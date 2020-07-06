РСВ и 6-НДФЛ в июле: как сдавать с учетом антикризисных поправок

Из-за антикризисных поправок сразу несколько отчетов бухгалтерам придется сдавать по новым правилам. 6-НДФЛ за полугодие надо заполнить с учетом нерабочих дней, а форму РСВ заполнять с учетом изменений и ставки взносов 0%

В сервисе отправки отчетности БухСофт вы сможете заполнить любой отчет под руководством эксперта-консультанта. Выбирайте для этого тариф Комфорт.

Но даже в базовом тарифе за 3 437 рублей в год бухгалтерам доступны сервисы тестирования отчетности и проверки отчетов по контрольным соотношениям между собой.

Для того, чтобы сдать отчетность без проблем, ошибок и штрафов — оформите годовую подписку на БухСофт уже сегодня.

В сервис отправки отчетности БухСофт включены: