Сотрудник не берет отпуск годами. Риски для бизнеса

Ежегодно работодатели составляют графики отпусков. Их обязаны соблюдать и сотрудники, и организации. Изменения в течение года в график, конечно, вносят, но есть работники, которые не желают отдыхать.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск положен всем работникам. Стандартная продолжительность такого отпуска составляет 28 календарных дней за каждый рабочий год (115 ТК). Бывают и особые случаи, например, несовершеннолетние работники имеют право на удлиненный основной отпуск — 31 день, а учителя — на 42 дня.

Претендовать на отдых в виде отпуска сотрудник может, отработав всего полгода. Если договориться с руководителем, то отпуск можно взять и раньше (122 ТК).

Как правильно сотрудники должны уходить в отпуск. График отпусков

В конце года, не позднее, чем за две недели до его окончания, нужно утвердить график отпусков. В 2022 году утвердить график нужно до 17 декабря 2022. Каждого сотрудника знакомят с документом под роспись. Как мы уже сказали, график обязателен для исполнения как для работодателя, так и для сотрудников.

При переносе отпуска или его отмене, по производственной необходимости, например, в график вносят изменения, с ними работников, которых они касаются, также нужно ознакомить под роспись.

Есть случаи, когда работник может сам выбирать удобное время для отдыха. Например, совместитель имеет право взять отпуск тогда же, когда он у него будет на основной работе. Если в конце года предполагалось, что в отпуск он пойдет в апреле, а потом на основной работе произошли изменения и ему перенесли период отпуска на июль, то и по совместительству он сможет перенести время отдыха.

Чтобы внести изменения в график в такой ситуации, нужно взять у работника заявление и оформить приказ.

Обратите внимание! Переносить отпуск так, что сотрудник не будет отдыхать более двух лет подряд, нельзя (часть 4 статья 124 ТК). Работодателю грозит административная ответственность в виде штрафа: от 30 000 до 50 000 рублей на юридическое лицо, на должное лицо — от 1 000 до 5 000 рублей. При повторном нарушении должностное лицо (обычно это руководитель) может быть дисквалифицировано на срок от года до трех лет.

О том, что у работника скоро наступит отпуск, работодатель письменно предупреждает его за две недели (часть 3 статьи 123 ТК). Заявление на отпуск по графику писать не требуется, но нужно оформить приказ о предоставлении отпуска и ознакомить с ним работника под роспись.

Не позднее, чем за три рабочих дня до отпуска, компания обязана рассчитать и выдать отпускные. Нередко сотрудники просят отпустить их в отпуск пораньше, а руководитель соглашается. Причем «раньше» может быть «уже завтра». В этом случае произойдет нарушение срока выплаты отпускных, ведь даже если бухгалтерия рассчитает работника по отпускным в тот же день, в срок — три рабочих дня она уже не уложится. Это тоже нарушение и при выявлении грозит штрафами, аналогичными указанным выше.

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Что можно и нельзя делать

Допускается делить отпуск на части. При этом одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней, вторую же можно дробить на любое количество частей.

Например, некоторым работникам удобно брать отпуск только по рабочим дням (с понедельника по пятницу), а выходные не включать (закон это не запрещает).

А вот действовать наоборот — забирать в счет отпуска только выходные (субботу и воскресенье) — не рекомендуется. Такая ситуация привлечет внимание трудовой инспекции.

Работник не хочет выходить в отпуск

Если работник отказывается идти в отпуск и знакомиться с документами под подпись, советуем пригласить минимум двух свидетелей и зачитать приказ или другие документы по отпуску вслух. После этого составить акт о том, что сотрудник был ознакомлен с документами устно, так как отказался поставить подпись об ознакомлении.

Это позволит, при необходимости, подтвердить, что работодатель отправил работника в отпуск с соблюдением требований закона. Если работник все таки решит явиться на работу, то отмечать ему явку в табеле учета рабочего времени и начислять за это время зарплату не нужно.

Есть миф о том, что дни, которые работник не отгулял вовремя со временем «сгорят». Это не правда. Работодатель обязан или предоставить все неиспользованные дни для отдыха, добавляя их в график отпусков, например, присоединяя к основному отпуску в текущем году. Или обязан выплатить компенсацию за все дни неиспользованного отпуска при увольнении.