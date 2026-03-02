Бухгалтерские горизонты: как достичь карьерного роста и реализовать мечту о собственном успешном деле
В этой статье разберем варианты карьерного роста бухгалтера и действия, помогающие его достичь, а также эффективные шаги для успешного выхода из найма.
Каждому специалисту необходимо в какой-то момент принять ключевое решение - выбрать путь дальнейшего развития. Именно с момента принятия решения о том, в каком направлении хочется карьерного роста, необходимо начать разработку плана действий, чтобы не распыляться и направить свои усилия в одно из направлений:
карьерный рост в найме – в компаниях, в том числе, аутсорсинговых;
уход в аутсорсинг - создание и развитие собственного аутсорсингового бизнеса.
Карьерный рост в найме, в том числе, в аутсорсинговой компании, возможен за счет изменения специализации.
Анализируя происходящие изменения в области налогового и бухгалтерского учета, можно предположить, что некоторые специализации будут высоко цениться и достойно оплачиваться, в частности:
Востребованная специализация бухгалтера
Польза для бизнеса от специалиста с этой специализацией
Налоговое планирование и налоговое моделирование
Финансовый анализ
Управленческий учет
Аудиторский анализ
Навыки ведения учета по международным стандартам
Навыки автоматизации учета посредством ИИ
Обучение новой специализации и повышение квалификации в любой выбранной области помогут оставаться конкурентоспособным на рынке труда, способствуют карьерному росту в найме и постепенно формируют фундамент для выхода из найма.
Варианты карьерного роста бухгалтера после изменения специализации:
Главный бухгалтер: управление всей бухгалтерией компании, включая финансовую отчетность и взаимодействие с внешними аудиторами
Финансовый директор: высшая управленческая позиция, отвечающая за финансовую стратегию и управление финансами компании
Руководитель нишевого направления в части бухгалтерского и налогового учета в крупной аутсорсинговой компании
Управляющий проектами: участие в проектах по внедрению новых систем учета или оптимизации бизнес-процессов, управление учетом в филиальной сети как на местном, так и на международном рынке
Создание собственного аутсорсингового бизнеса, начиная с консультирования отдельных клиентов до заключения договоров длительного сопровождения клиентов (аутсорсинг).
В случае ухода из найма, варианты работы с клиентами и развития своего дела могут быть следующими:
разовые консультационные услуги в области бухгалтерского и налогового учета или финансового планирования для юридических и физических лиц
длительное сопровождение клиентов-юридических лиц по договору (аутсорсинговые услуги).
Прежде чем поставить цель о выходе из найма, нужно понимать, что ключевое отличие консалтинга от аутсорсинга - в длительности оказания услуг клиенту и перечне задач и целей.
В случае, если бухгалтер предпочитает стабильный и предсказуемый доход в течение длительного времени, необходимо выстраивать стратегию развития своих услуг в направлении аутсорсинга.
Однако бухгалтеры могут испытывать страх перед выходом из найма и многие не один год балансируют между наймом и ведением клиентов на удаленке, увеличивая нагрузку и уровень стресса, но не наблюдая положительных изменений в доходе и карьере.
Почему бухгалтеру сложно решиться полностью уйти из найма?
Рассмотрим основные блоки, которые мешают работать на себя:
1. Неопределенность в размере постоянного дохода: в отличие от стабильной зарплаты, работа на себя может привести к колебаниям в доходах, что является основным страхом при принятии решения об уходе из найма.
2. Нехватка клиентов: страх не найти достаточного количества платежеспособных клиентов или потерять уже имеющихся, что повлечет потерю дохода
3. Конкуренция: неуверенность в своих компетенциях и низкая оценка своих услуг в надежде переманить клиентов от конкурентов, что приводит к необоснованному демпингу стоимости услуг и, как следствие, необходимости поиска новых клиентов и росту нагрузки
4. Отсутствие опыта в ведении бизнеса и самоорганизации: непонимание основ создания бизнеса и выстраивания бизнес-процессов, нехватка навыков в создании и управлении командой, навыков в продвижении и продаже услуг могут замедлить развитие своего дела на любом этапе и привести к возврату в найм.
Мы понимаем, насколько сложно в одиночку преодолеть все сложности, которые возникают при создании и развитии своих аутсорсинговых услуг, поэтому разработали Чек-лист с рекомендациями
Скачивайте чек-лист, сверяйте свои действия с рекомендациями и при необходимости корректируйте порядок своих действий для достижения своей цели в карьере и доходе.
Что мешает вырасти в карьере или уйти из найма?
Чек-лист с рекомендациями
В следующей статье расскажем, почему предприниматели не спешат заключать с договор с некоторыми аутсорсерами, но при этом обращаются к их коллегам-конкурентам. От чего это зависит и как этого избежать?
Следите за публикациями и вступайте в наш ТГ-канал , где мы помогаем усиливать ваши навыки и быть на шаг впереди, чтобы расти в доходе.
Реклама: ООО «БУХГАЛТЕРИЯ ПЕРВЫХ», ИНН: 7841406450, erid: 2W5zFHyo7a1
Начать дискуссию