Роструд обновил перечень компаний для зарплатных комиссий

Роструд обновил перечень компаний, которые входят в список повышенного риска. Если организация в списке — то стоит ждать проверки. В бухгалтерской программе БухСофт можно проверить риск зарплатной комиссии за считанные минуты.

Оставьте заявку на активацию доступа — проверьте с экспертом риски по организации.

Или ознакомьтесь с возможностями бухгалтерской программы БухСофт на сайте.

Если трудовая инспекция наметила проверку организации — бухгалтер узнает это первым. На главной странице программы БухСофт данные о риске зарплатной комиссии обновляются автоматически. Если клиент только купил программу и не начал вести учет — для анализа достаточно загрузить 2-НДФЛ.

Как происходит анализ проверки? Программа БухСофт автоматически анализирует разницу между фактической среднемесячной зарплатой в компании и среднеотраслевой по данным Росстата. Если выявлен риск проверки ФНС — понятный протокол укажет, что необходимо исправить.

Что необходимо, чтобы проверить риски в БухСофт?

Если бухгалтер еще не ведет учет в программе БухСофт — для анализа рисков достаточно загрузить годовую 2-НДФЛ, а после вернуться на главную страницу программы и проверить риски по компании. Информация появится автоматически:

Что делать, если высокий риск проверки?

Программа «БухСофт» подготовит протокол проверки — можно ознакомиться с тем, что необходимо поправить до прихода инспекторов.

БухСофт — это бухгалтерская программа для малого бизнеса. Главное, что получает бухгалтер — это помощь в день обращения. Вы можете прямо сейчас оформить бесплатный доступ на сайте БухСофт. Или оставить заявку через форму.

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