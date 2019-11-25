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Бухгалтерия Ада слушает

Зачем нужен управленческий учет бухгалтеру. Рассказываю

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Работала я как-то финансовым директором в сети магазинов. Считала маржу, наценку, рентабельность и всей душой болела за бизнес, так как моя премия зависела от прибыли. когда только пришла, смотрю, что особо считать нечего, сеть в стабильно глубоком таком минусе.

Стала смотреть причины, мда. Минуса, как выяснилось, складывались из мелочей, а мелочи из-за отсутствия учёта и контроля. Пришлось первым делом вводить жёсткий бюджет с нормами текущих расходов, недостач, списаний.

Коммерческому отделу выкатила план по марже, пошла от простого - общая торговая наценка должна быть не ниже такой-то цифры. С коммерческим директором пришлось расстаться по плохому - выгнать к чертям собачьим. Потому что главный затык был на нем. Самое интересное началось именно после после изгнания этого черта из "закупочного рая".

Неожиданно в офис пошли поставщики с продуктами на пробу, такой мини продуктовый рай: колбаски, конфетки, печеньки, соки и даже винишко... Да и за год бонусов собрали больше чем за предыдущие три. А все просто началось с постановки управленческого учёта.

Я не пропагандирую управленческий учет, в конце концов это выбор предпринимателя. Но практика показывает, что там где его нет, предприятие может и поплывет красиво, как Титаник, но в конце всенепременно утонет. Если не считать свои деньги, то за вас их посчитают другие.

Не делай как Буратино: "На этом поле выкопай ямку, скажи три раза: "Крекс, фекс, пекс", положи в ямку золотой, засыпь землей, сверху посыпь солью, полей хорошенько и иди спать." Закажи постановку управленческого учёта, конкретно без воды поможем.

 Пиши: buhada2020@yandex.ru

управленческий учет
Бухгалтерия Ада слушает

Блог о бизнесе и экономике от членов группы Налоговых консультантов в Фейсбуке Ольги Ганюшкиной и Анастасии Переваловой. Все тексты блога мы пишем вдвоем. Несмотря на значительное расстояние между нами и разницу в возрасте, мы находимся на одном уровне доходов и с одинаковым способом заработка. Совпадений вообще намного больше, чем могло бы быть, что в итоге привело нас к мысли создать и вести единый блог. Мы пишем о сегодняшних буднях бизнеса с точки зрения практикующих главных бухгалтеров, финансовых директоров и собственников, которыми мы являемся, управляя собственными бухгалтерскими фирмами.

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