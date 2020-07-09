Мануал по заполнению 6-НДФЛ и РСВ: разъяснения от «Бухсофта»

Начался, наверное, самый необычный отчетный период для бухгалтера за последние годы. Пандемия сдвинула сроки отчетности, из-за неё поменяли ставки взносов, а кого-то временно освободили от них, а заодно и от налогов.

Об особенностях отчетности мы рассказали на I Всероссийской онлайн конференции бухгалтеров малого бизнеса. Вы можете получить запись, просто оставьте заявку или заполните контакты ниже:

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А пока кратко об особенностях сдачи 6-НДФЛ и РСВ.

6-НДФЛ

На июль месяц в этот раз приходится срок сразу двух отчетов — за 1 квартал (срок перенесен из-за коронавируса) и за 1 полугодие. Первый отчет надо сдать не позднее 30 июля, а второй — не позднее 31 июля.

При заполнении расчетов надо учесть нерабочие дни. Из-за них перенесен срок перечисления НДФЛ в бюджет и его надо правильно указать в отчете. Если компания или ИП не работали согласно указам Президента, то даты надо указать такие:

В случае, если организация (ИП) продолжали работу, то срок перечисления НДФЛ для них остается прежним (Письмо ФНС России от 15.05.2020 № БС-4-11/8000@)

Если у вас были выплаты доходов 23 июня, срок перечисления НДФЛ с которых приходился на 24 июня (нерабочий дни по Указу Президента РФ), то в строке 120 раздела 2 надо будет указать 25 июня.

Если вы выплачивали доходы 30 июня, то, поскольку 1 июля был тоже нерабочий день, срок уплаты переносится на 2 июля. Но раздел 2 по этому перечислению вы будете заполнять уже в отчете за 9 месяцев. А вот в разделе 1 начисление доходов, выплаченных 30 июня, показать надо в отчете за 1 полугодие.

Расчет по страховым взносам

Вопросов по заполнению РСВ за 2 квартал будет очень много. С 1 апреля у субъектов малого и среднего предпринимательства появились пониженные ставки взносов. А те работодатели, которые ведут деятельность в наиболее пострадавших отраслях, вообще не будут платить взносы за апрель-июнь, для них введены нулевые тарифы на этот период.

ФНС не будет в середине года менять форму РСВ и порядок её заполнения. Новый расчет надо будет сдавать за год (проект приказа уже есть). А пока налоговики довели до сведения налогоплательщиков и инспекций новые коды для новых тарифов. Из-за того, что они изменены в середине года, многим придется сдавать РСВ с несколькими приложениями 1,2 и 3. Для наглядности мы сделали две таблицы.

Пониженный тариф для субъектов МСП

Сравнили заполнение РСВ в БухСофт и в другой программе. БухСофт сделал все автоматом!

В БухСофт пониженные тарифы, право на применение которых есть у компании или предпринимателя определяются автоматически. Обновлять настройки применяемых тарифов в большей части случаев не нужно. Программа проверяет есть ли компания или предприниматель в реестре МСП и основной вид деятельности по коду ОКВЭД.

Некоммерческим и религиозным организациям нужно добавить тарифы вручную в настройки начисления зарплаты.

Программа БухСофт заполнила два листа Приложения 1 и два листа Приложения 2 к Разделу 1

Указала правильный код тарифа плательщика страховых взносов

В разделе три Код категории застрахованного лица указан правильно

Протестировали отчет встроенным в Бухсофт тестированием

Программа не нашла ошибок. Отчет РСВ за полугодие для организации из пострадавшей от коронавируса отрасли готов к отправке

А что другие?

Отчет заполняется верно, но требуется ручного ввода кода тарифа плательщика страховых взносов в Приложениях 1 и 2:

Код категории застрахованного лица нужно указывать вручную:

Дозаполнили отчет и проверили его тестированием:

Похоже, тестирование еще не обновлено.Программа не пропускает код плательщика 21 и код категории застрахованного лица МС.

Нулевые тарифы для субъектов МСП из пострадавших от коронавируса отраслей

Проверьте заполнение Приложения 2:

для каждого тарифа страховых взносов теперь заполняются: «Код тарифа плательщика», «Признак выплат» и строки 010-060;

в строках 070 — 090 приложения 2 к разделу 1 отражается информация в целом по плательщику страховых взносов;

Изменилась формула для расчета сведений по строке 090:

Проверить РСВ можно по контрольным соотношениям