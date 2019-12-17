Что можно построить из пятидесяти кубов? Хроника выездной налоговой проверки. День третий





ДЕНЬ 3

ФНС: ладно, с котом все понятно. Давайте дальше, еще много вопросов.

Ничего тебе не понятно, подумал Буся….Элитный я кот, понятно? Мой родный брат в Эрмитаже служит, а это не хухры-мухры…Дед наш по материнской линии Мейн куном был.

Дальше события развиваются параллельно.

Главный из ФНС

Продолжает допрашивать Петровну.

ФНС: по поводу расходов пиломатериала на строительство сторожки возле утопшего в болоте Камаза. Во-первых пятьдесят кубов. Во-вторых, в процессе осмотра болота никакой сторожки из пятидесяти кубов леса замечено не было.

П: а кострище видели?

ФНС: … не помню, вроде было что то

П: так это она и есть – сгорела! Неосторожное обращение с огнем, пришлось даже штраф большой заплатить за несоблюдение правил пожарной безопасности.

ФНС: все пятьдесят кубов сгорели?

П: (не моргнув глазом) да!

ФНС: слушайте, Вы себе представляете что можно построить из пятидесяти кубов? Небольшую деревню!

П: слушайте теперь Вы. У нас есть официальный акт об уничтожении огнем пятидесяти кубов леса и уплаченный штраф, заметьте немаленький. Все Ваши домыслы не подкреплены документами. А у нас факты, документально оформленные, подтвержденные третьей стороной..

Закон В рамках проведения выездной налоговой проверки инвентаризацию имущества могут проводить налоговые органы (подп. 6 п. 1 ст. 31, п. 13 ст. 89 НК РФ). В случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями обязательна инвентаризация имущества (п. 27 Положения по бухгалтерскому учету N 34н, а также в Письме Минфина России от 25.12.2015 N 07-01-12/76134). Это необходимо, чтобы установить, какое именно имущество и в каком количестве было испорчено. Должны быть документы, подтверждающие факт стихийного бедствия, выданные соответствующим государственным органом (учреждением) или органом местного самоуправления (это может быть Росгидромет, МЧС). А также необходимы следующие документы: протокол осмотра, акт, приказ руководителя, акт комиссии и т.д., которые подтверждают, что поврежденное имущество находилось в зоне чрезвычайной ситуации (пожара). Ну и это не все. Для списания ущерба, из-за пожара необходима справка о закрытии уголовного дела, которая документально подтверждает факт отсутствия виновных лиц (Письмо Минфина России от 16.01.2006 N 03-03-04/1/18, Письмо УФНС России по г. Москве от 15.01.2007 N 19-11/2462). В случае отсутствия такой справки списать на затраты расходы вряд ли получится. Если виновное лицо установлено, то за его счет организация сможет полностью или частично возместить сумму причиненного ущерба. В налоговом учете это относится на внереализационные расходы на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 265 НК РФ. Восстанавливать НДС по утраченному при пожаре имуществу не нужно (Письма Минфина России от 15.05.2019 N 03-07-11/34572, ФНС России от 21.05.2015 N ГД-4-3/8627@).

Двое из ФНС

Пока главный препирается с Петровной, двое других осматривают стеллаж во всю стену, уставленный папками с документами. Полистав пару папок с текущим годом, подходят к главному и шепчутся. Главный дает команду изымать все по описи. После чего приносят большие черные мешки и начинают складывать туда папки со стеллажа. Опись изъятых документов пишут с названий папок.

Закон В ходе ВНП налоговая инспекция имеет право произвести выемку документов (ст.94 НК РФ). Причем инспекция имеет право не выставлять требование на выемку, а произвести сразу изъятие, если у инспекторов есть обоснованные подозрения, что нужные им документы налогоплательщик может уничтожить, скрыть, изменить. (пп. 3 п. 1 ст. 31, п. 14 ст. 89, п. 8 ст. 94 НК РФ, Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 20.12.2012 N А33-5705/2012). Выемку проводят в присутствии налогоплательщика и с понятыми. Изъятые документы и предметы описывают в протоколе, копию которого вам должны вручить. Вместо изъятых оригиналов документов вам выдадут их заверенные копии.

Еще один из ФНС

Включает компьютер Раечки, вход без пароля, на рабочем столе пара вордовских файла, в одном на весь лист текст ОБЕД С 13.00 ДО 14.00, во втором КАССА. Один файл Эксель полный хаотично раскиданных цифр. Ярлык 1С 7.7 с пустым списком баз. И подключение к удаленному рабочему столу, при запуске которого выдалось сообщение о том, что компьютер выключен или не в сети.

Включает компы Гули Рафиковны и Петровны с тем же результатом.

А вот Светкин… на рабочем столе висел ярлык 1С7.7, с непустым списком баз, с именем ЧОРНАЯ БАЗА. О чем незамедлительно было доложено главному. Системники тоже погрузили в черные мешки и включили в опись.

Закон Необходимо предоставить компьютер к осмотру незамедлительно после того, как инспектор потребует это.(ст. 92 НК РФ). Более того осмотр компьютеров не выходит за рамки полномочий инспекторов (Определение Верховного суда РФ от 17.07.2017 № 302-КГ17-8315).Ст. 94 НК РФ расширяет объем истребуемых материалов, документов и предметов. Изъятие документов, хранящихся в электронном виде, можно получить в результате выемки жестких дисков, системных блоков, серверов и т.д. Определение конкретного предмета выемки находится в компетенции налогового органа. Если компания что-то скрывает, то налоговики вправе провести выемку (ст. 31 НК РФ). В данном случае сопротивляться бессмысленно и незаконно.

Маски шоу с автоматами

Спят в приемной на диване. Умаялись охранять четырех мужиков из ФНС от Петровны с котом.

Буся

Буся рванул в кабинет Ираиды Арнольдовны. На столе стоял новенький макбук за 179 тыщ. Буся тяжко вздохнул, погладил лапой серебристую красоту, прости дружищще так надо. Слегка приоткрыл лапой крышку, подождал пока включится, после чего методично и аккуратно вылил на него все накопленное с утра содержимое мочевого пузыря. Короче нассал…

Через 40 минут в кабинет Ираиды зашел главный и забрал макбук в отдельный мешок.

Продолжение следует….