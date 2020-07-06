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БухСофт

РСВ и 6-НДФЛ в июле: как сдавать с учетом антикризисных поправок

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Из-за антикризисных поправок сразу несколько отчетов бухгалтерам придется сдавать по новым правилам. 6-НДФЛ за полугодие надо заполнить с учетом нерабочих дней, а форму РСВ заполнять с учетом изменений и ставки взносов 0%

В сервисе отправки отчетности БухСофт вы сможете заполнить любой отчет под руководством эксперта-консультанта. Выбирайте для этого тариф Комфорт.

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Но даже в базовом тарифе за 3 437 рублей в год бухгалтерам доступны сервисы тестирования отчетности и проверки отчетов по контрольным соотношениям между собой.

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В сервис отправки отчетности БухСофт включены:

1. Формирование и тестирование отчетности до отправки

2. ЭЦП включена в цену

3. Отправка отчетности в ФНС, ФСС, РОССТАТ и ПФР

4. Архив отчетов

5. Техническая помощь по почте и телефону

6. Проверка отчетности по контрольным соотношениям и протоколам ФНС

 