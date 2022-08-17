Трудовой договор с единственным учредителем. Почему специалисты не согласны с министрами

Оценка позиции Минтруда и Минфина

Минтруд считает, что трудовой договор невозможно заключить, потому что со стороны работника и работодателя подписывает один и тот же участник:

«Подписание трудового договора одним и тем же лицом от имени работника и работодателя не допускается. Единственный участник общества своим решением возлагает на себя функции единоличного исполнительного органа - директора, генерального директора, президента и т. д. Управленческая деятельность в этом случае осуществляется без заключения какого-либо договора, в том числе трудового».

По сути, это тот самый канцеляризм, от которого наши органы власти стараются уйти. Например, налоговая успешно справляется. Налоговики сейчас проверяют достоверность и факт сделки, а не только хорошо оформленные документы по сделке.

Минтруд признает, что управленческая деятельность у генерального директора-учредителя есть и осуществлять ее можно без заключения трудового договора.

Аналогичное мнении высказывал и Минфин в 2019 году (письмо от 20.11.2019 № 03-12-13/89698):

«В случае если руководителем организации является ее единственный учредитель, то трудовые отношения с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества в качестве генерального директора, как с работником оформляются не трудовым договором, а решением единственного участника. При этом отсутствие заключенного трудового договора с руководителем организации не означает отсутствия трудовых отношений».

Ощущение, что в данной части Минтруд и Минфин солидарны и пришли к выводу, что руководитель-учредитель может выполнять трудовую функцию без заключения трудового договора.

Но далее Минтруд настаивает:

«На отношения единственного участника общества с учрежденным им обществом трудовое законодательство не распространяется. Таким образом, нормы трудового законодательства о заработной плате, режиме рабочего времени, отпуске, ведении трудовой книжки, о коллективном договоре и другие на руководителя организации, который является единственным участником (учредителем), членом организации, собственником ее имущества, не распространяются».

Это сообщение от Минтруда запутало всех и создает очень много вопросов без ответов. Следуя логике Минтруда, учредитель принимает на себя функцию генерального директора заниматься управленческой деятельностью своей компании. Вместе с тем нормы трудового законодательства на него не распространяются, вознаграждение за труд не положено и в отпуск оплачиваемый уйти он не может. Очень похоже на крепостное право. Видимо Минтруд считает, что такие руководители должны жить на дивиденды от прибыли, но что делать, когда:

У компании нет прибыли. Да, так бывает в условиях постоянных кризисов. Дивиденды могу быть реинвестированы в бизнес, а не выплачены. До 1 октября (а возможно и далее) действует мораторий на выплату дивидендов.

Нужен ли трудовой договор генеральному директору-учредителю?

Как видно из мнений Минтруда и Минфина, заключать трудовой договор с директором-учредителем не нужно. Но такой подход:

Противоречит ст. 16 ТК , где говорится, что трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с настоящим Кодексом. Ставит под сомнение правомерность включения выплат «руководителю без трудового договора» в состав расходов при ОСНО, при УСН или ЕСХН. Ведь на основании ст. 255 НК в расходы на оплату труда включаются начисления, предусмотренные трудовым договором.

Аргументы в пользу заключения трудового договора с руководителем – единственным учредителем

Аргументы в пользу заключения ТД с руководителем – единственным учредителем:

В соответствии с п. 1 и п. 4 ст. 40 ФЗ-14 «Об обществах с ограниченной ответственностью» отношения общества с единоличным исполнительным органом (то есть директором) в любом случае оформляются договором. Никаких исключений для руководителя — единственного участника ООО данный закон не устанавливает. В ч. 2 ст. 273 ТК говорится лишь о том, что руководитель, являющийся единственным участником ООО, не нуждается в тех гарантиях, которые установлены главой 43 ТК. Что не исключает оформления с ним трудового договора. Отсутствие трудового договора с генеральным директором и неначисление ему зарплаты или иного вознаграждения может поставить под сомнение легитимность его действий, как представителя ООО в отношениях с третьими лицами. Ведь обычный участник не вправе заключать сделки и подписывать платежные документы.

Кроме того, когда мы делаем планирование продукта для бизнесмена, то предлагаем поступать с точностью наоборот мнению Минтруда:

На старте проекта на дивиденды не нужно рассчитывать, их нужно рассчитывать исходя от окупаемости проекта. Нужно заложить в себестоимость продукта заработную плату генерального директора, чтобы, когда учредитель решил выйти из операционки и нанять специалиста, у него было из чего платить заработную плату.

На наш взгляд письма Минтруда – это субъективное мнение ведомства. О чем они и говорят в письмах:

«Мнение Минтруда России по вопросам, содержащимся в письме, не является разъяснением и нормативным правовым актом».

Мнение – это не закон, нормы которого необходимо соблюдать. Мы рекомендуем руководствоваться здравой логикой, при которой работа генеральным директором – это трудовая функция, за выполнение которой необходимо выплачивать вознаграждение и гарантировать социальные блага.