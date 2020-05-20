Каверзные вопросы бухгалтеров. Как «Клерк» хотел подловить Бухсофт

Сегодня в блоге Бухсофта хозяйничает редакция «Клерка». Разработчики программы утверждают: приобретая Бухсофт, вы получаете не только саму программу, но и профпомощь от экспертов-бухгалтеров в день обращения. Полезная штука: в наше нелегкое время, когда законодательство меняется почти каждый день, помощь специалистов точно не помешает.

Редакция «Клерка» решила проверить, насколько сильны спецы в Бухсофте, и попросила знакомых пользователей программы задать им несколько вопросов. Смотрите, что из этого вышло.

Про субсидии

Сейчас очень много вопросов от малого бизнеса по теме субсидий, получаемых из-за пандемии COVID-19. Многих волнует вопрос, как их проводить в учете. В Бухсофте дали развернутый ответы. Лайк!

Про вмененку

Еще один вопрос, связанный с проблемами из-за коронавируса. Многие организации и ИП вынуждены будут платить ЕНВД, хотя бизнес встал из-за запрета работы.

Как быть? Многие подумывают об отказе от ЕНВД, ведь деятельность не ведется.

Про переплату НДФЛ

Но не только вопросы связанные с пандемией волнуют бухгалтеров. Например, одна из вечных тем — переплата НДФЛ.

Иногда цена вопроса измеряется в десятках, а то и сотнях тысяч рублей.

Про РСВ

Очень много вопросов по заполнению расчета по страховым взносам. Форма не такая уж и простая, тем более, что недавно её изменили.

В частности, не всегда людям понятно, как отражать там возмещения больничных от ФСС.

Про редкое, но важное

Иногда спрашивают и не о самых распространенных ситуациях. Например, работа с давальческим сырьем не всем бухгалтерам знакома. И поэтому можно натолкнутся на неверное оформление документов от заказчика.

Вот например, как в этом вопросе.

В общем, хотели мы поерничать, но не удалось. Со всеми ответами Бухсофта согласны.