдаются на руки расчетные листки;
  • нет документов об охране труда, проведенной спецоценке условий труда и других аналогичных документов.

Когда бухгалтер отвечает в компании не только за бухгалтерию, но и за кадры, ему трудно следить за всеми изменениями и законами сразу. Пока изучает поправки в НК — пропустит новое постановление по охране труда. По-хорошему, заниматься вопросами кадрового учета и другими, связанными с работниками, должен отдельный специалист, а то и не один. Но на практике все не так идеально.

Если у вас возникли трудности с учетом кадров — задавайте вопросы профессионалам Бухгалтерии Сервис. Дадим развернутый ответ со ссылками на законодательство.

Что проверяет ГИТ?

Во время внепланового контрольного мероприятия могут проверить трудовые договоры, приказы, локальные нормативные акты и т. д., а также провести, осмотр рабочих мест.

Во время проверки инспектор обязательно применяет проверочные листы, утвержденные Приказом Роструда от 01.02.2022 № 20. Госинспектор ограничен вопросами, которые обозначены в этих листах, поэтому рекомендуем заранее ознакомиться с проверочными листами, которые размещены на сайте Роструда.

Вы можете проверить себя также с помощью электронного инспектора — онлайн-сервиса, который позволит понять, соблюдаете ли вы законодательство о труде и вовремя исправить недочеты.

К какой ответственности готовиться?

Штрафы за нарушение трудового законодательства для организаций варьируются от 30 тыс. до 100 тыс. рублей в зависимости от вида нарушения. При повторном аналогичном нарушении могут достигать 200 тыс. рублей. Также существует ответственность в виде административного приостановление деятельности на срок до 90 суток, если совершено повторное аналогичное нарушение в сфере охраны труда.

Как проверить свои кадры быстро?

Если у вас нет времени отвечать на вопросы электронного инспектора и вникать в проверочные листы госинспектора — воспользуйтесь нашим чек-листом. Он поможет быстро понять, в порядке ли ваши кадры.

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