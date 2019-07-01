Как с 1 июля 2019 года оформлять БСО и выдавать деньги под отчет

Многие знают, что с 1 июля 2019 года действуют многочисленные поправки по ККТ. Однако изменения не сводятся лишь к установке онлайн-касс и фискальных накопителей. Одно из новшеств – изменения в оформлении бланков строгой отчетности (БСО). Поясним, что теперь требовать от работников, получившим деньги на хозяйственные расходы или командировку.

Отмена "бумажных" БСО

Бумажные БСО 1 июля 2019 года – не подходят. Далее поясним суть изменений.

С 1 июля компании и ИП, оказывающие услуги, должны формировать БСО или обычные кассовые чеки на онлайн-кассах в фискальном режиме. Следовательно, если человек, например, оплатил мойку авто в командировке (или другие услуги), он уже не может сдать в бухгалтерию бумажную квитанцию. Он должен принести новый БСО в котором есть все обязательные реквизиты кассового чека.

Новый БСО почти не отличается от обычного онлайн-чека. В нем должны быть все реквизиты, как и в кассовом чеке, в том числе QR-код. Разница только в том, что он называется бланком строгой отчетности.

Порядок выдачи БСО покупателю с 1 июля 2019 такой же, что и у кассовых чеков:

на бумаге ─ в форме распечатки электронного бланка через онлайн кассу;

в электронном виде ─ посредством отправки БСО на электронный адрес клиента (если он его сообщил продавцу).

Выдавать покупателям БСО старого образца законодатели запретили и предусмотрели штраф за неприменение онлайн-касс на сумму минимум 30 000 руб. (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ).

На кого новые правила выдачи БСО не распространяются: таблица

Законодатели предусмотрели некоторые исключения. Так, например, новшества, не коснутся ИП без наемных работников, которые продают товары собственного изготовления, своими силами оказывают услуги или выполняют работы: им разрешено использовать бумажные БСО до 01.07.2021 (Закон № 129-ФЗ от 06.06.2019, Письмо Минфина № 03-01-15/28134 от 18.04.2019). Более подробно об исключениях - в таблице.

Таблица. Когда подотчетник может сдавать в бухгалтерии чеки ККТ или БСО (примеры)

Также с 1 июля 2019 года изменился порядок подтверждения расходов на проезд в командировках. Об этом мы расскажем в нашем следующем посте.

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