Бухгалтерские горизонты: как достичь карьерного роста и реализовать мечту о собственном успешном деле

«Хочется больше зарабатывать или вообще уйти в свободное плавание - за свободой и большим доходом» - так мыслят многие бухгалтеры. Однако продолжают балансировать между работой в найме и ведением клиентов на удаленке. Что может мешать вырасти в доходе в найме либо уйти полностью в свой стабильный аутсорсинговый бизнес?

В этой статье разберем варианты карьерного роста бухгалтера и действия, помогающие его достичь, а также эффективные шаги для успешного выхода из  найма.

Каждому специалисту необходимо в какой-то момент принять ключевое решение -  выбрать путь дальнейшего развития. Именно с момента принятия решения о том, в каком направлении хочется карьерного роста, необходимо начать разработку плана действий, чтобы не распыляться и направить свои усилия в одно из направлений:

  • карьерный рост в найме – в компаниях, в том числе, аутсорсинговых;

  • уход в аутсорсинг - создание и развитие собственного аутсорсингового бизнеса.

Карьерный рост в найме, в том числе, в аутсорсинговой компании, возможен за счет изменения специализации.

Анализируя происходящие изменения в области налогового и бухгалтерского учета, можно предположить, что некоторые специализации будут высоко цениться и достойно оплачиваться, в частности:

Востребованная специализация бухгалтера

Польза для бизнеса от специалиста с этой специализацией

Налоговое планирование и налоговое моделирование

  • выбор системы налогообложения, которая оптимизирует расходы на налоги

  • составление графиков налоговых платежей и плана расходов во избежание кассовых разрывов

  • использование налоговых льгот и законное снижение налоговой нагрузки

Финансовый анализ

  • прозрачная информация о финансовом состоянии компании и перспективах развития

Управленческий учет

  • данные о движении денежных средств для оперативного управления компанией

Аудиторский анализ

  • достоверная информацию о состоянии дел в компании и наличии рисков перед продажей,  реструктуризацией,  привлечением инвестиций или кредитованием

Навыки ведения учета по международным стандартам

  • получение специалиста, который поможет при выходе на международный рынок

Навыки автоматизации учета посредством ИИ

  • сокращение временных и материальных расходов на обработку массивов данных

Обучение новой специализации и повышение квалификации в любой выбранной области помогут оставаться конкурентоспособным на рынке труда, способствуют карьерному росту в найме и постепенно формируют фундамент для выхода из найма.

Варианты карьерного роста бухгалтера после изменения специализации:

  1. Главный бухгалтер: управление всей бухгалтерией компании, включая финансовую отчетность и взаимодействие с внешними аудиторами

  2. Финансовый директор: высшая управленческая позиция, отвечающая за финансовую стратегию и управление финансами компании

  3. Руководитель нишевого направления в части бухгалтерского и налогового учета в крупной аутсорсинговой компании

  4. Управляющий проектами: участие в проектах по внедрению новых систем учета или оптимизации бизнес-процессов, управление учетом в  филиальной сети как на местном, так и на международном рынке

  5. Создание собственного аутсорсингового бизнеса, начиная с консультирования отдельных клиентов до заключения договоров длительного сопровождения клиентов (аутсорсинг).

В случае ухода из найма, варианты работы с клиентами и развития своего дела могут быть следующими:

  • разовые консультационные услуги в области бухгалтерского и  налогового учета или финансового планирования для юридических и физических лиц

  • длительное сопровождение клиентов-юридических лиц по договору (аутсорсинговые услуги).

Прежде чем поставить цель о выходе из найма, нужно понимать, что ключевое отличие консалтинга от аутсорсинга - в длительности оказания услуг клиенту и перечне задач и целей.

В случае, если бухгалтер предпочитает стабильный и предсказуемый  доход в течение длительного времени, необходимо выстраивать стратегию развития своих услуг в направлении аутсорсинга.

Однако бухгалтеры могут испытывать страх перед выходом из найма и многие не один год балансируют между наймом и ведением клиентов на удаленке, увеличивая нагрузку и уровень стресса, но не наблюдая положительных изменений в доходе и карьере.

Почему бухгалтеру сложно решиться полностью уйти из найма?

Рассмотрим основные блоки, которые мешают работать на себя:

1.     Неопределенность в  размере постоянного дохода: в отличие от стабильной зарплаты, работа на себя может привести к колебаниям в доходах, что является основным страхом при принятии решения об уходе из найма.

2.     Нехватка клиентов:  страх не найти достаточного количества платежеспособных клиентов или  потерять уже имеющихся, что повлечет потерю дохода

3.     Конкуренция: неуверенность в своих компетенциях и низкая оценка своих услуг в надежде переманить клиентов от конкурентов, что приводит к необоснованному демпингу стоимости услуг и, как следствие, необходимости поиска новых клиентов и росту нагрузки

4.     Отсутствие опыта в ведении бизнеса и самоорганизации: непонимание основ создания бизнеса и выстраивания бизнес-процессов, нехватка навыков в создании и управлении командой, навыков в продвижении и продаже услуг могут замедлить развитие своего дела на любом этапе и привести к возврату в найм.

Мы понимаем, насколько сложно в одиночку преодолеть все сложности, которые возникают при создании и развитии своих аутсорсинговых услуг, поэтому разработали Чек-лист с рекомендациями

Скачивайте чек-лист, сверяйте свои действия с рекомендациями и при необходимости корректируйте порядок своих действий для достижения своей цели в карьере и доходе.

Что мешает вырасти в карьере или уйти из найма?

Чек-лист с рекомендациями

Узнайте, какие действия и инструменты помогают эффективнее и быстрее достичь карьерного роста или устойчивого развития своего дела

В следующей статье расскажем, почему предприниматели не спешат заключать с договор с некоторыми аутсорсерами, но при этом обращаются к их коллегам-конкурентам. От чего это зависит и  как этого избежать?

Следите за публикациями и вступайте в наш ТГ-канал , где мы помогаем усиливать ваши навыки и быть на шаг впереди, чтобы расти в доходе.

