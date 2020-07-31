Рэкс, пэкс, фэкс или как робот превращается в бухгалтера

Цифровизация, роботизация, диджитализация...ох, чем только не пугали бухгалтеров и в прошлые годы и в этом тоже. И все же большинство предпринимателей, особенно из числа малого и среднего бизнеса, предпочитаю живого человека бездушной машине. Надолго ли?

В БухСофт мы считаем — да. Вот в качестве примера последние новости из мира высоких технологий — американская компания ScaleFactor, которая долгое время предоставляла клиентам бухгалтерские услуги, как она утверждала, с использованием искусственного интеллекта (ИИ), вдруг стала эпицентром крупного скандала.

Скандалы, интриги, расследования

Компании ScaleFactor удалось привлечь громкими слоганами большую клиентскую базу (и крупные инвестиции). Утверждалось, что пользователю достаточно предоставить доступ к системе продаж, передать документы, а уж ИИ все там упорядочит — оплатит счета, посчитает налоги, подготовит отчеты.

Предполагалось, что разработчики будут совершенствовать продукт и превратят его в отличный инструмент для предпринимателей, которые не хотят нанимать бухгалтера. К тому же оплата была ниже, чем если бы пришлось нанимать обычного сотрудника и многих это подкупило.

Что получилось на самом деле:

Вместо активных разработок руководство делало упор на привлечение инвесторов. Технология не совершенствовалась, клиенты стали приходить в ужас от количества допущенных ИИ ошибок и жаловаться.

Компания не протянула долго и объявило банкротство.

Бывшие сотрудники стали делиться любопытными подробностями — оказывается, т.к. инструменты ScaleFactor не справлялись со своими задачами, фактически работу стали выполнять люди — нанятые бухгалтеры, проверять, исправлять баги робота.

Клиенты в шоке от такого подхода — неоплаченные счета, путаница в документах и зря потраченное время и деньги. Что-то подсказывает, что в итоге им пришлось обратиться за помощью к профессионалу для приведения хаоса в порядок.

Мы совсем не против цифровых технологий и прогресса, но против необдуманного подхода к решению задач в области бухучета и налогообложения. В «БухСофт» мы действительно ориентированы на клиента и в первую очередь на малый бизнес. Крупный имеет ресурсы, в том числе финансовые, чтобы организовать все по собственному видению, что, кстати, тоже может подвести (в корпорациях бюрократия цветет пышным цветом).

Например, в программе БухСофт Онлайн собраны все необходимые инструменты для работы бухгалтера — бухгалтерия, зарплата, кадры, отчетность. При этом 24/7 на связи наши эксперты (и не роботы какие-то, а самые настоящие) и техподдержка.

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Чем удивите?

Для начала, БухСофт — не стартап, мы давно уже работаем с бухгалтерами, знаем их потребности и готовы помочь с очень разноплановыми проблемами. Например, недавно мы рассказали как подготовить РСВ и 6-НДФЛ по новым правилам за полугодие.

Во-вторых, у нас очень простые и понятные тарифы, вы видите что в них входит и выбираете оптимальный вариант для себя. Все как на ладони.

В-третьих, вы оплачиваете ровно то, что прописано в тарифе. И никаких скрытых платежей после не последует. Заплатили за год и ВСЕ.

И, наконец, в сервисе много удобных фишек (в зависимости от выбранного тарифа):

Распознавание первичных документов

Бухгалтерская справочная система

Проверка контрагентов

Подготовка и тестирование отчетности

Загрузка отчетов из любых программ

Междокументальные проверки отчетности

Многопользовательский режим

Электронный документооборот с контрагентами

Вы ведь не одни

Согласны, рынок наполнен разнообразными предложениями, но нам есть чем ответить. Чем грешат другие сервисы и программы — обещают, что вы приобретете за указанную цену все, что нужно, а потом...

«Эта опция в пакет не входит — докупите»

«Консультация? Конечно — вот вам счет, оплатите, проконсультируем!»

«У вас филиал открылся? Система налогообложения изменилась? Извините, у нас такие функции не предусмотрены в этой версии, придется приобрести другую, но она дороже»

Оно вам надо? Серьезно. Каждый раз, когда у вас появляется новая торговая точка или руководство решает перейти, например, на упрощенку или чего доброго на ОСНО с ЕНВД (вот ужас-то) приходится с содроганием смотреть настройки — а можно ли с этим что-то сделать или придется переносить базу?

Прекратите себя мучить уже! У нас все есть в годовой подписке и не придется что-то докупать или дополнительно устанавливать.

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